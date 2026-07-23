長者不服老環保時裝設計比賽 創意繽紛衣裳釋放自信與風采

大多數長者平日衣著樸素，色調沉穩，少見明亮色彩。華懋集團旗下松齡護老集團特意舉辦「不服老環保時裝設計」比賽，讓長者發揮巧思，重拾自信與風采。來自12間安老院舍的參加者，以院內廢舊物料為素材，憑藉創意與手藝，構思出心目中的服裝，更親自擔任模特兒，踏上屬於自己的舞台。他們挺直腰板、雙手叉腰，臉上綻放燦爛笑容。這場時裝秀，讓被遺棄的物料重獲新生，更讓長者釋放內心深處的色彩。

榮獲「最佳設計概念環保時裝作品」獎的「田邊的裙擺」，由松齡（利富）護老中心的少婆婆啟發職員所設計。社工Daisy說，少婆婆今年87歲，「從前耕田，好少機會著裙」，選用防水帆布與紅白藍膠袋，因為皆是少婆婆熟悉的物料，象徵年輕時田間勞動的歲月。過程中，她幫忙量度布料尺寸，看似簡單，卻樂在其中。

榮獲「最佳設計概念環保時裝作品」獎的「田邊的裙擺」，由少婆婆啟發職員所設計。

少婆婆說：「做模特兒好開心，以後都想著多啲靚衫影相。」Daisy分享，衣服尚未成形時，少婆婆曾抗拒穿著，笑言「好似套咗個袋」；但當她穿上成品後，院友、家屬和職員紛紛讚賞：「你著呢件衫咁靚！」少婆婆自豪回應：「係呀，我件衫嚟㗎！」

代表松齡（萬年）護老中心的作品「承載」，則獲頒「最有創意的環保時裝作品」獎。這件時裝以舊職員制服為基礎改造，由79歲的容婆婆與院友合力完成，她負責釘鈕扣、揀選材料等工作。社工陳楠茵（阿瓜）說，職員衣服對長者而言，象徵院舍照顧者與他們相處的溫暖點滴；而服裝上的懷舊圖案，如荔園的老虎與大象、豬仔錢罌、火水爐等，皆取材自院友的回憶，「荔園係佢哋青春歲月嘅見證，傾計時佢哋亦會分享以前點樣儲錢、捱過艱苦日子。」

長者冀多參加活動鍛鍊腦筋

談及參與初衷，容婆婆說：「好多老人家有認知障礙，我都擔心自己有一日會變成咁，可能係明年或後年，所以參加多啲活動，練吓腦。」她平日喜愛唱歌、打麻將、打乒乓球和做手工，「我咩都想試吓，活到老、學到老。」被問及做模特兒的感受，她笑言：「著咗件衫上鏡就覺得咁靚嘅！」阿瓜回憶，容婆婆起初難免憂慮，擔心自己不會擺甫士、不上鏡，「但拍宣傳片嘅時候，當鏡頭對住佢，佢就變得好自然、從容，盡力展示衣服嘅每一部分，因為係一班老友記嘅心血。」

代表松齡（萬年）護老中心的作品「承載」獲頒「最有創意的環保時裝作品」獎。作品由容婆婆與院友合力完成改造。

松齡集團社工主任Dennis指出，華懋集團一直積極推廣「Active Ageing」，營造一個讓銀髮族保持活力、與社會緊密互動的環境，實現積極而充實的生活，「人老後，過往對社會的貢獻常被遺忘，甚至被貼上『無價值』、『社會負累』等標籤。

他坦言，長者起初參與時難免自我質疑，認為年紀大了，甚麼都不會、做不好；但在職員引導下，發現自己仍有能力，能夠發揮所長。Dennis表示，未來將繼續聯同12間院舍，舉辦更多不同類型的活動，讓長者接觸現時流行的事物。

社工鼓勵活出豐盛樂齡人生

松齡俊景護老中心社工Amanda說，希望透過活動為長者提供平台，讓他們站出來，展現被忽略的自我形象與價值，從中獲得成就感與正向情緒，也增加與職員及其他院友交流的機會，鼓勵長者活出豐盛樂齡人生。

一眾老友記盡展創意，舊制服化作承載回憶的畫布，生理鹽水樽變成腰間的飛機欖配飾，紅白藍膠袋與帆布拼製成優雅裙擺，廢舊物料搖身一變，成為獨一無二的時裝作品。長者以行動證明，他們不只是「被照顧者」，更是創作者、設計師與參與者。只要社會提供合適的平台，長者依然能與時代同步前行。

在職員引導下，長者發揮所長，展現被忽略的形象和價值。左起：松齡俊景護老中心社工Amanda、松齡（萬年）護老中心社工陳楠茵（阿瓜）、容婆婆、少婆婆、松齡（利富）護老中心社工Daisy、松齡集團社工主任 Dennis。