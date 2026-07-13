馮程淑儀─WESTK留聲機│在泰國展現西九的文化魅力與機遇

今個星期，我與西九文化區管理局董事局主席陳智思和團隊出訪泰國曼谷，啟動西九文化區首個東南亞推廣活動。由7月6日至12日，為期一星期的WestK in Bangkok是西九拓展亞洲市場的第一站，旨在向泰國市民介紹西九這個亞洲嶄新文化旅遊地標的獨特魅力，並尋找合作發展的機遇。

近年泰國在文化創意產業發展方面展現出極大的創新性和活力，當地年輕一代對文創內容興趣濃厚。而香港與泰國的人文商貿往來亦十分頻繁緊密，泰國是香港人的熱門旅遊點，而香港亦深受泰國旅客歡迎。2025年香港接待超過56萬名泰國旅客，較前一年上升7.5%；2026年泰國訪客數字亦持續增長。他們除到訪傳統旅遊景點外，近年西九兩間博物館亦不乏泰國自由行旅客的身影。今次推廣活動期間，我們為泰國旅遊界舉辦了一場簡介會，鼓勵他們將參觀西九加入行程選項之列。

為吸引更多泰國旅客到訪西九，我們透過與泰國人氣偶像 Butterbear展開跨界合作，在社交媒體播放Butterbear到訪西九文化區的動畫遊記，影片在推廣夥伴泰國BTS集團支持下，在BTS列車、車站和購物中心逾千個地點播放。此外，我們得到場地夥伴、購物及休閒地標Siam Paragon（暹羅百麗宮）支持，在商場內設置「WestK x Butterbear」創意裝置。市民可透過拍照打卡及集章，與Butterbear一起感受西九充滿活力和創意無限的一面。

西九與泰國文化界的交流亦日益緊密，其中泰國電影資料館早於2024年已與M+建立合作關係；今年3月，我們邀請了多位泰國文化領袖及專家在第二屆香港國際文化高峰論壇上分享寶貴經驗與真知灼見，進一步加深兩地文化交流。今次訪問泰國期間，我亦拜訪了當地博物館和表演藝術場地，探討合作機會。

除了文化和旅遊業外，泰國近年在酒店、零售餐飲、住宅發展等方面亦十分蓬勃。因此，我與身兼香港泰國商會主席的陳智思主席藉着今次出訪曼谷，與當地多位商界領袖會面，向他們介紹西九這個集文化和商業於一身的綜合發展項目的獨特優勢，以及管理局發展西九文化區為香港「文化核心商業區」（Cultural CBD）的策略。他們都十分欣賞西九的發展理念和潛力，亦認同西九呈現了結合文化藝術、創意產業及商業發展的綜合實力和多元機遇，並希望進一步了解管理局將推出的商業住宅項目的內容。

西九文化區立足香港，面向大中華地區、亞洲以至全球觀眾。我們深信，文化不僅能夠連結不同城市和社群，更能創造經濟、旅遊及創意產業的長遠價值。繼2025年6月「上海西九文化周」及今次WestK in Bangkok推廣活動，我們將繼續向更多亞太以及歐美觀眾分享西九故事，開創更多合作空間，展示香港作為中外文化藝術交流中心的獨特魅力和優勢。

文：馮程淑儀（西九CEO，自2009年起與文化藝術行政結緣。借報章一角，與讀者娓娓道來精彩紛陳的西九故事，希望留下動人的藝文點滴。）