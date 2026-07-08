LUXE STYLE │ Balletcore風潮再捲時裝界 變奏版芭蕾舞鞋成夏日必備大熱單品

Balletcore（芭蕾風潮）的核心標誌性單品必數芭蕾舞鞋（Ballerina Flats），設計強調柔美、精緻、舒適。今個夏天隨着芭蕾風潮河歸時裝界，不少品牌都全新推出Ballerinas款式，當中注入品牌的獨有特色元素，變奏版更見時尚。另「Sneakerina」是新名字，正是將優雅的芭蕾線條與大熱的運動鞋功能完美混合，迎合潮流之餘又舒適，兼具功能性。

入手品牌新作 芭蕾舞鞋可以這樣穿

Sneakerina最佳例子就有可說是Ballerinas始祖的Repetto，品牌自首款運動鞋後，Tennis Silk運動鞋在現有的白色、黑色、銀色基礎上，全新推出粉紅色及紅色，為本季注入新鮮態度。雙層緞帶鞋帶呼應芭蕾舞鞋絲帶，而薄底則延伸腿部線條；鞋領褶皺細節靈感亦來自舞裙。另Onitsuka Tiger 新推出的 GYMNARINA芭蕾舞鞋款,，傳承品牌獨特設計，重新演繹經典。設計融入Onitsuka Tiger經典「MEXICO 66」的標誌性細節，鞋跟的交叉細節與後跟護片，配搭招牌虎爪紋，令整體造型更輕盈且時尚。鞋面則採用高品質柔軟皮革製成，配合彈性皺褶（Shirring elastic）設計。每雙鞋附送兩款鞋帶：一款為附金屬鞋帶頭的繩狀鞋帶；另一款為緞面絲帶鞋帶，可因心情穿搭。

緞面及金屬皮革 優雅格調

推崇簡約時尚的COS今季亦推出全新芭蕾舞靈感鞋履系列，色調優雅，設計亦迎合日常實穿性。系列採用柔軟緞面打造，着重舒適體驗。當中挑選Ballerina鮮有的朱古力棕色，並以方框式鞋頭設計，配以柔軟皮革內襯，外形已絕對還原芭蕾舞鞋的神髓。此外，Maje的全新平底鞋系列亦不乏芭蕾舞款式，配以金色金屬感皮革，以及對比色網眼材質，帶來另一種感覺，不失現代感。

文：E. Lam 圖：品牌提供