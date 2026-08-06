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香港中樂團跨橋入島 「國際笙簧節巡演」馬灣1868奏響

Art Can
更新時間：12:15 2026-08-06 HKT
發佈時間：12:15 2026-08-06 HKT

由香港中樂團發起的「國際笙簧節2026」，繼今年3月於啟德體育園創下千人合奏世界紀錄後，正式展開一場跨越地域的大灣區文化之旅。首届「國際笙簧節巡演」正式開始，樂團日前應新地商場之邀，特意走進兼具歷史紋理與藝術氣息的馬灣1868，在大海與藍天之間，為大眾呈獻一場打破傳統框架的音樂盛宴。

本次馬灣之行，香港中樂團巧妙運用靈活流動的演出模式，將中樂藝術帶入海島。演奏家們穿梭於彩色馬灣大街與絢麗壁畫之間，將熱情注入吹、彈、拉、打各項樂器中，讓動人樂律與海浪同頻共振。樂團更特別以中國樂器重新演繹西洋爵士名曲《Sing Sing Sing》，將傳統匠心與現代美學完美交織，賦予小島煥然一新的活力。

樂團先後走進馬灣1868、廣州天環及YOHO MALL，帶來多首膾炙人口的中國樂曲。透過「文、旅、商」的跨界融合，將中樂韻味由海島延伸至城市公共空間與商場，不僅深化了區域之間的文化連結，更讓市民與旅客在日常生活中近距離感受中樂的獨特魅力，實踐香港中樂團「植根傳統，銳意創新，不拘一格，自成一體」的藝術追求。

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