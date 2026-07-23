西九文化區M+設計展創新思維 探索生活潛藏奧妙

日常生活中我們總會使用到各種物件，但或許太常出現在周遭，很少會細心觀察它們的設計用意。西九文化區M+最新推出的特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」，將日常物件翻轉呈現，例如巨大化的一雙筷子夾着一粒巨型燒賣，讓垃圾膠袋飄上在天花板倒掛的垃圾桶，以及把課室裏面的椅子變為不同造型，用趣味和互動的方式，令大家探索並重新思考生活中熟悉的事情，感受箇中奧妙。

趣味探索生活

「設計啊！」的概念源自日本放送協會（NHK）製作的知名教育電視節目《Design Ah! neo》，M+的展覽以上年在東京策劃的展覽為藍本，共展出21件作品，當中部分展品內容由M+團隊特別為本次展覽重新構思及創作，以突出本土文化特色及香港的語境。

展覽圍繞十個與日常行為息息相關的動詞主題劃分展區，在「食」區展出的《被吃掉的心情》，參觀者可以坐上一雙巨型化筷子，體驗像燒賣被人夾起、送進口中的感覺；還有《相機食先！》，透過手掣調整螢幕上的食物外觀，直到它能符合你的口味，充滿玩味。在沉浸式視聽室，更可以跟隨尹光的聲音演繹動起來——「剁一剁！拉一拉！彈一彈！」，就像於生活場景拿起不同工具一樣，擺動身子。

寓學習於玩樂

其中《寫生啊！》特別放置於M+地下大堂，讓8位參加者從不同角度觀察放在正中央的物件，畫出他們看見的樣子。最後工作人員會把畫作投放於銀幕，讓大家看見同一件物件的景貌，透過不同的人和觀看的角度，如何演繹不一樣的畫面，成為一個充滿互動性的公共藝術體驗。

如此好玩的互動展覽，對於暑假期間希望帶孩子出門玩耍的家長而言，絕對是吸引選項。M+亦在展期內推出多場創意活動，包括「親子隨玩現場：畫畫不尋常」、「親子隨玩現場：日常的奇妙時刻」等，讓孩子探索設計與日常衣食住行之間的密切關係。活動邀請大小朋友領略別開生面的繪畫體驗、一同讀繪本、探索流動創意裝置，寓學習於玩樂。

文：蕭咏詩 圖：M+、吳艷玲