李易璇 – 文化產業的核心不在「產業」 ｜Major美學

在今天的商業論述中，「文化產業」往往先想到市場規模、票房收入、投資回報及品牌影響力，而這些都是文化產品成功後呈現的外在結果。

六月中旬，我在倫敦觀賞了現今炙手可熱的音樂劇《Paddington》。作品改編自Michael Bond的經典兒童文學及2014年電影版本，講述來自秘魯的小熊遠赴倫敦，在車站獲Brown一家收留，並以車站名字Paddington為名。當自然歷史博物館的標本製作師意圖捕殺牠時，Brown一家與街坊聯手營救…… 表面上，這是一個充滿歡笑與冒險的故事；實際上，是傳遞接納、包容及共融的訊息。Paddington以善意化解偏見、以真誠建立信任，不僅贏得居民的接納，也讓觀眾在歡笑與淚水之間，看見人性溫暖的一面。

與《孤星淚》及本地音樂劇《大狀王》有著相似的基因，也反映出作品得以持續傳播的關鍵：動人的故事、高品質的舞台製作、流暢緊湊的敘事節奏，以及扣動人心的樂曲。《Paddington》更巧妙融入城市文化元素，讓作品散發鮮明的地方色彩，在情感之上建立鮮明的文化辨識度，同時回應當代重要課題：如何看待新移民、建立包容共融的社區，以及在充滿分歧的年代維繫人與人之間的善意與信任。這些跨越地域與時代的普世價值，正是最能引起觀眾共鳴之處。

文藝作品能否實現可持續的產業化，並非單靠明星效應、話題營銷或IP聯乘。最終還是取決於其內核：故事內容、情感價值、製作水準以及獨特的美學風格。



文：李易璇（香港芭蕾舞團行政總監）

