李易璇 – 香港短片的國際突破 ｜Major美學

短片在香港影像創作中，常被視為較小眾類別，而正是這些作品，往往更能展現創作者的想像力與多元美學。

今屆韓國富川國際奇幻影展（BIFAN），香港短片《你所不知的妻子》（The Wife You Never Knew）從1,340部參賽作品中脫穎而出，入選「國際奇幻短片」單元；據聞這也是香港多年來罕有地有短片榮登該影展，令人振奮。這是創作團隊的藝術成就，更是香港類型電影美學邁向國際的重要突破。

《你所不知的妻子》改編自作家夏芝然的小說，新銳導演陳德櫳以細膩獨特的影像語言，重塑傳統的女人形象，展現了香港短片在探索上的勇氣與多樣性。藝人蔡思韵以「蛇蠍女人」的角色出現，讓作品兼具藝術質感與市場魅力，吸引了投資者的支持，在藝術之外更具市場能見度。

富川國際奇幻影展建構自身IP的策略，或許值得借鏡。一個小市鎮為打造旅遊名片，用三十年時間專注發展奇幻、恐怖、科幻及驚悚電影，以前衛、超現實與黑色幽默風格聞名，成為亞洲重要類型電影平台。不少日後揚名國際的作品與創作者，皆曾在富川獲得早期曝光。今年影展以「New Era New Skin」為主題，帶來來自50個國家的321部電影，更積極探索AI、XR等新媒介與電影融合。

文化的魅力，從不在單一的大眾化主流，而在包容多元、接納小眾但出眾的獨特風格。文化價值不只於規模的壯大，也在於能否為另類創作留舞台，為新銳創作者搭橋，讓每一種審美與表達，都能遇見屬於自己的觀眾與市場。

文：李易璇（香港芭蕾舞團行政總監）