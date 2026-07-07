LUXE STYLE｜品牌大使李鍾碩首度亮相MIDO首爾活動 Ocean Star 200新作體現傳承與革新

「Treasure Your Time」，簡單語句當中蘊含惜時的深度，既是一種生活態度，也是生活的哲學觀。擁有逾百年歷史的瑞士製錶品牌MIDO（美度）早前為全新推出的Ocean Star 200選址韓國首爾的Walkerhill Aston House舉行亞洲區大型發布活動，韓國男神李鍾碩亦首度以品牌大使身份公開亮相。是次發布會除了聚焦新品，親自從瑞士飛到首爾出席活動的品牌總裁Franz Linder，即場公布全新品牌企劃，另更接受《LUXE STYLE》專訪，暢談市場發展與機遇。

MIDO CEO Franz Linder直指亞洲市場潛力大

瑞士製錶品牌多不勝數，除了那些天花板級的奢侈品牌，其實還有更多相對較親民的高性價比品牌值得留意，MIDO正是其一。這個早已將業務拓展至亞洲的品牌，亦懂得配合新世代的聯繫方式，擅用明星代言與數碼營銷及市場推廣接觸新客群。對於品牌在市場中的定位、新發展，以至在當下市場環境所面對的挑戰，身為品牌CEO的Franz Linder，親切地跟我們逐一解答。

首先談及品牌在競爭越見劇烈的鐘錶市場如何定位，CEO直言品牌早已在業界佔據了獨特的位置，由於品牌本身擁有真正的瑞士製錶工藝，而他們亦堅持專注於品質、可靠性和持久的價值，務實地為客戶帶來兼具親民與真誠特質的作品，這正就是美度的優勢所在。說到國際市場網絡的建構，Mr. Linder稱全球超過70多個國家及地區皆有其銷售點，品牌亦不斷加強Digital Presence，以多樣化的渠道與世界各地的腕錶愛好者建立聯繫，同時確保不同地區的客戶得到一致性的體驗。他又不諱言在瞬息萬變的世界要保持競爭力，堅守品牌初心至關重要，縱使消費者的期望不斷改變，但真實性、品質和信任，始終是品牌跨越一個多世紀以來的核心價值，當然亦必須適應新世代的溝通方式。

最後問及品牌可有新的擴展計劃，Mr. Linder表示亞洲一直是MIDO 的重要市場，並持續為品牌提供強大的發展空間。然而他亦指出品牌的目標並非只在於擴張版圖，反而是要鞏固那些具有長期發展潛力，且與品牌高度契合的市場中的地位。

李鍾碩為Ocean Star 200拍攝的全新宣傳片，以「時光同行，心之所向」為主題。

Ocean Star 200，41毫米不鏽鋼錶殼， 搭配單向旋轉錶圈、粒紋錶盤，時標與指針覆以Super-LumiNova夜光塗層。此錶備有黑、白、藍色錶面及錶圈，鋼帶或橡膠帶款式選擇。（鋼帶 /$6,600；膠帶/$6,300）

全新的Ocean Star 200腕錶搭載最新一代的Caliber 80自動機芯，動力儲存80小時。

海洋之星挑戰深潛 新錶設計全面升級

專訪之中，品牌總裁不忘介紹新推的Ocean Star 200，此新錶相較於同系列的舊作，錶殼縮減至41mm， 邊緣換上更寬的拋光倒角。錶盤的噴砂顆粒處理更呈現出細緻的質感與現代感。外緣新增立體內圈（Raised Flange），將分鐘刻度拉近。時標與指針均全面加粗，顯時更清晰。新錶的防水性能又提升至200米。此外，三節式鏈帶的快拆系統也升級了，不需要任何工具即可手動更換錶帶。

訪問之中，李鍾碩提及自己鍾情 機械錶，也相當欣賞Multifort TV Big Date的設計。

李鍾碩在形象宣傳片中選載的正是這款深藍色錶盤搭配玫瑰金色錶殼與錶鏈的Multifort TV Big Date。（$9,000）

電視機造型錶殼設計的Multifort TV Big Date腕錶，絕對是MIDO高辨識度的錶款之一。39.2mm×40mm的錶殼，大日期顯示窗設於12點位，內部搭載最新一代的Caliber 80自動機芯。（售價$8,700至$11,100）

品牌大使李鍾碩自言最愛機械錶

今年初，MIDO宣布請來韓劇男神李鍾碩（另譯：李鐘奭）為新任品牌大使，由他擔任主角的宣傳片陸續曝光，然而直至今次的品牌活動，他才正式公開亮相。帥氣逼人卻親切友善的李鍾碩，以一身深藍西裝配襯藍色款的全新Ocean Star 200腕錶現身， 還跟來自亞洲不同地區的傳媒作了訪問，大談對於腕錶的喜好。

當被問及個人最喜愛哪一類型的腕錶，他直言最愛機械錶，尤其需要出席正式場合，更只會選戴機械錶。至於是甚麼款式或設計，男神就稱除了手上的潛水錶款，品牌的Multifort TV Big Date那種相較一般圓形腕錶更見獨特的方形設計，亦相當吸引他， 不愧是最佳代言人！李鍾碩又稱，機械錶只要恰當地保養，可以一代接一代的傳承，這亦正是他對機械錶情有獨鍾的其一因由。談到對於時間的感受，以及如何在忙碌之中尋找平衡， 李鍾碩這樣說：「其實我與品牌合作之前，對於這方面可沒有太多的想法， 但是我覺得與其把重點放在時間過了多久，我更重視時間的品質，生活是否過得豐富充實，所以我未來會更努力尋找工作與生活的平衡點。」

文：Maisie Lau 圖：品牌提供