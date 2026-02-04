《我要讚佢》得獎生分享： 努力會被看見 希望每天進步一點

本學年共有600名「我要讚佢大使」誕生，有參與計劃的救世軍田家炳學校校長李安迪表示，該校今次特別挑選非「風頭躉」的同學表揚，「希望孩子明白，老師會細心觀察日常小事，欣賞看似微小的良好行為，並及時肯定，讓每名學生都感受到被看見的溫暖。」其中該校小六生黃敖晉就以「尊重他人、責任感、同理心及勤勞」價值觀獲選「最值得表揚學生」。

感謝媽媽及老師鼓勵

敖晉表示，從眾多同學中被選出，感覺很興奮，他最想感謝媽媽。「無論做甚麼，她都全力支持我、陪我參加比賽。」敖晉媽媽也表示，她經常以讚賞鼓勵兒子，直言兒子甚至比自己叻！

至於就讀道教青松小學（湖景邨）的小五生林珈澄，以「責任感、仁愛、勤勞」獲獎。得知獲獎一刻，她很驚喜，最想感謝小三班主任高鎮亮老師。談到最近收到的讚美，珈澄指今年開學時，她主動陪伴適應困難的插班生，老師與社工見狀均給予讚賞。這經歷讓她明白到關心他人的重要性。「得獎後，我知道努力會被看見，所以希望每天進步一點。」

記者：陳艷玲、蘇麗珊 攝影：盧江球、陳浩元 部分圖片：受訪者提供

