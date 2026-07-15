LUXE STYLE │ 富藝斯紐約現當代藝術現場拍賣 網絡新星Werner Bronkhorst領銜作呼應足球狂熱

今年迎來230周年的國際拍賣行富藝斯（Phillips），剛公布2026年上半年拍賣佳績，全球總成交額逾5.07億美元，較去年同期增長60%。隨着下半年展開，緊接而來有7月16日舉行的富藝斯紐約現代與當代藝術拍賣會，涵蓋19世紀末繪畫、早期現代主義、戰後抽象及當代先鋒創作，跨越逾一個世紀的多元年代與風格，呈現出藝術發展的廣闊面貌。當中領銜拍品是來自年僅25歲的網絡藝術新星韋納·布朗霍斯特（Werner Bronkhorst），他於今年創作的《From Every Corner》描繪了48位微型足球員，迎合現正打得火熱的世界盃足球盛事。

《From Every Corner》綠茵場躍現畫布

維納·布朗克霍斯特（Werner Bronkhorst） 《From Every Corner 》， 2026年作，估價100,000至 150,000美元。

年僅25歲、出生於南非首都比勒陀利亞的南非裔澳洲藝術家Werner Bronkhorst，是近年在社群媒體上掀起現象級討論的當代視覺新星，其官方Instagram帳號追蹤人數達180萬。（@werner_bronkhorst）

Werner Bronkhorst擅長運用刮刀將厚重的石膏與顏料堆疊於畫布上，營造出如奶油般濃稠、充滿雕塑感的起伏肌理。（@werner_bronkhorst）

Werner Bronkhorst仔細繪畫微縮足球員。 （@Werner_Bronkhorst）

拍賣前夕，富藝斯紐約空間特地開設預展，讓藏家可率先近距離凝視這幅焦點領銜鉅作《From Every Corner》。年僅25歲、出生於南非首都比勒陀利亞的南非裔澳洲藝術家Werner Bronkhorst，是近年在社群媒體上掀起現象級討論的當代視覺新星，其官方Instagram帳號追蹤人數達180萬。他以「厚塗立體肌理背景」與「微型寫實人物」的強烈反差風格而聞名。今次是他首度登上國際大型拍場，亦見證網絡流量與實體藝術市場的高度接軌。Werner Bronkhorst擅長運用刮刀將厚重的石膏與顏料堆疊於畫布上，營造出如奶油般濃稠、充滿雕塑感的起伏肌理。《From Every Corner》作為全場焦點，以鮮綠色厚塗顏料作背景，彷彿將綠茵場躍上畫布，並於其上細緻描繪48位微型足球員，每位球員分別代表2026年世界盃的48個參賽國。藝術家更別具匠心地從各國傳奇球星的經典戰衣取材，從球衣細節到奔跑、控球的動態皆栩栩如生。

風景畫與具象藝術

風景畫作方面，亮點之一是法國後印象派大師皮埃爾·歐仁·蒙特贊（Pierre Eugène Montézin）的《La Fenaison en Normandie》。藝術家透過對鄉村細膩的光影捕捉，完美凝練田園風光歷久彌新的詩意魅力。至於具象領域，則有20世紀美國最具代表性的具象肖像畫家之一——愛麗絲·尼爾（Alice Neel），其創作於約1930年的早期珍稀之作《The Lost Phoebe》，讓藏家可一窺這位傳奇藝術家在風格形塑時期的罕見面貌。

具象藝術乃指作品透過多元的抽象與具象手法描畫，本次拍賣可見一系列戰後及20世紀晚期的精彩傑作。英國籍黑人藝術巨擘法蘭克·鮑林爵士（Sir Frank Bowling）的《Bumble Bee》，充分展現其極具層次感且由色彩主導的畫面結構；英國當代大師克里斯·奧菲利（Chris Ofili）的《Triangle─Fall》，出自其精心雕琢的「三角形」系列，透過繁複的炭筆線條與油彩肌理，在幾何框架中精準捕捉兼具「下墜、沉澱、流動」的視覺律動；美國當代具象色彩主義畫家馬奇·艾弗里（March Avery）的《The Peaceful Livingroom》，則細緻描繪了包含家貓在內的靜謐空間，引發觀者對色彩層次與家庭親密感的深層沉思。

今次紐約現場拍賣亦網羅不容忽視的當代藝術先鋒作品。焦點作之一是卡蘿·波維（Carol Bove）於2012年創作的《YES! THIS DAMN UNIVERSE!》。值得一提的是，藝術家的同名回顧展「Carol Bove」目前正於紐約所羅門·R·古根漢美術館舉行（展期至2026年8月2日），作品深刻探討知覺、尺度與空間關係等核心課題，若正身處紐約的話，這絕對是不可錯過的藝術饗宴。

文：E. Lam 圖：富藝斯提供