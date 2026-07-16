香港故宮文化博物館《紫禁城看世界》 中外文明聯動軌跡 匯聚130件璀璨館藏

作為明清兩代的皇家宮殿，紫禁城之名蘊含中國古代的宇宙觀：「紫」取自天帝居所「紫微垣」，象徵天子至高無上的神聖地位；「禁」則意指戒備森嚴的皇家禁地，平民百姓嚴禁涉足。在巍峨屹立的紅色宮牆背後，這座承載深厚歷史的古老宮殿，隱藏着無數不為後世所知的故事，教人只能透過流傳至今的稀世珍品，窺探一二當年的歲月。

由香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合主辦的專題展覽「香港賽馬會呈獻系列：紫禁城看世界──中外文化交流與互鑒」，特意將紫禁城置於全球視野之中。展覽以元、明、清三代六百多年的歷史為脈絡，匯聚了130多件來自故宮博物院、香港故宮文化博物館及多哈伊斯蘭藝術博物館的璀璨館藏，展示中國與世界在外交、商貿與思想工藝上的互動，打破了「禁」的封閉，開啟了對話的窗口。或許如香港故宮文化博物館館長吳志華所言：「許多人對古代中國抱有一種誤解，認為總是閉關自守、封建落後，我們想將歷史的事實還原，中華文化的壯大與成長，恰恰是中外文化交流的結果。」

展廳中一座出自清中期（約18世紀）的「五倫圖屏風」，便是中外文化與商貿交織的絕佳實證。屏風借仙鶴、鳳凰、鴛鴦、鶺鴒及黃鶯等禽鳥，表達儒家思想中五種倫理。製作屏風所使用的紫檀木，是通過海上貿易從南洋地區進口，而屏風所運用的「掐絲琺瑯」工藝，早在元代開始從西亞經絲綢之路傳入中國。硬木家具為清代廣東進獻宮廷的重要品類之一，廣東巡撫德保（1719-1789 年）於乾隆年間進貢的一座屏風，正與此展品相似。

多媒體觀展新體驗 宮牆內的世界舞台

踏入展廳，一襲紅色映入眼簾，彷彿親身步入了宮殿。在朱紅背景襯托下，躍然屏上的畫面是由趙廣超及「設計及文化研究工作室」精心製作的大型影片。團隊巧妙地以動畫形式，將歷史轉化為視聽體驗，勾勒出紫禁城與世界各地文化交融的故事。在一動一靜之間，宮牆之內成了世界文明交流的舞台。

由香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合主辦的「香港賽馬會呈獻系列：紫禁城看世界──中外文化交流與互鑒」（下稱：「紫禁城看世界」）展覽，以紫禁城為視窗，並以元、明、清三代六百多年的歷史為脈絡，聚焦中國與亞洲其他地區及歐洲在外交、商貿、科技、思想和工藝等方面的文化交流與互鑒，共展出逾130多件瑰寶，涵蓋書畫、珠寶、鐘錶、瓷器、玻璃器、家具、絲織品、文玩等豐富門類。展覽共設四大單元，並配合多項多媒體裝置以打造吸睛亮點，進一步豐富觀眾的觀展體驗。

展覽帶領觀眾重溫歷史上中外交流的精彩瞬間，「中華文化之所以強盛，正是與外國文化交流的結果，從漢代的絲綢之路起便是如此。」香港故宮文化博物館館長吳志華直言：「故宮文化博物館的立館初心，一方面是闡述中國傳統文化，第二就是推動中外文化交流。」館方期望透過今次展覽，消除外界認為「中國古代閉關自守、封建落後」的刻板印象。

數百年思想物質交流

吳志華特別指出，展覽中歷史最悠久的展品之一，是來自馬木路克蘇丹國（現今埃及與沙特阿拉伯一帶）、製於元末明初的《古蘭經》撇口雙耳瓶。這件器物紋飾繁複、色彩鮮明，散發着濃厚的伊斯蘭風情，瓶腹上繪有圖案化的《古蘭經》經文，瓶底則分布了四枚14世紀伊斯蘭文化的典型雙鳥紋章。它原本可能是一盞用於清真寺等公共建築的油燈瓶，採用「吹製」技法製成，這項技術在5世紀時經中亞傳入中國，對中國本土的玻璃工藝發展影響深遠。

吳志華解釋，明代時中國的玻璃工藝尚未達到清代乾隆時期的巔峰，因此這種來自西亞的彩繪描金玻璃在當時的宮廷內被視為無上珍寶，「見證了六、七百年前中國與西亞深厚的物質與思想交流。」

專題展聯袂登場

自開幕以來，香港故宮文化博物館持續與故宮博物院合辦專題展覽。今年雙方繼往開來，推出4個全新專題展覽以呈獻故宮珍藏，除了「紫禁城看世界」，還包括「清宮製造與當代設計」（暫名）、「清宮四時──宮廷生活與文化」（暫名）與「天馬凌雲──故宮博物院藏繪畫珍品」。吳館長強調：「我們希望突破物料種類的限制，用當代、生活的角度與觀眾對話。」除了深耕中國傳統文化，今年館方同步迎來「琳瑯──紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」及「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」兩大展覽，展示世界文明的對照與呼應。

培育未來藝術交化人才方面，香港故宮文化博物館亦不遺餘力。早前舉辦的「古往『金』來」中國黃金工藝與文化傳承教育項目之一——「絲絲入扣──花絲工藝工作坊」，便帶領了約30名中學生深入了解中華文化歷史悠久的花絲工藝，引導年輕一代欣賞中國古代黃金工藝的細膩與匠心之美。至於「香港故宮學生文化大使」計劃，以大專院校學生及中學生為對象，參加者可參與文物修復工作坊、實地考察、導賞講解培訓等，加深對文博專業的認識和興趣。今夏舉行第五屆「雙城青年文化人才交流計劃」，則有來自北京和香港的大學生進行實習和文化考察，探索文化傳承與城市發展的互動。

博物館亦正策劃「香港故宮館百人」項目，將一直默默耕耘的員工帶到幕前，透過拍攝團隊的面孔，從訪問中訴說發生在館內的人文故事，展現這座成立四年多的博物館年輕、專業且充滿活力的面貌。

文：葉泳心 圖：吳艷玲、香港故宮文化博物館