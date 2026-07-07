品牌大使李鍾碩首度亮相MIDO首爾活動 Ocean Star 200新作體現傳承與革新
發佈時間：17:02 2026-07-07 HKT
「Treasure Your Time」，簡單語句當中蘊含惜時的深度，既是一種生活態度，也是生活的哲學觀。擁有逾百年歷史的瑞士製錶品牌MIDO（美度）早前為全新推出的Ocean Star 200選址韓國首爾的Walkerhill Aston House舉行亞洲區大型發布活動，韓國男神李鍾碩亦首度以品牌大使身份公開亮相。是次發布會除了聚焦新品，親自從瑞士飛到首爾出席活動的品牌總裁Franz Linder，即場公布全新品牌企劃，另更接受《LUXE STYLE》專訪，暢談市場發展與機遇。
MIDO CEO Franz Linder直指亞洲市場潛力大
瑞士製錶品牌多不勝數，除了那些天花板級的奢侈品牌，其實還有更多相對較親民的高性價比品牌值得留意，MIDO正是其一。這個早已將業務拓展至亞洲的品牌，亦懂得配合新世代的聯繫方式，擅用明星代言與數碼營銷及市場推廣接觸新客群。對於品牌在市場中的定位、新發展，以至在當下市場環境所面對的挑戰，身為品牌CEO的Franz Linder，親切地跟我們逐一解答。
首先談及品牌在競爭越見劇烈的鐘錶市場如何定位，CEO直言品牌早已在業界佔據了獨特的位置，由於品牌本身擁有真正的瑞士製錶工藝，而他們亦堅持專注於品質、可靠性和持久的價值，務實地為客戶帶來兼具親民與真誠特質的作品，這正就是美度的優勢所在。說到國際市場網絡的建構，Mr. Linder稱全球超過70多個國家及地區皆有其銷售點，品牌亦不斷加強Digital Presence，以多樣化的渠道與世界各地的腕錶愛好者建立聯繫，同時確保不同地區的客戶得到一致性的體驗。他又不諱言在瞬息萬變的世界要保持競爭力，堅守品牌初心至關重要，縱使消費者的期望不斷改變，但真實性、品質和信任，始終是品牌跨越一個多世紀以來的核心價值，當然亦必須適應新世代的溝通方式。
最後問及品牌可有新的擴展計劃，Mr. Linder表示亞洲一直是MIDO 的重要市場，並持續為品牌提供強大的發展空間。然而他亦指出品牌的目標並非只在於擴張版圖，反而是要鞏固那些具有長期發展潛力，且與品牌高度契合的市場中的地位。
海洋之星挑戰深潛 新錶設計全面升級
專訪之中，品牌總裁不忘介紹新推的Ocean Star 200，此新錶相較於同系列的舊作，錶殼縮減至41mm， 邊緣換上更寬的拋光倒角。錶盤的噴砂顆粒處理更呈現出細緻的質感與現代感。外緣新增立體內圈（Raised Flange），將分鐘刻度拉近。時標與指針均全面加粗，顯時更清晰。新錶的防水性能又提升至200米。此外，三節式鏈帶的快拆系統也升級了，不需要任何工具即可手動更換錶帶。
品牌大使李鍾碩自言最愛機械錶
今年初，MIDO宣布請來韓劇男神李鍾碩（另譯：李鐘奭）為新任品牌大使，由他擔任主角的宣傳片陸續曝光，然而直至今次的品牌活動，他才正式公開亮相。帥氣逼人卻親切友善的李鍾碩，以一身深藍西裝配襯藍色款的全新Ocean Star 200腕錶現身， 還跟來自亞洲不同地區的傳媒作了訪問，大談對於腕錶的喜好。
當被問及個人最喜愛哪一類型的腕錶，他直言最愛機械錶，尤其需要出席正式場合，更只會選戴機械錶。至於是甚麼款式或設計，男神就稱除了手上的潛水錶款，品牌的Multifort TV Big Date那種相較一般圓形腕錶更見獨特的方形設計，亦相當吸引他， 不愧是最佳代言人！李鍾碩又稱，機械錶只要恰當地保養，可以一代接一代的傳承，這亦正是他對機械錶情有獨鍾的其一因由。談到對於時間的感受，以及如何在忙碌之中尋找平衡， 李鍾碩這樣說：「其實我與品牌合作之前，對於這方面可沒有太多的想法， 但是我覺得與其把重點放在時間過了多久，我更重視時間的品質，生活是否過得豐富充實，所以我未來會更努力尋找工作與生活的平衡點。」
文：Maisie Lau 圖：品牌提供