港捷藝術家馬灣駐留創作成果展「溯流生息」 40件藝術品探索人類與自然共生關係

5位來自捷克的藝術家Michal Bačák、Markéta Kolářová、Patrik Kriššák、Nikola Emma Ryšavá及Zdeněk Vacek，透過參加首屆「西九藝術家駐留先導計劃」來到香港。他們在寧靜的馬灣，與6位香港藝術家展開為期十個星期的駐留創作，期間雙方互相交流學習，並認識對方的文化，在小島上悄然形成一場跨文化的合作與創作探索。

西九馬灣藝術駐留成果展「溯流生息」 港捷藝術家40件新作免費展出

即日起至下月2日在馬灣1868新樓展廳52號屋舉行的展覽「溯流生息」，正展出這11名藝術家駐留期間的創作成果。他們以探索人類與環境之間不斷演變的關係為主題，呈獻逾40件全新藝術品，涵蓋雕塑、繪畫、裝置、版畫及多媒體等不同創作領域，引領觀者思考人類發展與大自然如何共生。

捷克藝術家融入香港元素 投射城市自然共生景象

每位藝術家各有其專長和特色，插畫家Michal Bačák以在不同表面應用他的作品而聞名，今次展覽他帶來《Locus amoenus》，靈感啟發自馬灣一座隱匿於茂盛植被之中的棄宅。畫作以棄宅為核心延伸出馬騮和鳥兒共處的林子，細節中加入香港街頭常見的紅色消防栓，以及中文告示牌「請勿接近」等本地元素，背景融合了青馬大橋和馬灣居民的生活場景，投射出城市演變與自然環境共存共生的景象。Michal利用了他遠從捷克帶來的果樹枝創作這幅專屬於香港的木炭畫。

能流利說聲「唔該晒」的Michal，在另一件作品以水彩描繪代表香港的紫荊花，並於同框的蝴蝶翅膀寫下「香港」二字，畫作更是製於傳統絹本上，流露出他對這座陌生城市的文化了解和熱愛。

繪畫藝術家Markéta Kolářová每年有一半的時間住在捷克，一半的時間住在菲律賓，於當地進行珊瑚礁修復工作。在修復珊瑚礁的過程中，Markéta發現已經死去、變成化石的珊瑚，仍然可以繼續滋養新的生命，啟發她創作是次展覽中一系列作品，表達生命是一個永不止息的循環過程。Markéta還把自己的雙手融入畫框，象徵她希望保護海底裏的珊瑚，同時期待透過作品讓大家多些認識珊瑚礁修復工作。

以馬灣海岸為靈感 本地藝術家創波浪霓虹雕塑

九龍霓虹創辦人劉浩輝是參與今次駐留計劃的其中一位香港藝術家，受馬灣海岸風景啟發，他創作出一個波浪形態的霓虹雕塑。劉浩輝透露，自己住在馬灣已有一段時間，比較繁囂的都市，這裏更能讓他靜下來思考，用時間感受周圍的事物與環境，和內心進行對話。參加這個計劃對他來說亦是難得的機會，以及一次新的嘗試，香港需要更多這種藝術交流活動，帶來文化衝擊和碰撞，希望日後有更多香港藝術家可以參與其中。

「溯流生息」香港策展人黃熙婷坦言，「西九藝術家駐留先導計劃」是一個非常寶貴的文化交流和學習平台，在過去兩個月時間，來自捷克和香港的藝術家有機會互相認識對方，就着藝術以至城市和生活文化進行深度對話，透過彼此進一步看見及理解這個世界的不同面貌。雖然大家不在同一個國家，但作為在都市裏生活的人，仍有着許多共同語言，就例如對大自然的關心。她說：「相信這次的藝術家駐留計劃只是一個開始，期待未來能由此延伸出更多令人興奮的長期合作。」

計劃獲陳珊珊慷慨捐助、捷克共和國駐香港總領事館支持，並由新鴻基地產營運及管理的馬灣1868提供場地贊助。參與今次計劃的其他香港藝術家還包括當代水墨畫家熊輝、雕塑家張穎欣、新媒體藝術家曲淵澈、畫家劉毓霖。

「溯流生息」

地點：馬灣1868新樓展廳52號屋

日期：即日起至2026年8月2日

記者：蕭咏詩 攝影：蘇正謙