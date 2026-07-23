LUXE STYLE｜Philippe Stern以一生撰寫「錶王」的故事

Patek Philippe（百達翡麗），一個讓全球錶迷趨之若鶩的名字。於月前與世長辭的Philippe Stern，正是引領品牌走向巔峰，奠下「錶王」地位的靈魂人物，而他的非凡成就，絕不止於創製了多少經典腕錶作品，以及如何經營與守護一個家族品牌的製錶業務，他更是為整個鐘錶工業創造革新時代，改變歷史的錶壇巨人。

1950年代的Patek Philippe製錶工坊。（圖：百達翡麗）

Patek Philippe至今仍堅守獨立自主的家族經營模式，Philippe Stern於2009年將品牌的掌舵重任交予其兒子Thierry Stern手中。（圖：James Bort/百達翡麗）

從基層累積實戰經驗

回溯至1932年，Philippe Stern的祖父Charles Stern與其弟Jean Stern收購了早結淵源的Patek Philippe製錶廠，此後品牌一直由Stern家族獨立經營至今。於1938年在瑞士日內瓦出生的Philippe Stern，也就是Patek Philippe第三代掌舵人。於大學修讀經濟學的他，畢業後跟隨父親Henri Stern加入品牌，並由基層做起，逐步累積經驗。

於1963至1966年間，Philippe Stern由父親安排前往美國紐約的Henri Stern Watch Agency（百達翡麗美國總代理公司）工作，當時他無論是產品分銷、業務營運，以至前線的客戶服務，總不會錯過任何可以磨練的機會，藉以獲取豐富的實戰經驗。其後他返回日內瓦，繼續透過參與不同部門的工作，增長各方面的知識與歷練，期間他就曾在生產部門了解腕錶的研發與製作。

踏入1970年代，從工坊生產到銷售層面，以至售後服務等各個環節皆已有所掌握的Philippe Stern，便與父親並肩開拓海外市場，擴展品牌的世界版圖。

於1976年首度面世的Nautilus，為品牌帶來新的突破，此系列今年亦有推出新的版本，依然受錶迷高度關注。（圖：百達翡麗）

為慶祝品牌創立150周年而推出的Calibre 89懷錶，擁有多達33項複雜功能，當年甫曝光即驚艷國際錶壇。（圖：百達翡麗）

扭轉石英危機困局

然而就在1970至1980年代，日本推出全球首款量產石英錶，翻起了鐘錶界的世紀巨浪，更重創瑞士的傳統機械錶產業。Philippe Stern於1977年接任品牌董事總經理之職，當時正值「石英危機」（Quartz Crisis）的巔峰期，數以百計的瑞士製錶廠因難以面對石英錶的競爭而相繼倒閉，兼具遠見與膽識的Philippe Stern決定反其道而行，不跟風生產向低價策略妥協的時計，反而着意將瑞士製錶工藝推向更高處，專注創製結合傳統工藝、精湛技術及藝術美學的高端機械錶，給「奢侈品」賦予靈魂，重新定義「高級」的本質。

其實在他出任董事總經理之前已早着先機，創製出首款Nautilus Ref. 3700，時為1976年。這款以優質不鏽鋼取代貴金屬素材的運動風格腕錶，具備的依然是出自世家工藝的精準與深度，而其細節設計卻展現突破傳統的現代感與時尚格調，成功吸引新世代客群。此傑作造就了品牌經典系列的誕生，至今仍是備受全球錶迷追捧的代表作之一。

Philippe Stern深信與其把機械錶視作可取替的商品，不如將它鍛造成不可替代的價值，令機械錶擁有珍稀的特質。於是他就在市場環境未見明朗之際，毅然投放巨資研製複雜功能腕錶。對Philippe Stern而言，複雜又精密的設計，可非為了炫耀，而是要藉此探索未知。到了1989年，亦即品牌創立150周年，Patek Philippe推出了慶生之作、擁有33項複雜功能的Calibre 89懷錶。這枚震驚鐘錶世界的時計作品，彷彿告訴大家機械錶的極限，可推向更遠處；源自製錶傳統的光芒，可照得更明亮。

現為百達翡麗總裁的Thierry Stern，正是Philippe Stern的兒子，亦即品牌家族第四代掌舵人。（圖：百達翡麗）

制定專屬高品質認證

為品牌歷史寫下多個重要篇章的Philippe Stern，於2009年，亦即其兒子Thierry Stern接手為品牌掌舵的一年，百達翡麗宣布棄用已有百年歷史的日內瓦印記（Geneva Seal），改用品牌自家制定的「PP」印記（Patek Philippe Seal），這項決策標誌着品牌將高級製錶的規格推至更高標準。

「PP」印記對於品質保證更為全面，傳統日內瓦印記主要針對機芯的組裝與打磨，以及產地，沒有涵蓋外觀與運作。「PP」印記注重的是整枚腕錶由內到外的品質認證，從機芯的生產直至腕錶成品，當中的所有機芯組件、錶殼、錶盤、指針、按鈕、錶帶及錶扣等零件，功能運作，以至售後服務各方面的高質標準。「PP」印記的另一大特點，就是採用動態測試，並制定了高於業界與天文台（COSC）認證的走時精確度標準，規定必須嚴控每日走時誤差不得超過-1/+2秒。至於售後服務方面，更承諾提供終生保養，確保每枚出自Patek Philippe的腕錶皆可世代傳承。

珍稀工藝系列（Rare Handcrafts Collection）的推出，不單止守護着一群工藝匠師，更讓傳統人手工藝得以世代傳承。（圖：百達翡麗）

致力守護傳承珍稀工藝

石英危機帶來的打擊，不只在於製錶師的流失，也讓擁有傳統工藝如琺瑯彩繪、細工雕刻等專業職人面對失業困境。堅持守護傳統工藝的Patek Philippe，就以品牌推出的珍稀工藝系列保住了這些匠師的工作，此系列獨特時計作品，融合了大明火掐絲琺瑯、微繪琺瑯、機刻雕花等多元技術，持續傳承源遠流長的人手工藝。

2019年，建於原本總部大樓毗鄰的全新大樓落成（2020年正式完成所有工程），各部門分階段遷至地方更大、設備更新的品牌新總部。（圖：百達翡麗）

Patek Philippe Museum館藏相當豐富，收藏品涵蓋跨越500年歷史的時計珍品。（圖：百達翡麗）

整合工坊與開設博物館

Philippe Stern在1993年正式成為品牌總裁，當時品牌的製錶工坊分布在日內瓦市內多個不同據點，生產效率與品質監控等工序因而受到限制，他決意把整條生產線來一次「垂直整合」。

1996年，Philippe Stern斥資在日內瓦郊區的Plan-les-Ouates興建一幢新的總部大樓，並將分散各地的工坊全都搬往此處，由研發、設計、零件製造，以至組裝等生產工序皆集中在一個可完整掌控的地方。到了2019年，隨着位於毗鄰的全新總部大樓落成，生產線再遷往更大的空間。規模龐大的整合大計，當中包含品牌未來發展的長遠考量，如此高瞻遠矚的計劃也促使其他製錶品牌相繼在該地區建設總部及廠房，使之成為了世界知名的高級製錶重鎮。

若說工坊的整合是把工藝拉近，那麼品牌博物館的誕生，就是把時間推向人們面前。於2001年開幕的Patek Philippe Museum，吸引世界各地無數錶迷，以至旅客來訪日內瓦皆必一遊的著名「朝聖地」。其館藏不單止展示百達翡麗自1839年至近代的珍貴作品，更涵蓋久遠至16世紀的古董時計珍品，觀賞館中展品，恍若穿越了500年的悠長歲月。此博物館是Philippe Stern花了多年時間傾盡心力打造，於1999年開啟修復建築及擴建工程，至2001年完成，從豐富的藏品可見他對時計藝術的熱愛與敬意。

不管是在品牌的故事中，還是高級製錶領域裏，Philippe Stern不僅締造了不朽傳奇，他更象徵着一種堅持獨立自主、不隨波逐流、敢於創新亦致力傳承的勇者精神。願他的理念就如永恆之光，繼續照亮Patek Philippe。

Thierry Stern於2023年，特別為慶祝父親Philippe Stern 85歲生日而創製Ref. 1938P限量版腕錶。（圖：百達翡麗）

文：Maisie Lau 圖：百達翡麗提供



