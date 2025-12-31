Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

公幹期間建構SEPRESS 着重轉化科研成果到實際運作

教育熱話
更新時間：07:30 2025-12-31 HKT
發佈時間：07:30 2025-12-31 HKT

【AI助防風減災系列·科大專訪】「推動自然和人為環境可持續性的無縫預測與服務計劃」（簡稱SEPRESS）由香港科技大學牽頭，陸萌茜正是草擬及推進此計劃的學者。她接受《星島》專訪時表示，她於去年底到美國公幹時，利用因時差未能入睡的時間，把有關SEPRESS的概念寫成計劃書。她的動力源於把科研轉化「落地」的決心，期望可把科研成果落實到行業或應用場景當中。

冀天氣預報日後供民用空管局參考

科大團隊到訪中國民用航空局空中交通管理局航空氣象中心。受訪者提供
由陸萌茜領導的SEPRESS，早前獲聯合國教科文組織（UNESCO）正式認可，成為首批納入「聯合國科學促進可持續發展國際十年（2024-2033）」的全球25個行動計劃之一，相關研究共獲250萬美元（約1950萬港元）經費支持。SEPRESS聚焦氣候變化與可持續發展相關的需求，通過持續革新天氣與氣候的無縫預測技術，以提供具有針對性的解決方案。截至本月底，SEPRESS已有逾20個來自中國內地、尼泊爾、埃及、俄羅斯、巴基斯坦、烏干達及本港的合作夥伴，包括多間大學、國家或地區的氣象部門等。

陸萌茜憶述，自己去年底在美國與當地大學交流時，花了一周時間讓SEPRESS成形，「我當時正好在出差，所以我是白天出差，晚上睡到凌晨3點，凌晨3時開始寫，寫到約5時半，我再稍微休息一下，然後我早晨起來就出門了。」她指在把實際概念寫下之前，她早已有相關想法，「我覺得這是『心流』，就是我其實已經ready（準備好）要做這件事了，所以寫的時候，是把過去積累的這些想法、經驗，以及團隊未來想要發展的目標，很快地put it together（整理出來）。」

展望未來，陸萌茜向記者表示，團隊着重轉化科研成果到實際運作的層面，「過去10年中，我們一直在談可持續發展，但是會發現很多可持續發展目標都是沒有達成的，對吧？我們覺得一個很重要的問題就是『可能科研在往前走，但是落地根本就沒有銜接上』。」她舉例，團隊對於未來兩周至兩個月的天氣及颱風預報，日後可供民用空管局參考，「我們發現他們其實也覺得這個預報是非常重要的」。

記者 陳嘉婉 鍾綽盈

延伸閱讀：

科大成立氣候變化與可持續發展研究中心 推動研究創新

科大成立氣候國際協調辦公室 冀革新城市應對和防災方式

