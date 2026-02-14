Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英皇二校學生情人節送暖 教長者用AI防騙

更新時間：20:33 2026-02-14 HKT
資訊科技常給人冷冰冰的印象，但英皇書院同學會小學第二校卻將人工智能（AI）轉化為關愛長者的工具。在今日情人節（2月14日），該校就有20位學生到長者中心，教長者們使用AI生成相片及影片，提升他們的防騙意識，最後更送上學生親手種植的水仙花，寓意送上溫暖祝福。校長林淑芳接受《星島教育》訪問時表示，「學校一直推行關愛社區及正向教育，期望學生回饋社會。這次探訪讓冰冷的科技變得有溫度、有意義。」

冰冷科技變有溫度

英皇書院同學會小學第二校於2023年成立「K2+音樂義工隊」。藝術教育主任陳子延解釋，「K2」為學校簡稱，「+」代表可加入不同元素，如藝術創作等，今年特別融入AI科技。義工隊過去曾探訪明愛香港仔長者中心、明愛中區長者中心等。今年就由小三至小六，共20位學生組成的團隊，於情人節當日走訪聖雅各福群會中西區長者地區中心。

陳子延指出，近年長者受AI生成圖片或影片詐騙的個案增加，因此今次活動除傳授防騙知識外，學生更親自帶領長者操作AI生成動物圖片及短片，讓長者「身體力行」體驗技術，印象更深刻，比傳統講座更有效提升防騙意識。

活動前，義工學生於午休時間上了3堂AI生成相片及影片課程，先學習簡單的語言及指令，為探訪做好準備。直到上週的探訪日，學生用心教學，先以「生成穿新年服的動物」作為入門，繼而進階至AI影片製作。長者們亦顯得好奇，虛心學習，有的更即時拿出手機下載AI應用程式，嘗試用自己與朋友的相片生成賀年卡。

送水仙兼表演雜耍

除了防騙教學，「K2+音樂義工隊」更即席演唱傳統賀年歌曲，並邀請長者一同合唱，現場洋溢新年氣氛。其後，五年級學生陳知廷獻上雜耍表演。原來他4年前透過YouTube自學雜耍，如今更開設小紅書頻道分享作品。表演期間，有的長者用手機拍攝，有的拍手歡呼，充滿歡樂氣氛。

活動尾聲，學生送上由小六同學親手種植的水仙花，中心則回贈長者親筆書寫的揮春，雙方互送新春祝福。學校更計劃將探訪過程拍成短片，經AI剪輯後送予中心留念。

林淑芳認為，今次活動別具意義。「去年義工隊教長者寫揮春，今年加入AI元素，讓冷冰冰的科技變得有溫度。學生將平日學到的資訊素養應用於服務社區，同時讓長者學習新科技及防騙知識。」

在場長者賴太開心表示，「很開心由兩位小四學生教我用AI，我即時下載程式，學會後很有滿足感！」另一位曾太則說，「學生前來探訪已讓我很開心，今天充滿新年歡樂氣氛，看他們表演令我重拾童真。」

記者、攝影：蘇麗珊

