《COURT!》︱練美娟母校陳瑞芝紀念中學 6.1起招收插班生

由著名導演杜琪峯出品的原創劇《COURT!》自上周播映以來,在社交平台引發熱烈討論，更有網民發起每集投票選出「MVP(最有價值選手)」。在上周三播出的一集，由練美娟（娟姐）飾演的檢控主任顧漫晴，因在庭上被飾演方官的邱士縉痛斥而委屈落淚，這幕演技被網民盛讚，一致推選她為當晚的「MVP」。現實中的娟姐畢業於香港浸會大學，持有文化研究及創意產業文學士(榮譽)學位（前稱通識與文化研究系）。而她開展青蔥中學歲月的母校，正是位於屯門區的英中——香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學，該校將於下周一（6月1日）起正式接受中二至中五的插班申請，有意為子女報讀的家長須密切留意報名詳情。

從反叛到浸大傳理副學士

娟姐曾於過往訪問中談及就讀陳瑞芝紀念中學時的中學生活，她坦言自己於初中時期較為反叛，甚至曾試過逃學，最終未能於原校直升中六。其後她轉讀區內的加拿大神召會嘉智中學修讀預科，轉校後她不僅學業成績有進步，更當上學生會副主席。在完成高級程度會考（A-Level）課程後，她先入讀香港浸會大學國際學院，修讀傳理學副學士，其後憑藉優異表現成功升讀浸大本部學士學位。

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練美娟的母校陳瑞芝紀念中學創辦於1980年，是一所政府資助的基督教全日制男女子英文中學。學校於1998年曾誕生過「10優狀元」，屬屯門區名校之一。該校秉持全人教育理念，除注重學生的學術成績外，亦非常重視他們的個人成長與非學術能力。在課程設計上，初中階段提供均衡而廣泛的學科安排，高中則設有多樣化的選科組合，鼓勵學生從課程中尋求自己的興趣並發展潛能。

陳瑞芝紀念中學歷年來培育出各界校友，在演藝、傳媒及社會工作界尤為人才輩出。除了練美娟外，還包括畢業於香港科技大學電子工程系的藝人「長腳蟹」呂慧儀、擁有英國艾塞克斯大學心理學碩士學位的資深傳媒人張慧慈，以及已故的前香港浸會大學社會工作系講師邵家臻等。

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該校將於6月1日至11日期間接受中二至中五的插班申請，有意為子女申請插班生的家長可親臨學校正門遞交申請表，亦可選擇以郵寄或電郵方式辦理。初步入選的申請者將於6月底前獲電話通知參加筆試，考核範疇涵蓋中、英、數三科；筆試表現優異者將於兩星期內獲邀出席面試。最終錄取結果將於7月16日或之前,以電話正式通知入選者。

香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學插班生資料

年級：中二至中五

申請日期：6月1日至11日

1. 申請所需文件：

2. 申請表

3. 身份證影印本

4. 最近兩年成績表影印本

5. 最近兩年獲獎獎狀、服務或考試證書影印本 (如有)

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