青藝週「時間旅行過境站」未來視覺觀察熟悉日常

試想像2090年的香港，街道乾淨整齊，色調規劃單一，就連沿街的綠化植物也是複製貼上；抬頭望去，浮空車在高樓大廈之間穿梭，曾經熟悉的城市風景已然不在。假如有一次時空穿梭的機會，帶我們重返2026年的香港，你最想記錄哪些消失的街道痕跡？

踏入南豐紗廠M層的「織刻文藝」，大眾隨即化身來自2090年的「未來人」。眼前這座「時間旅行過境站」，引領我們穿越時空、重返2026年的荃灣。現在，讓我們帶上身份證與機票，辦理好過境手續，準備正式出發，以全新的未來視角，回望眼前這片再熟悉不過的荃灣景致。

由香港藝術發展局主辦的「第十八屆校園藝術大使計劃」的焦點項目──「青藝週」，由即日至8月16日假荃灣南豐紗廠進行。今屆「青藝週」以「聚合．藝想」為主題，其中「時間旅行過境站」藝術體驗，邀請到插畫藝術家劉景雯（UUendy）及刺繡藝術家郭雯芬（Stephanie）聯手合作，帶領超過30位校園藝術大使走進社區，走訪屋邨、街市、巴士站，甚至主動與街坊閒談，最後以一筆一畫的描繪、一針一線的交織，細膩記錄下荃灣獨有的市井人情與生活痕跡。

捕捉日常的荃灣

旅程開始前，觀者會看見貫穿「時間過境站」的時鐘助手「Time Time」，它是UUendy在荃灣福來邨社區考察時收集到的圖案為靈感設計而成，「我們走入社區角落，收集不同圖案及符號，再融入計劃之中。」UUendy分享，這次藝術體驗的核心，是希望引發大眾思考：在2090的未來視覺中回望2026年熟悉的日常，「究竟用一個新的、未來的角度去看待現在的荃灣會是怎樣？」

「日常好像很重複，但如果我們用藝術的角度去看，原來我們的生活有另一個面向。」展覽中，學生的作品中出現各種日常場景：牆上懸掛的各式手寫字招牌、社區人物的插畫練習、立體化的香車街313號小巴站等，還有以手推車上堆疊的發泡膠箱為靈感打造的「荃灣盒子」，學員們將眼中多元的荃灣故事、色彩與藝術濃縮在一張透明膠片插畫上。整體視覺或許給人一種錯綜繁複的感覺，但這正是集結眾人靈感而成的作品，「我們想透過藝術的形式，將這份屬於荃灣的獨特記憶繼續保存下去。」她期盼觀眾在觀展後，能擁有一雙「全新的眼睛」，用不一樣的視角重新品味這座我們早已習以為常的社區。

光影與針線交織

繼續前行，矗立在眼前的是獨屬於荃灣的六道「時間之門」，「六道時間之門各自有不同的顏色，這些顏色其實來自我們在荃灣觀察所得的六個風景。」Stephanie 介紹，涵蓋了在地店舖的鐵閘花紋、香車街街市標誌性的黃色、海壩街傳統點心茶樓「海蓮茶樓」、公共屋邨的幾何窗花、313 線小巴總站，以及社區學生的校服。她分享，這次在刺繡圖案的創作上特別運用了名為 Filet Lace（網繡）的工藝。在細膩的針線交織間，還糅合了學生繪製的迷你彩色膠片插畫；當微光穿透而過，背景便隨之映照出一座座絢麗的彩色光影。

Stephanie 特別指出，「影子」是本次藝術體驗的核心元素之一，「影子代表了一種文化元素，影子是可以消失的，也會隨着時間流逝而變形。」她希望藉此引導學生思考，他們所記錄的痕跡，究竟是為了展現物件本身的幾何美感，還是為了凝留箇中的生活氣息。對此，UUendy 補充道，影子、光線與時間的主題，與我們這座城市緊密扣合，「再進一步看，社區文化其實就像影子一樣，如果我們沒有好好保存，它可能就會像影子在陰天或夜晚一樣，消失得無蹤。」

展覽的尾聲設有互動角落，提供通窿刺繡卡，讓觀眾能即場穿針引線，現場體驗手作。而在旁邊，藝術家們則留下了一個深刻的提問：「如果某樣東西消失了，你會記得它甚麼？」而當你穿過最後一道門，步出南豐紗廠，展覽的任務才真正開始。帶着這雙剛從2090年回來的眼睛，再次看到街邊的小巴站、舊樓的獨特花紋或是一棵樹的陰影，或許你會發現：原來我們習以為常的日常，一直都是如此珍貴的藝術。

文：葉泳心 圖：葉泳心、香港藝術發展局