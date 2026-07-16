LUXE STYLE │Hong Kong Fashion Fest 2026 九月走入日常的時裝實驗

由香港特別行政區政府主辦，文化體育及旅遊局（文體旅局）轄下文創產業發展處（文創處）牽頭和資助的第三屆香港時裝薈（Hong Kong Fashion Fest），以往兩屆都在11月舉行，今年給大家一個驚喜——首度提前於9月1日開鑼，為期兩周至9月14日！原因是大會首度與香港貿易發展局（HKTDC）主辦的年度時裝盛事CENTRESTAGE（9月2日至5日）同期結合，期盼藉此產生更強大的協同效應。

8大旗艦節目 推介「必看清單」

日前在香港藝術館舉行的啟動禮上，文體旅局局長羅淑佩與一眾節目主辦單位代表齊聚出席主禮，更宣布今年主題是 「Rhythm of the Heart」（心跳節奏），聽起來有點浪漫！今屆匯聚8大旗艦節目，當中小編的個人「必看清單」，現在就跟你們分享。首先是絕對不能錯過的揭幕大騷「VIRTUOSE:高級訂製服的藝術2026」，高級訂製服（Haute Couture）一向是時裝屋的靈魂，這場騷將找來4位在本地及國際舞台上發光發熱的頂尖設計師，用兩場奢華的聯合時裝展，近距離向我們展示「服裝上的工藝美學」。另一個非常期待的節目，是香港設計中心與意大利國家時裝商會的首次跨國戰略合作——「共織新意：意大利與香港男裝新浪潮」，展出10位來自意大利與香港的新銳男裝設計師作品，看他們如何以不羈的剪裁與獨特視角，重新定義當代男裝的優雅與反叛。最後，也是最貼近大眾生活的項目，是分別設於全港六大黃金地段及商場的「Wear's HK」時尚快閃店，讓時裝美學走入大眾的零售與日常生活。

文：E. Lam