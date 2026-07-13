馮敏如 - 如影。隨影│荒漠天橋：Rainbow Arch的黃昏頌歌



沙地阿拉伯的AlUla，從來不曾吝惜大自然最狂野的筆觸。若說大象石是沉默而雄偉的守護者，那麼彩虹石 - 又稱Rainbow Arch - 便是天地間最浪漫的詩人。它宛如一道橫臥沙漠的天然拱橋，兩端圓潤如雲朵輕擁，中央卻是層層堆疊、色彩斑斕的紅色砂岩。彷彿有位隱形的造物主，以數百萬年的風沙為筆、水流為墨、時間為畫布，在這片赤紅大地上，揮灑出一道永不褪色的、橫跨蒼穹的彩虹。

黃昏的光線為彩虹石抹上一片金紅色的色彩。

這座隱秘的彩虹石，藏身於AlUla最偏遠的荒野深處，沒有平坦大道，只有漫長而顛簸的沙漠小徑，需靠專業四驅越野車才能抵達。當車隊緩緩駛入那片一望無際的赤紅天地時，周遭荒涼得近乎神聖，大地如被烈火灼燒過的畫布，幾乎不見任何生命痕跡。那一天，僅我們四輛越野車深入其中，整片天地彷彿為我們這小小的隊伍悄然展開帷幕。隊友們有人迫不及待地攀上拱橋頂端，尋找俯瞰的視角；我則選擇靜靜守候在彩虹石身旁，以超廣角鏡頭將它磅礴的全貌收入畫框。讓這座天然拱橋化身為巨型畫框，將無邊無際的沙漠與變幻莫測的天空，一同擁入懷中。而黃昏，才是彩虹石最攝人心魄的時刻。當夕陽緩緩西沉，金色的餘暉宛如熔化的蜂蜜，濃稠而溫柔地傾瀉而下，整座砂岩瞬間被點燃。起初，它披上燦爛奪目的金黃華服，層次豐富的紅色紋理在光影中活了過來，如火焰般跳躍、如絲綢般流動；接著，紅色漸漸如潮水般退卻，天空由橙紅轉為深邃的寶藍，彷彿白晝的熱烈情感，正悄然滑入夜晚的靜謐深淵。此刻，一輪皎潔的明月從地平線緩緩升起，銀白的光輝如薄紗般輕柔披覆，為彩虹石換上一襲夢幻而寧靜的新衣。金黃、鮮紅、寶藍、銀白，四種色彩在同一片岩壁上交織、碰撞、融合，譜成一曲無與倫比的光影交響樂，讓每一位目睹者都屏息凝神，幾乎忘卻呼吸。

在這人跡罕至的荒漠深處，沒有喧囂的人群，沒有刺耳的聲響。只有風沙輕柔的低語、相機快門清脆的回響，以及自己心跳與這億萬年自然傑作之間，深刻而靜默的共鳴。置身其中，時間彷彿被按下了暫停鍵。彩虹石不再只是一座岩石，它是沙漠最深情的告白，是大自然以最絢爛的色彩，在最荒涼的土地上，寫下的永恆詩篇。它溫柔地提醒著每一位旅人：即使在看似毫無生機的絕境，大自然依然擁有無窮的力量，能以最驚豔的筆觸，創造出超越想像的驚奇與美麗。

而我，透過鏡頭所捕捉的，不僅是一座彩虹石，更是一段關於敬畏、關於光陰、關於生命本質的深刻對話。

拍攝地點：沙地阿拉伯埃爾奧拉 AlUla, Saudi Arabia

攝影器材 ：Hasselblad X2D II, XCD 20-35mm E

文、圖：馮敏如（英國皇家攝影學會高級會士、攝影沙龍世界十傑）