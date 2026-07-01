LUXE STYLE｜日內瓦《鐘錶與奇蹟》VI - Vacheron Constantin/A. Lange & Söhne/Frederique Constant炙手可熱的萬年曆與旅行錶

要數近年最炙手可熱的腕錶功能，一直被視為三大複雜功能之一的萬年曆，向來都深受歡迎。另還有與旅行有關的，例如GMT兩地時間和世界時間顯示等，都必然榜上有名。隨着今年的日內瓦錶展圓滿結束，我們且來看看幾個均有推出以上功能的品牌新錶。

Vacheron Constantin∣ Overseas dual time Cardinal Points

江詩丹頓在2019年為美國冒險家Cory Richards第三次攀登珠穆朗瑪峰之時，特別製作了一枚鈦金屬Overseas Dual-Time原型腕錶，其後品牌在2021年推出以此為設計原型的Overseas "Everest" Dual Time限量版。經過足足5年的等待，今年江詩丹頓終於將這錶款正式量產。新錶的造型、功能及錶盤設計均與Everest限量版一脈相承，採用輕巧和抗腐蝕的鈦金屬製作，保持腕錶極搶眼的橙色GMT指針和日夜顯示，錶盤則提供藍、棕、綠和白共四個顏色，既代表與冒險家息息相關的海洋、平原、森林和雪地，亦寓意東南西北四個重要方位（左圖）。此外，腕錶搭載全新5110 DT/3自動機芯，動力儲備提升至60小時，並搭配共三條錶帶，包括一條鈦金屬鏈帶和兩條橡膠錶帶（一條橙色及一條與錶盤同色）。僅限品牌專賣店發售。

Vacheron Constantin｜Overseas Self-Winding Ultra-Thin

看到錶盤亮麗的三文魚色，便知道這款超薄Overseas是以名貴的鉑金製作。新錶厚度僅為7.35mm，搭載品牌花7年研發、僅厚2.4mm的全新2550超薄機芯，採用微型擺陀自動上鏈，配合懸浮式雙發條鼓和緊湊式單槓桿齒輪系，提供超薄機芯少有的80小時動力儲備。限量255枚，僅限品牌專賣店發售。

Vacheron Constantin Overseas Self-Winding Ultra-Thin，錶殼：39.5mm鉑金 / 機芯：2550自動 / 限量：255枚 / 售價：$920,000。

Vacheron Constantin Overseas Self-Winding Ultra-Thin的厚度只有7.35mm。

Vacheron Constantin Overseas Self-Winding Ultra-Thin，搭載花上7年研發、僅厚2.4mm的全新2550超薄機芯。



A. Lange & Söhne ∣ Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar“Lumen”

朗格以獨特夜光設計為賣點的Lumen系列，新型號列入最具代表性的Lange 1系列，將具備停秒陀飛輪與瞬跳顯示萬年曆的Tourbillon Perpetual Calendar配上半透明錶盤，所有具備夜光的功能顯示包括特別設於錶盤外圍的月份顯示，都能夠在黑暗中發出迷人綠光。

A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar“Lumen”，錶殼：41.9mm鉑金 / 機芯：L225.1自動/ 限量：50枚 / 售價：待詢。

朗格以獨特夜光設計為賣點的Lumen系列，新型號Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar“Lumen” 具備停秒陀飛輪與瞬跳顯示萬年曆。

A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar“Lumen”，搭載L225.1自動上弦機芯。

A. Lange & Söhne∣Saxonia Annual Calendar

Saxonia系列新增尺碼中性的36mm年曆錶，搭載專為細碼錶款研發的全新L207.1自動機芯。有限空間之內井然配置各項日曆資訊，12點位還有品牌標誌性的大日曆，6點位則設有每122.6年才有1天誤差的精準月相，而10點位按鈕可快速同步調校日曆和月相顯示。

A. Lange & Söhne Saxonia Annual Calendar，錶殼：36mm白金或玫瑰金 / 機芯：L207.1自動 / 售價：待詢。

A. Lange & Söhne Saxonia Annual Calendar，搭載L207.1自動上弦機芯。

Frederique Constant∣Manufacture Classic Worldtimer

Frederique Constant為品牌標誌性的世界時間腕錶推出功能更純粹、設計更簡潔的新款式，取消了6點位的日期顯示盤，使錶盤中央的世界地圖、外圍的城市圈和兼具日夜顯示的24小時刻度圈能夠以完整方式展示，大大提升報時的清晰度，動力儲備亦提升至72小時。

Frederique Constant Manufacture Classic Worldtimer提供3款錶盤顏色選擇，其中淺藍配淺灰色調設計的型號（圖左），其時刻及錶圈均鑲鑽，屬限量版本。

Frederique Constant Manufacture Classic Worldtimer，錶殼：40mm不鏽鋼 / 機芯：FC-719自動 / 限量：88枚（鑲鑽款）/ 售價：$46,800、$74,800（鑲鑽款）。

Frederique Constant Manufacture Classic Worldtimer，搭載FC-719自動上弦機芯。

Frederique Constant∣Classics Manchette

採用濃厚八十年代懷舊風格的手鐲造型而非傳統腕錶設計的全新Classics Manchette是Frederique Constant在女裝錶系列上的一次新嘗試。多面切割的巴黎釘紋圖案令腕錶如珠寶般耀眼生輝，配七鏈節鏈帶一如手鏈般柔軟舒適，鍍金款式更配置色調搶眼的天然綠松石錶盤。

採用1980年代懷舊風手鐲造型設計的全新Classics Manchette是Frederique Constant在女裝錶系列上的一次新嘗試。

Frederique Constant Classics Manchette，錶殼：25.7mm鍍金 / 機芯：FC-200石英 / 售價：$18,800（鍍金）。

Frederique Constant Classics Manchette，錶殼：25.7mm不鏽鋼 / 機芯：FC-200石英 / 售價：$12,800（不鏽鋼）。

文：Gavin Ho 圖：品牌提供