LUXE STYLE | 2026秋冬巴黎高訂服繽紛夢幻 創意與工藝交織時尚盛宴

高級訂製服從來都是最極致展現源自傳統的人手工藝，以及時尚創意的頂級穿戴藝術品。據指現時全球共計，高級訂製服的真實買家還不到四千位，客群極度小眾且神祕。一襲高訂服索價數萬，以至數百萬美元，更需要等待數月，並經多重訂製程序，以及數百小時的手工製作流程，方可收到成品。要每一季都為這些頂級客群帶來驚艷作品，絕對考究設計師與其團隊的實力。

Chanel 顛覆傳統的童話故事

由品牌創意主帥Matthieu Blazy操刀的第二個高級訂製服系列，主題取材自英國經典童話《Jack and the Beanstalk》（中譯《傑克與魔豆》），而設計主帥筆下的全新《Gaby and the Beanstalk》故事，就是把《傑克與魔豆》與Gabrielle Chanel的傳奇人生相互交織，並將奇幻童話的細節與真實服飾完美融合，打造出真正會說故事的時尚藝術品。

新系列除了呈現出來自香奈兒高訂工坊的頂級裁縫、刺繡、羽毛裝飾等工藝，今季更特別融入更多獨特的非常規面料，例如名為Guipure的鏤空幾何喱士等，藉以呼應「魔豆與植物」的意象。至於標誌性的斜紋軟呢（Tweed）亦注入更具立體結構，甚至故事性的新創意。緊貼系列主題，新作之中，模特兒腳下的魔豆攀藤鞋與富趣味的植物藤蔓鞋跟，又或是巨人金蛋小手袋等配飾，各具魅力。

Dior 傳統工藝與前衛視角

Jonathan Anderson首度擔大旗的Dior高級訂製服系列，理所當然令人期待。綠樹林蔭的騷場設計，帶來現任創作主帥向Mr. Dior的經典New Look致敬之作，當中融入其擅長的超現實主義與現代雕塑感元素。

新作的設計核心就以如何讓高級訂製工藝與當代前衛視角共存為大前提。今季可見不少作品重塑了Dior的經典Bar Jacket廓形，使之更具剛性、立體與幾何感的線條。至於具實驗性的面料運用也是重點，除了高級真絲、薄紗與各式刺繡素材，同時混搭大量偏硬身的面料。這些硬質衣料特別運用了品牌工坊的精湛技藝，將之轉化為優雅流麗的立體褶或垂褶。基本上新系列在極簡與奢華中尋找平衡，色彩主要選用內斂的黑、白、灰及大地色調，務求將焦點放在衣服本身的剪裁線條與隱密的細節之中。

Balenciaga當輕盈遇上建築感

Pierpaolo Piccioli入主Balenciaga後的首個高級訂製服系列，花生騷選址在巴黎國際大學城（Cité Internationale Universitaire de Paris）的露天庭院舉行。設計主帥要藉着新系列向被譽為「高級訂製服界建築師」的品牌創辦人Cristóbal Balenciaga致敬。他將經典的雕塑感輪廓進行現代化的詮釋，以精簡結構、釋放身體為核心理念。利用個性化的簡潔利落剪裁手法，讓布料、顏色自然融合，使高訂服作品的氣場更見強大，穿起來卻輕盈自若。

新作選色除了基本的黑與白，今季明顯注入大量高飽和度色彩，包括熒光粉紅、薄荷綠、亮橘色、皇室藍、薰衣草紫色等。剪裁則巧妙將品牌標誌性的繭形、鐘形等立體輪廓，跟柔軟面料及浪漫細節來個刺激視覺的強烈對比。

Roger Vivier蝴蝶畫室

品牌創意總監Gherardo Felloni主理的全新「Pièce Unique」限量高級訂製系列，首度將高級訂製服務延伸至鞋履，整個高訂系列帶來共31件結合極致工藝與詩意美學的手袋及鞋款，另又推出3款如珠寶般璀璨的高訂馬甲背心。

新系列主題是「蝴蝶畫室」（L'Atelier des Papillons），置身於手袋鞋履中的蝴蝶，均透過高訂工坊的工匠們運用微型珠飾刺繡、手繪羽毛、Macramé編織法、雕刻金屬與水晶等工藝，將蝴蝶翅膀的輕盈質感與光澤變化仔細打造出來。高訂鞋系列中的一大亮點是重新演繹1959年面世的Choc鞋跟設計。此外，首款高級訂製運動鞋，也將會隨秋冬系列正式登場。

今季的Roger Vivier高訂作品，除了鞋袋新作，同時推出3款如珠寶般璀璨的高訂馬甲背心。

Roger Vivier 2026秋冬Pièce Unique高訂系列。（圖：品牌提供）

Roger Vivier 2026秋冬Pièce Unique高訂系列。（圖：品牌提供）

Roger Vivier 2026秋冬Pièce Unique高訂系列。（圖：品牌提供）

文：Maisie Lau 圖：各品牌提供