第五屆國際中樂指揮大賽 增廣古今國樂傳承維度

指揮，猶如舞台上的魔術師，手執指揮棒，與樂團合二為一，幻化出千變萬化的動人樂章。在國際中樂界備受矚目的「第五屆國際中樂指揮大賽」，吸引78位來自世界各地的選手報名，人數創歷史新高。經歷過關斬將的激烈角逐後，賽事於上月28日圓滿落幕。冠軍陳宥嘉賽後分享，只要誠實面對音樂，「美好的聲音自然會長出來」。大賽聯合主席、香港中樂團藝術總監閻惠昌表示，賽事始終秉持創辦初心，搭建開放平台，使中樂指揮的火炬代代相傳。

見證中樂指揮領域變遷

賽事舉辦十五年來，約三年一次，見證了無數優秀指揮的誕生。本屆大賽由香港中樂團與無錫民族樂團聯辦，初賽及複賽移師無錫舉行，讓參賽者親身浸潤江南地區豐厚的傳統音樂底蘊。準決賽與決賽則重返香港舞台，三位入圍決賽的台灣選手輪番上陣，帶領樂團演繹張式業編曲的《大得勝》及劉湲作曲的《秋山聞道》。大賽三甲分別為冠軍陳宥嘉、亞軍張揚和季軍朱哲民。

在眾多高手中脫穎而出，陳宥嘉賽後分享其心路歷程，直指「比賽充滿變數」，最大挑戰並非站在指揮台上的瞬間，而是前期的準備與心態調整。被問及獲獎後最想表達的感受時，他感性提到了兩年前過世的父親，「在準備比賽的過程中，很多音樂上的思考都深受他影響，謝謝他。」

本屆賽事中，陳宥嘉亦斬獲「最佳香港作品演繹獎」、「最受觀眾喜愛大獎」、「最受團員喜愛大獎（香港中樂團）」及「最受媒體喜愛大獎」等多項殊榮。他坦言，「不管結果如何，最重要的是好好面對樂譜，誠實對待音樂。當你百分百投入，相信自己的選擇，不論別人怎麼說，只要氛圍對了，美好的聲音自然會長出來。」

畢業於台北教育大學音樂學系碩士班，並擁有二胡與管弦樂指揮雙主修背景的陳宥嘉，現為台灣國樂團特約演奏員暨指揮人才庫成員。對他而言，這次比賽是一段歷程，藝術之路永無止境，將持續汲取不同養分。

這大賽發展多年，大賽聯合主席、香港中樂團藝術總監及終身指揮閻惠昌見證中樂指揮領域的變遷。他回顧道，2011年舉辦首屆大賽時「要找到好的指揮很困難」，如今中樂指揮界已是「人才濟濟」，歷屆得獎者也紛紛在各樂團擔當要職，成功傳承接棒。閻指出，今屆決賽曲目難度高且跨度大，考驗指揮的演繹能力，而充滿青春熱情的無錫民族樂團與沉穩大器的香港中樂團聯手合作，更為年輕指揮家提供截然不同且寶貴的實戰經驗。

看着台上的新星，本屆評委兼首屆冠軍孫鵬心中亦充滿感觸，他憶述，當年大賽給予他走向職業舞台的機會，昔日同儕如今亦在各地為中樂事業貢獻。懷抱這份感恩，身兼無錫民族樂團音樂總監與香港中樂團客席常任指揮的他促成此次兩團合作。並寄語得獎新秀：「須耐住寂寞，並深植民族文化之根，中樂的命脈與我們的血液、歷史息息相關，一定要先有傳承，才有發展。」

文：黃幸晶 圖：香港中樂團、何君健