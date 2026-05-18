英中插班｜林憶蓮母校迎百周年 瑪利曼中學插班申請有甚麼準則？

樂壇天后林憶蓮一連兩場的《迴響巡迴演唱會》香港站，昨晚（5月17日）於啟德主場館舉行尾場，全場4萬個座位爆滿，為觀眾帶來滿滿回憶。這位紅遍亞洲的天后，在香港土生土長，中學年代就讀於跑馬地的瑪利曼中學（當時名為瑪利諾修女學校，Maryknoll Sisters School），同屬8、90年代的著名女歌手陳慧嫻更是她的同班同學。這所培育中不少傑出女生的傳統名校，明年將迎來百周年校慶，此外，該校近日正接受中二至中四入學申請，並即將於5月29日截止。想讓女兒當憶蓮師妹的家長，就要留意其收生準則。

校舍曾設半山 8班共用4課室

位於跑馬地藍塘道的瑪利曼中學，為本港傳統英文資助天主教女校。該校歷史悠久，多年來培育出無數傑出女性，校友遍布政商及演藝各界，除了上文提到的林憶蓮及陳慧嫻，陳美齡、JW王灝兒等唱家班都是校友；另外，發展局局長甯漢豪、前民主黨主席劉慧卿、前行政會議成員胡紅玉亦畢業於該校。

瑪利曼中學最初名為聖神學校（Holy Spirit School） ，由瑪利諾女修會於1927年創辦。建校初期校舍設於半山羅便臣道，當時規模較小，8班學生需共用4個狹小的課室，空間非常有限。後來經歷遷校、因戰爭而關閉等歷史，該校於1957年10月，正式遷往跑馬地現址，並易名為瑪利諾修女學校（Maryknoll Sisters School）。直至1983年，中、小學部分別易名為瑪利曼中學及瑪利曼小學，並沿用至今。

為迎接明年100周年校慶，瑪利曼中學正籌建校史館，以展示珍貴文物及歷屆校友成就，預計展品將包括不同年代的舊式校服等，相信會極具歷史意義。

延伸閱讀：聖保羅男女中學招收插班生 4.27起接受申請 附報名詳情

初中必修英國文學 設模組系統練思辨

作為本港的傳統名校之一，瑪利曼中學致力透過正規及非正規課程，全面提升學生的語文及溝通能力，並貫徹「兩文三語」政策。除中文、中國歷史及普通話外，所有科目皆以全英語授課。學校特別重視語文根基，規定中一至中三級必須修讀英國文學，高中DSE學生亦可選修英語文學。此外，為減少中一中二學生學科數目，學校設有模組系統（Modular System）、專題學習及跨科STEM的學習，而中一級的「JUMP」、中二級的「LEAD」課程，則旨在訓練學生的思辨能力與創造力。

學業成績佔收生準則五成

由於瑪利曼中學有直屬小學，供外校生申請的學額有限，其中以26/27學年的「統一派位」為例，提供予灣仔校網的非保留學額只有9個，可見如有意申請中一入讀該校的外校生，競爭非常大。不過，如女兒中一時未獲派該校，在中二至中四年級，仍可嘗試申請插班。

延伸閱讀：瑪利諾修院學校（小學部）小三至小四插班申請 附申請+面試程序｜小學插班

根據校網資料，瑪利曼中學現正接受中二至中四的入學申請，郵遞申請信的截止日期為5月29日。有意為女兒申請的家長，除了要填妥申請表，還須撰寫申請信，解釋為何替女兒申請該校。如想提交個人簡介（Portfolio），總共不可超過10頁（A4紙）；另外需提交過去兩年的成績表、出生證明文件及身份證、各類獎項與證書、洗禮證明（如適用）等副本，及貼上足額郵票的回郵信封。

待收集所有申請後，校方將邀請合適的申請人，在6月進行筆試，並在7月進行面試。至於家長最關心的收生準則方面，申請人的學業成績佔50%；品行、課外活動及社區服務成就、獎項佔30%；面試表現則佔20%，內容包括中英文溝通能力、邏輯思考、理解能力及態度。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<