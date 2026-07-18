Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖風 – 沙奎爾．懷特個展《九夜；奇異果實》｜圍爐談藝

Art Can
更新時間：09:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：09:00 2026-07-18 HKT

藝術家沙奎爾．懷特Shaqúelle Whyte在白立方香港舉辦的個人展覽《九夜；奇異果實》中，有一幅以歌曲《I Wanna Dance with Somebody》為靈感命名的畫作《Form V: dance with somebody》。畫面描繪身穿喪服的人們，在花束與紅色射燈交織之下跳舞的場景。

林靖風 – 沙奎爾．懷特個展《九夜；奇異果實》｜圍爐談藝
林靖風 – 沙奎爾．懷特個展《九夜；奇異果實》｜圍爐談藝

懷特在開幕導賞中提及，那是葬禮後的筵宴：「我喜歡替作品取一些幽默的名字。我母親從小聽著Whitney Houston那一類歌手長大，所以我就以此來命名。人生中最好吃的食物，往往都是在葬禮之後：米飯燉豆、雞肉、咖喱，一個餐盒就能盛載的東西⋯⋯我的外公是我媽媽的父親，但他同時也是她兄弟姊妹們的父親。在這樣的情境裏，究竟誰擁有最多哀悼的權利？這幅畫描繪的是一種永不間斷的舞蹈，直到一切瓦解。」靈魂是真實存在的，而且是永恆的。

現今的人們膜拜數據與真相，卻避免面對死亡的事實。不論是無神論者，還是有著信仰的人，都需要承認死亡是一種日常。

文：林靖風
 

最Hit
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
投資理財
16小時前
豪花180萬翻新單位變爛尾 熟人介紹照中伏 名牌浴缸遭換平價貨 大律師：宜先循民事追討
豪花180萬翻新單位變爛尾 熟人介紹照中伏 名牌浴缸遭換平價貨 大律師：宜先循民事追討
家居裝修
3小時前
張偉文一年半冇沖涼 疑遭護老院嚴重疏忽照顧 經理人方俊指院舍隱瞞壓瘡病情丨獨家
張偉文一年半冇沖涼 疑遭護老院嚴重疏忽照顧 經理人方俊指院舍隱瞞壓瘡病情丨獨家
影視圈
11小時前
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
55歲李英愛與75歲老公近照激罕曝光 「防腐級凍齡」掀討論 《大長今》女神曾陷小三疑雲
55歲李英愛與75歲老公近照激罕曝光 「防腐級凍齡」掀討論 《大長今》女神曾陷小三疑雲
影視圈
12小時前
宏福苑聽證會︱委員會627頁陳詞 宏業工人天台吸煙、起火現場CCTV首曝光
02:28
宏福苑聽證會︱委員會627頁陳詞 宏業工人天台吸煙、起火現場CCTV首曝光
社會
15小時前
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
影視圈
19小時前
《功夫女足》內地票房破10億 傳遭《八仙！》「偷票房」 周星馳晒可疑戲飛揭造假手法？
《功夫女足》內地票房破10億 傳遭《八仙！》「偷票房」 周星馳晒可疑戲飛揭造假手法？
影視圈
11小時前
初級大人必學！保溫杯茶漬忌用百潔布擦洗？即學用1神物去漬 用1個水溫清洗效果最好
初級大人必學！保溫杯茶漬忌用百潔布擦洗？即學用1神物去漬 用1個水溫清洗效果最好
食用安全
2026-07-17 07:30 HKT