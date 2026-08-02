陳祖泳 – 巴黎劇場雙饗 ｜圍爐談藝

每當在外地旅行時，我總熱愛參觀標誌性地標與地道景點，既享受遊客雲集的熱鬧，也喜歡細味當地人熱愛場所的原因。而帶着孩子同行，我們會優先選擇適合家庭的活動，讓孩子全程參與。最近這次的巴黎之旅，我們特選兩場適合兒童的演出。

我們首先到Le Bon Marché Rive Gauche觀賞Compagnie Käfig的《巴別塔》，因為表演在百貨公司關門後，將化妝品區變身舞台，晚上九時多才開始，因此選擇入住步行僅五分鐘的Mandarin Oriental Lutetia。想當年作為法國五月藝術節CEO時，我曾將Käfig的《拳舞交鋒》（Boxe Boxe）帶到香港。這是我第二次朝聖Mourad Merzouki的魔法。十位舞者和空中表演者如Gabriella De Arcangelis及Marouane Izza，在百貨公司核心的螺旋高塔中飛進飛出，場面壯觀，觀眾屏息以待。

在Le Bon Marché由Bernard Arnault主理下，他不斷增加自家奢侈品牌與藝術家合作，將奢侈品昇華為藝術體驗。這份藝術與奢華的融合，不僅為購物帶來驚喜，更讓人不禁思考：當文化創意注入商業殿堂，會如何重新定義日常生活與城市面貌？

另一場我計劃好觀看的巴黎演出，是Le Grand Hôtel des Rêves的《儒勒•凡爾納：奇幻之旅》(Jule Verne, le voyage extraordinaire)。Le Grand Hôtel des Rêves其實是Hôtel Le Brun，這座宅邸曾屬於皇家畫家Charles Le Brun的侄子暨繼承人Charles II Le Brun。Hôtel Le Brun大宅常接待當時著名藝術家與知識分子。兩年前，一家劇團租下此地舉辦沉浸式劇場，大受歡迎。到場觀眾會被邀請披上簡單斗篷，尾隨表演者穿梭奢華布景，喚起《海底兩萬里》等凡爾納奇幻航程。舞台與觀眾融為一體；觀眾化身探險家，置身凡爾納世界，它將觀眾帶往另一時空。

文：陳祖泳

