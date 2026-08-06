「奕」——音律造極 香港中樂團金禧樂季 古今中外國樂韻味

樂符流轉五十載，香港中樂團每逢新樂季總以一枚漢字作為藝術領航。踏入金禧五十周年的里程碑，這座城市的文化旗手則以「奕」字作為主旋律，開展新篇。

《說文解字》云：「奕者，大也。」在藝術總監兼終身指揮閻惠昌眼中，「奕」乃其於指揮台上孜孜以求的境界，那磅礴且璀璨之氣象，既包含宏大的時代敘事，亦散發著璀璨動人的音色。

「奕」字之美，在於筆劃間毫無包圍或封閉的局限，呈現全然敞開、四通八達的姿態，恰似樂團半世紀以來「植根傳統，銳意創新」的藝術風骨。從創辦「香港鼓樂節」獲萬人響應，至研發「環保胡琴」蜚聲國際等，樂團奠定香港當代中樂的基石，繪製出一幅壯麗地圖，讓中樂在這片土地上延伸至無垠世界。

香港中樂團金禧樂季

香港中樂團弘揚美樂五十年，為誌今年金禧樂季，以「奕」為核心意象，以氣度從容、神采飛揚的姿態奏響一場盛大樂章。新季節目紛呈，其中四個精彩推介包括：《大師神韻》交融傳統經典與當代創新；《千簧一宇》匯聚中西笙簧家族；清唱劇《帝女花》攜手香港藝術節重塑粵劇經典；以及《致敬許冠傑》與《歲月流金》融入流行音樂元素，引領觀眾細味多元的中樂韻味。

樂季將於今年9月19日及20日舉行的開幕音樂會《千簧一宇》，是「國際笙簧節2026」的焦點。音樂會以笙簧這項古老樂器為線索，集結中國笙名家翁鎮發、吳巍，日本正倉院唐笙演奏家三浦禮美、泰國排笙孫南塔猜、俄羅斯音樂家Olena UUTAi及「鳳簧爭鳴 笙韻新章」榮譽金獎得主等，同台展現笙簧樂器的家族譜系。演出末段，指揮更將引領觀眾一同以哼鳴打破界限，在共同振動之中，達致「一簧一世界，千笙共宇和」的融和境界。

在「粵港澳大灣區文化藝術節」呈獻的《大師神韻》將分別於11月6日及21日舉行，展現趙季平、王立平、閻惠昌及賈達群四位大師經典。中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌分享，疫情期間，他打破不為樂團作曲的個人原則，以家鄉陝西合陽縣獨有的「線腔」木偶戲為題創作《線狂》，並邀得非遺傳承人王坤在廣州場獨力挑戰七種樂器；香港場則呈獻其三弦協奏曲《儺》，再現民間儺祭的祭祀場景。此外，大提琴家李垂誼與黃學揚重新編曲《王立平之紅樓夢大提琴隨想曲》，以一西一中的對話勾勒紅樓悲喜，李寄語：「希望大家在50周年都能夠好好的享受。」

曲藝與精神薪火相傳

明年適逢膾炙人口的經典《帝女花》首演70周年，合作已逾四十四屆的香港中樂團與香港藝術節，將攜手推出由著名香港作曲家陳慶恩作曲的中樂清唱劇《帝女花》，拋卻傳統戲曲華服，由六位聲樂家以粵語演唱，並融入張岱的歷史記述，呈現《帝女花》的另一面貌。

音樂乃城市記憶的時光膠囊，樂團帶來《致敬許冠傑》音樂會，以大型中樂重塑打工仔心聲與市井百態；並推出《歲月流金》，由殿堂級歌手葉麗儀獻唱金曲，宛如一封寫給舊香江的情書。《歲月流金》與香港歷史博物館合作，總館長何惠儀笑言，館方收藏六萬多張珍貴歷史照片，配合今年4月重新開幕的「香港故事」展覽內容，將為音樂會精選相關影像。

中樂的薪火相傳，既在於曲藝，更在於精神。樂團攜手香港中樂協會舉辦《胡司令與掌門人》，致敬一代胡琴宗師劉明源。香港中樂協會理事長古星輝表示：「劉大師能駕馭板胡、二胡到京胡等各類拉弦樂器，被譽為『胡司令』。這次邀請其弟子同台，不僅要傳承他的絕技，更傳承他全方位改革樂器、提升胡琴藝術的精神。」

新樂季節目豐富，積極拓展不同領域：既有當代巨擘俞峰執棒的《金韻新章》及春節音樂會《周、秦、漢、唐》，香港鼓樂節《鼓王群英會》亦邀得馬來西亞「人人人鼓劇場」助陣。樂團亦致力為中樂新星搭建舞台，《HKCO4U薪火相傳》讓樂團新秀一展所長；而「心樂集」則持續發掘新進作曲家，激發原創音樂力量。邁入2027年，樂團更將攜手同迎金禧的香港作曲家及作詞家協會（CASH），呈獻《共創50 — HKCO × CASH》。。

文：黃幸晶 圖：香港中樂團

