LUXE STYLE｜東方表行「荏苒周末」展覽首登上海 時間藝術融入生活美學

為期三天的「TAKE YOUR TIME Weekend荏苒周末」展覽，早前於上海圓滿舉行，今次亦是東方表行繼去年在香港首度舉辦同名展覽後，首次將之移師上海，並特別選址擁有獨特歷史意義的百年大宅作為展覽場地，令是次的展覽同時融入當地文化色彩。展覽先以香港啟動，今回選擇了上海作為首個香港以外的展覽地點，正如東方表行集團董事總經理楊衍傑先生所言，把這場關於時間的盛會帶到上海，正因這座被譽為「魔都」的國際大都會，早已成為東西文化交融、傳統與現代碰撞的舞台。這樣的城市氛圍，讓參觀者得以共同感受時間的溫度與厚度，並深入探索高級腕錶的精湛工藝和獨特設計。展場主要規劃成四大展區，「時光回響」主要展示精選品牌的代表作；「荏苒展廊」重點回顧品牌的發展歷程；「尊享時光」就為與會者提供近距離的鑑賞體驗；而「時敘一刻」則是舉辦專題講座的空間。此外，場內亦特設腕錶維修服務體驗，讓訪客可即場了解更深入的製錶技術。

汾陽路150號的故事

歷史見證了歲月時光的流過，當中包含了種種與文化、藝術、生活等豐富內容。今次的展覽特別選址於上海汾陽路150號的一幢法式花園洋房，此古雅大宅建於1919年，由匈牙利建築師拉斯洛·鄔達克（Hugyecz László Ede）負責設計。初夏的汾陽路上，梧桐成蔭，加上建築風格高雅，在梧桐樹影的掩映之中，為參觀者帶來遠離城市喧囂，可盡情沉浸於靜謐又別具深度的時光場景之中。

翻查資料，汾陽路150號大宅曾數度易主。據指在1940年代，此處曾是當代文學代表人物白崇禧與其子白先勇的居所，當時更將之命名為「白公館」。至1960年，這地方成為了由豐子愷擔任首任院長的上海中國畫院的院址。到了1970年代中期，再改由上海越劇團進駐。其後又於1980年代末期，被改作商業用途的餐廳。基於這幢歷史建築物具有深厚的文化與藝術價值，2003年8月18日，上海徐匯區文化局正式公布此獨特建築為不可移動文物。其後於2015年12月，該局再公布這幢花園洋房成為徐匯區文物保護點。

藏家珍品與主題講座

於展覽期間，主辦單位東方表行精心安排了每日主題講座，並請來多位鐘錶專家與業界人士，當中包括鐘錶與珠寶藏家、拍賣專家、中國獨立製錶人及時尚代表等，跟與會者分享及交流各色各樣的豐富資訊與知識，內容涵蓋航海計時歷史、珠寶與腕錶工藝、獨立製錶的發展與收藏趨勢，更有腕錶與個人風格的關聯。此外，展品中除了最新登場的現代腕錶，亦同場展出來自不同收藏家、難得一見的珍稀藏品，其中正可見識到鐘錶史上最早出現的問錶。

十大精選品牌代表作

獨立製錶品牌的作品越來越受錶迷及藏家關注，今次的展覽重點展出十個來自高級製錶品牌的代表作，包括柏萊士（Bell & Ross）、崑崙表（Corum）、恰派克（Czapek Genève）、GP芝柏表（Girard-Perregaux）、冠藍獅（Grand Seiko）、亨利慕時（H. Moser & Cie.）、羅倫斐（Laurent Ferrier）、諾慕時（NOMOS Glashütte）、泰格豪雅（TAG Heuer）及雅典錶（Ulysse Nardin）。不論是先鋒設計，又或展現傳統複雜功能的匠藝之作，皆以獨特語言詮釋時間的美學精髓。

Laurent Ferrier Sport Traveller 石板灰鈦金屬腕錶為雙時區旅行設計，42毫米5級鈦金屬酒桶型錶殼，搭配一體式錶鏈。石板灰蛋白石錶盤靈感源自導航地圖，搭載LF275.01自動機芯。

H. Moser & Cie. Streamliner Alpine Mechanics Pink Edition，鏤空錶盤展露精密齒輪結構，其返功能可令計時秒針瞬間歸零並重啟，此功能在賽車運動中至關重要，時標、時針和分針均以粉色點綴。

TAG Heuer MONACO EVERGRAPH計時碼錶，搭載自主研發TH80-00機芯，當中獨立研發的柔性組件計時傳動結構及碳材質複合遊絲，擁有7項專利。



文：Maisie Lau 圖：東方表行提供