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牙醫診所見證香港女生改名潮流？網民熱議「睇名知年紀」：80後識得幾個家欣！

Art Can
更新時間：15:58 2026-07-15 HKT
發佈時間：15:58 2026-07-15 HKT

每個年代都有屬於該年代的潮流，就連改名也是一樣，尤其是舊時不少父母會花錢找師傅按時辰八字為子女改名，也會參考當紅藝人的名字。最近，有牙醫診所姑娘在社交平台發文，分享在整理診所資料時，意外發現香港女生的改名潮流變遷，如90年代特別多用「彤」、「琳」及「盈」字，有網民更笑指「睇名知年紀」：「80後識得幾個家欣！」

牙醫診所見證香港女生改名潮流？網民熱議「睇名知年紀」

俗語有云：「唔怕生壞命，最怕改壞名」，名字是父母送給子女的禮物，部份篤信八字的父母會由師傅按照生辰八字改名，故此一些熱門選字或會成為身邊常見的名字。最近，有牙醫診所姑娘整理診所資料，意外發現香港女生改名潮流變遷。姑娘表示，留意到70後及80後女生大多會用「怡/兒/儀」、「雯/文」、「欣/恩」、「慧」、「敏」作為名字。至於90後女生，常見「彤」、「琳」、「盈」；00後則多用「晴」、「喬」、「芯」、10後以「悅」、「玥」及「澄」最為常見。

80後網友分享：識得幾個家欣！

對於香港的改名潮流變遷，有網友笑指可以從名字反映出年紀，部分80後網民更表示：「識得幾個家欣」、「以前中學一堆嘉欣/家欣」、「一班30幾人都有4-6個家欣」、「細個好多陳家欣」；也有90後網民透露讀書時期，同班也有多名同學「撞名」：「試過一班有5，6個叫『曦彤』（讀音一樣但寫法未必一樣）」。有人則搞笑反問時下有沒有女生以「阿娣」、「帶娣」為名，引起網民回應：「我嫲30後就叫阿娣」。與此同時，有網友分享20後的女生多用「芊」、「晴」、「希」。

有熱心網民留言分享男生版熱門名字，表示80後多用「偉」、「華」、「傑」；90後喜用「家」、「嘉」、「俊」、「駿」、「明」、「諾」；00後與10後常用「希」、「浠」、「晞」、「曦」、「熙」，前者亦愛用「子/梓」、「軒」、「謙」、「樂」等字。

文:RY

資料及圖片來源:Threads

延伸閱讀：港漂列15大社交潛規則！不過問私事/不需要討好 讚港人邊界感強：冷漠與高效社交讓我適應

 

 

 

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