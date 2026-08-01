李夢 – 白與白｜夢遊世界

去年秋，在上海浦東美術館見到梵高和莫內的熱烈光影，今夏再訪，卻是全然不同景象。本世紀全球最具規模的莫蘭迪（Giorgio Morandi，1890–1964）個展《獨白》（Solo），匯集一百四十多件原作，加之影像與手稿種種，與我們一同深潛入白與白的世界裡，駐足，靜思。

這位意大利藝術家的人生，與他的作品一樣，靜且隱。莫蘭迪終其一生未曾離開故鄉，而他的作品，那些普通得不能再普通的靜物畫，或關注桌上瓶罐與器皿，或著眼屋後街邊不知名的花和樹，卻成功走離故鄉，於美洲和亞洲等不同地域廣受關注，模仿者眾，他畫中常用的低飽和度的柔和色彩更被冠名「莫蘭迪色」，頻頻出現在時尚設計語境，成一時風潮。

莫蘭迪一生遠離藝術名利場，勤勉到近乎固執地描畫身邊物件。他細細觀察並描摹，將普通器皿視作知己相伴多年，這份「惜物」之心，足以對抗今時今日消費主義加諸個體身上的慾望，格外動人。當許多現當代藝術品不斷爭搶觀者視覺和情緒時，莫蘭迪反其道行之。柔和無爭的色彩，穩固的、波瀾不驚的構圖與畫面，沒有鮮明的對比，沒有喧嘩與躁動，另闢一爿了無紛擾的安寧。合奏固然繽紛耀眼，獨白又何嘗不是另一重溫和、內省之美？

文：李夢

