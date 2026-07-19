陳祖泳 – 鑑古識今—敏求精舍六十五周年：香港的無價珍藏｜圍爐談藝

約十多年前，我受邀參加敏求精舍的定期晚宴。敏求精舍創立於1960年，是享譽國際的文物收藏團體，匯聚香港各界熱衷文物鑑藏的收藏家，藏品涵蓋古今，從書畫、瓷器、青銅器、玉器，至織繡、玻璃、漆藝、木竹雕刻等，均展現獨到的鑑賞力與高雅的藝術品味。秉持「好古，敏以求之」的精神，會員不只醉心鑑古求真，更致力弘揚中華藝術與文化。透過舉辦展覽講座、出版學術專著及贊助文博事業，將私人珍藏與眾共賞。這份理念，使文物收藏不僅是個人雅好，更成為文化傳承的重要力量。

會員資格極其尊貴，六十五年來僅四十位。他們擁有私人會所，內設博物館及餐飲設施。晚宴期間，會員將最近收購的新「古玩」帶來分享，讓其他會員品評交流；往往會有一位會員演講，深入剖析收藏的藝術價值與知識，而演講主題通常是該期私人博物館的展覽，令我大開眼界。一位會員曾對我說，與公立博物館不同，這些全是私人資金購置，因此只選「頂級中的頂級」，幾乎零磨損、保存完美的稀世珍寶。

「鑑古識今︱敏求精舍六十五周年」展覽於香港藝術館開展時，我第一時間前往參觀，並多次重遊。展覽精選會員珍藏逾四百件中國藝術瑰寶，年代自青銅時期直至二十世紀，包括乾隆御藏的西周周 壺、明宣德青花穿花雙鳳紋瓶、清代碧玉「萬國來朝」插屏，以及張大千臨石濤《秋林人醉圖》等重量級文物。這些藏品，揭示收藏家的個性、價值觀、世界觀，猶如視覺日記，記錄品味、情感與志向。這場展覽展現了對歷史的熱愛、與藝術家的連結，折射會員的內心世界，以及他們希望呈現給世人的形象。這是香港彈丸之地孕育世界級收藏實力的最佳寫照，亦是中華文化的無聲驕傲。

文：陳祖泳

