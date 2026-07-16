LUXE STYLE｜日內瓦《鐘錶與奇蹟》VII - Roger Dubuis/H. Moser & Cie./Audemars Piguet鏤空設計透視機械美藝

腕錶的鏤空設計，彰顯了高級製錶工藝與機械美學的極致。有人將之比喻為建築物拆掉外牆，露出鋼骨結構，而製錶師就是把機芯的金屬夾板與橋板等部件的多餘金屬剔除，從而讓齒輪、發條、擺輪與擒縱系統等細節可被看見。於日內瓦鐘錶與奇蹟高級錶展可見，今年來自不同品牌的鏤空設計越見豐富，就如以下幾款突出之作。

Roger Dubuis｜Excalibur Biretrograde Perpetual Calendar

要說鏤空設計腕錶，豈可不提Roger Dubuis，今年新推的Excalibur Biretrograde Perpetual Calendar，採用40mm玫瑰金錶殼，搭載新升級的RD850雙逆跳萬年曆自動機芯。雖然機芯本身非鏤空，但7層不同結構的錶盤卻可透現出內部的部件細節，同樣體現鏤空之美。錶盤可見的星辰藍色調細節來自半透明珍珠貝母材質。星期及日期逆跳顯示分設於左右兩側，12點位置設月份盤、1點位置是閏年指示、6點位是天文月相顯示，月相盤以藍色砂金石打造，配以玫瑰金圓拱月亮，精準度達至122年僅出現一天誤差，亦即期間毋須調校。此錶全球限量188枚。

Roger Dubuis Excalibur Biretrograde Perpetual Calendar，錶殼：40mm 玫瑰金 / 機芯：RD850自動 / 限量：188枚 / 售價：約$883,000。

Roger Dubuis｜Excalibur Biretrograde Calendar

這款雙逆跳日曆新錶，40mm不鏽鋼錶殼及鏈帶，搭配「蒼穹藍」錶盤，逆跳星期及日曆顯示分別置於左右，6點位設小秒盤，透過開放式錶盤結構，亦可見機芯部件。此錶內部搭載RD840 自動機芯，動力儲存60小時。

Roger Dubuis Excalibur Biretrograde Calendar，錶殼：40mm 不鏽鋼 / 機芯：RD840 自動 / 售價：約$355,000。

H. Moser & Cie.｜Endeavour Minute Repeater Cylindrical Tourbillon Skeleton

屬於勇創者系列的全新三問報時圓柱游絲陀飛輪鏤空腕錶，全方位展示三大複雜功能，全鏤空設計，又破格地將三問報時的音錘及音簧置於錶盤上，同時配備圓柱游絲的飛行陀飛輪。40mm鈦金屬錶殼，搭配2點位的標誌性電光藍煙燻小錶盤，6點位的飛行陀飛輪搭載品牌專屬的圓柱形雙游絲。內部搭載立體鏤空的HMC 909手動上鏈機芯，90小時動力儲存。

H. Moser & Cie. Endeavour Minute Repeater Cylindrical Tourbillon Skeleton，錶殼：40mm 鈦金屬 / 機芯：HMC 909手動 / 限量：20枚 / 售價：$3,178,000。

H. Moser & Cie.× Reebok Streamliner Pump

除了鏤空新作，亨利慕時今年更與Reebok來個聯乘搞作，推出一黑一白版本的全新Streamliner Pump腕錶，各限量250枚。新錶採用40mm鍛造石英纖維錶殼，罕見的材質表面呈現獨特霧面波紋，每枚腕錶都獨一無二。錶盤8點位設有橙色的Pump按鈕，亦就是上鏈裝置，只要按下按鈕即如充氣般將能量傳遞至發條盒，動力儲存可見於由鏤空橋板與挖空的齒條結構打造的顯示窗，注滿橙色即表示動力滿載，而動儲可達74小時。

H. Moser & Cie. × Reebok Streamliner Pump，錶殼：40mm 鍛造石英 / 機芯：HMC 103手動 / 限量：250枚（每色） / 售價：$298,000。

Audemars Piguet｜Atelier des Établisseurs

今年重返日內瓦錶展的愛彼，重點並非在於展示新作品，而是舉行一個專屬的展覽，除了跟大家回顧逾150年的輝煌歷史，更首度呈現品牌的Atelier des Établisseurs計劃，除了展示品牌製錶技術外，還具備多項源遠流長的傳統工藝，包括雕刻、琺瑯、鏤空、寶石鑲嵌與寶石鐫刻等。配合此計劃的誕生，品牌又特別推出3款完美展現上述工藝的時計作品。

Audemars Piguet｜Établisseurs Nomade

這款懷錶亦可作為座鐘，它融合了古老工藝與現代的多功能轉換設計模式。採用鈦金屬或金質製的錶殼，只要輕推隱藏式機械裝置，只要滑動開啟其多面金屬結構外殼，即可見內部的天然石質錶盤。內部搭載7501手動上鏈機芯，其橋板經由專業工匠以傳統鋸弓全手工鏤空製作，橋板更可直接轉為時標顯示時間。

Audemars Piguet｜Établisseurs Peacock

閉合時猶如一隻小甲蟲的時計作品，當輕觸白金製的自動裝置後，甲蟲外殼便會開啟，張開羽翼、抬起頭頸的微型雕刻孔雀隨即現身。錶盤形似輪狀尾羽，展現半透明琺瑯與手工雕刻工藝。雕塑之下，內部搭載的3098.2機芯，具備驅動拖曳式小時顯示功能。此隱藏式腕錶完美結合琺瑯、雕刻、寶石鑲嵌與高級製錶工藝。

Audemars Piguet｜Établisseurs Galets

從汝拉山谷湖水中翻滾的光滑卵石，正是這款Établisseurs Galets腕錶的創作靈感源頭，31mm黃金錶殼搭配無時標的天然石質橢圓形錶盤，其黃金鏈節亦以不規則造型設計，而每個鏈節皆由工匠逐一製作，當中包含手工雕刻、寶石鑲嵌，以及將細小金珠串連的技術。腕錶搭載3098手動上鏈機芯。

文：Maisie Lau 圖：品牌提供

