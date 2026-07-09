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LUXE STYLE │ 2027春夏男裝強調「鬆弛美學」 五大潮流關鍵字打造輕裝穿搭

Art Can
更新時間：11:00 2026-07-09 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-09 HKT

時裝界總是走前一步，2027年春夏季度的男裝周剛已舉行，總括新季男裝潮流，正可發現聚焦於「輕裝出行」，各大品牌的新系列亦以「鬆弛美學」（Effortless Luxury）為設計核心——時尚密碼在於「毫不費力的精緻」。這股風潮並非流於隨意，而是透過柔化正裝結構，讓衣飾隨身體自然律動，在嚴謹與隨性之間取得完美美平衡。明年的春夏男裝呈現一種不經意卻極具張力的「自在風度」氣場，其中仿舊丹寧、去結構化Safari Jacket、前衛短打、富東方色彩的企領外套，以及夏日皮革，這五大關鍵潮流元素重新定義男士的輕鬆時尚宣言。

2027春夏五大男潮關鍵字

時尚丹寧（Stylish Denim）

丹寧或牛仔不再只是街頭或工服的代名詞。2027年春夏男裝中，各品牌將牛仔服飾再度進化，以極簡、乾淨利落的線條打造Total Look，賦予高級時裝氛圍。新一季的丹寧潮流強調「生活痕跡」，大量呈現褪色、破爛、磨損洗色等，營造帶有故事感的仿舊效果，展現鬆弛不羈的風格。Prada捨棄傳統靛藍色（Indigo）丹寧，以純白、香蕉黃、茄子紫等色彩演繹具品牌特色的丹寧美學。Dior春夏男裝系列呼應「派對後的貴族」的主題，模特兒身穿的牛仔褲及外套均呈現破爛感，並以拼接手法營造假修補的錯視效果。Dolce&Gabbana在破舊丹寧布料上鑲嵌多彩水晶與閃石，靈感源自西西里巴洛克建築，延續品牌的華麗DNA。這些設計都將牛仔從日常推向高
級，保留了布料的粗獷感之餘，又透過顏色、材質與裝飾，賦予它全新的時尚語言。 

夏日皮革（Summer Leather）

獵裝外套（Safari Jacket） 

高級時裝融入運動元素早已不是新鮮事，在明年春夏男裝系列中，這股趨勢更見鮮明。戶外裝束必備的Safari Jacket，新一季展現出多樣化的百變設計，不僅有長身與短身的版本，面料也突破傳統，為獵裝外套帶來全新面貌，提供更多穿搭可能性。Giorgio Armani以地中海度假風主題，選用極致輕盈的布料打造Safari Jacket，去除多餘裝飾，只保留標誌性的四口袋，呼應休閒自在的造型。獵裝元素融入都會正裝亦成為春夏亮點，Ralph Lauren以長身麖皮Safari Jacket搭配西褲，取代傳統西裝外套，展現優雅紳士風格；另一款採用亞麻棉混紡編織，擺脫傳統款式的沉重與粗獷感。Louis Vuitton將品牌經典軍裝外套注入新元素，兩個胸前袋改以側開，配以腰間束繩設計，演繹獵裝外套的精髓。

流行短打（Designer Shorts）

這一季，設計師們將以往帶有休閒或運動感的短褲，提升至高級時裝殿堂，預告「Soft Masculinity」將成為2027年夏季男裝的強勢亮點。Dolce&Gabbana呼應西西里度假風情，推出極具吸睛度的超短、貼身短褲（Super Skimpy/Micro Shorts），甚至以西裝外套直接配搭宛如泳褲長度的極短褲，營造鮮明對比。Dior以蝴蝶結襯衫搭配閃亮銀色短褲，浪漫廓形營造舞台感。Paul Smith則大膽將短褲與結構感強烈的西裝外套或大衣混合穿搭，展現前衛層次。Louis Vuitton春夏系列以衝浪文化為靈感，推出大量印有棕櫚樹與熱帶植物印花的休閒短褲，散發陽光與海灘的活力。

企領夾克（Mandarin Collar）

東方設計元素一向是國際時裝舞台的常客，而變奏版的「中式夾克」在2027春夏男裝系列中更是高曝光率的焦點單品，成為正統西裝外套以外，兼具可穿性與易於配搭的選擇。全新的設計摒棄傳統廓形，轉向窄肩及微短版，為男裝注入一份輕鬆悠然氛圍。Dolce&Gabbana這一季以Vacanze Siciliane為主題，延續品牌與西西里島的不解之緣。系列描繪旅人衣櫥的閒逸姿態，休閒西裝外套與襯衫均融入立領設計，成功柔化原本筆挺的線條。此外，Giorgio Armani今個新系列由Leo Dell'Orco操刀，以「地中海市集（Mercato Mediterraneo）」為主題，當中融入中式企領的夾克，鬆身變奏版搭配亞麻面料，即時營造度假風情，彷彿地中海假期即將展開。

 

文：Eve Lam  圖：品牌提供 

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