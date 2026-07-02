昂坪360一輛輛纜車沿着鋼索緩緩滑行，連接大嶼山東涌市中心與昂坪，在山巒與藍天之間畫出一道流動的風景。20年間，逾2,600萬人登上纜車，在昂坪360留下屬於他們獨特的回憶，小朋友隨着纜車攀升興奮地尖叫，有人在半空中初次牽手，也有人在此許下執子之手的誓言。昂坪360見證了無數訪客的「大日子」，而這些故事共同寫就昂坪360二十年歷史，亦讓這趟跨越山海的旅程始終保有溫度，歷久彌新。

昂坪360今年迎來二十周年的「大日子」，特別推出期間限定的夜遊體驗，邀請訪客一同見證這個里程碑。夜幕降臨之際乘上纜車，彷彿步入一場仲夏夜的夢。遠處，機場跑道燈光流轉，飛機在暮色中升降起落；港珠澳大橋的燈光沿着海面蜿蜒，閃爍的燈影如一串明珠，在夜風中微微浮動。纜車徐徐攀升，向着天際進發，遠離塵囂，只剩下微光與寧靜。當纜車抵達昂坪，氣氛驟然轉換，市集的霓虹燈主題大道照亮夜空，音樂會的旋律在郊野間迴盪，讓人情不自禁隨之搖擺。

昂坪360與港人廿載同行，除了是交通工具、旅遊景點，更已化身為傳揚香港故事的載體。五光十色的霓虹燈招牌、麻將枱、懷舊冰室以及港鐵車廂成為打卡裝置，呈現香港獨有的文化風景。旅客穿梭其間，彷彿走進一座流動的城市博物館，細味香港情懷；而對於港人而言，這些場景則像一把鑰匙，打開記憶的閘門，喚起那些熟悉的日常與舊時光。同時，昂坪360與多個本地及國際知名品牌聯乘，推出主題纜車，讓旅程承載着致敬香港文化的重量和溫度。

昂坪360二十周年慶 纜車夜航嶄新體驗 活現香港經典獨家回憶

二十歲正值青春年華，活力四射、創意無窮，充滿無限可能與不斷探索的勇氣。昂坪360今年迎來二十歲生日，打破過去只提供日間服務的框架，推出期間限定的夜航體驗，並在昂坪市集舉辦精彩紛呈的夜間活動，為仲夏之夜注入青春的活力與光彩。

夜間的昂坪市集化身霓虹燈主題大道，五光十色的霓虹燈招牌錯落有致、層層疊疊，重現充滿視覺衝擊的香港經典霓虹街景，展現出夜間的活力和生氣。上世紀八十年代，霓虹燈曾是這座城市夜間最鮮明的語言，全港曾擁有超過十萬塊霓虹燈牌。當時很多娛樂場所和消閒夜店，都會裝上巨型霓虹燈招牌，並加入繽紛多樣的圖案燈光，招徠顧客。然而隨着時代變遷，這些風景逐漸消失。

昂坪360董事總經理董沛銓（James）觀察到，近年本地正掀起一股懷舊風潮，而海外旅客亦對香港舊日的景象念念不忘，「我們到海外宣傳和路演時，感覺到賓客對香港的認知停留在某個時代，而那些東西正是吸引他們的。」他說，在韓國問當地人對香港的印象，許多人第一時間想起的是彌敦道的霓虹燈，「他們覺得香港就應該是這樣」。於是，昂坪360將昔日香港霓虹燈招牌密布的盛況，重新帶到賓客面前。市集更設有霓虹燈纜車主題裝置，首次有退役車廂「落地」，綴以色彩飽滿的霓虹燈招牌。穿梭於繽紛燈光之間，本地朋友重溫記憶中的風景，年輕一代親身感受霓虹燈下的舊日香港，海外旅客則在這片光影中，找到了他們對這座城市的經典想像。

此外，市集內三個充滿港式情懷的打卡裝置，將港式日常轉化為充滿玩味的互動場景，展現香港文化的獨特魅力。「麻將」主題重現港式麻將耍樂的熱鬧場景，讓賓客現場體驗「食胡」的樂趣。而在另一個角落，冰室主題的卡座與格子地磚，瀰漫着老香港的懷舊氣息。對旅客而言，港式茶餐廳在訪港打卡清單中必定佔有一席之地；而午後點一杯奶茶、一件蛋撻，就是港人再熟悉不過的日常。

星空下音樂會派對

至於港鐵車站鮮艷繽紛的顏色設計，同樣承載着城市的記憶。港鐵在興建初期，為方便不識字的乘客辨認車站，特意為每個車站設計專屬顏色，土瓜灣站的藍、東涌站的紫、中環站的深紅……而這成為了港鐵最具代表性特色之一，吸引不少旅客駐足拍照。市集特設「港鐵站」主題打卡位，融入經典車站牌設計，並配以真實車廂座椅，讓平時只能在市區地鐵站匆匆留影的旅客，在這裏盡情發揮，留住屬於香港的日常風景。

纜車夜航體驗僅限暑假8個指定晚上，纜車將延長營運至晚上10時。纜車在夜色中徐徐攀升，腳下是香港國際機場、港珠澳大橋璀璨的燈光，以及天壇大佛夜間亮燈的莊嚴輪廓。車廂內只剩下窗外的微光與耳邊的寧靜，這一刻彷彿整座大嶼山都在為這趟夜間旅程屏息守候，而當纜車抵達昂坪，氣氛隨即熱鬧起來。

市集會舉行「叱咤903星空下音樂會」，邀請多位本地人氣歌手及組合獻唱，霓虹燈光在夜空流轉，音樂在郊野間迴盪，節奏如浪潮般起伏，讓人忍不住隨之搖擺。從靜謐的纜車之旅到山上的浪漫旋律，昂坪360為旅客呈現了一場青春派對。James說，希望香港能有更多豐富的夜間活動，無論是吸引旅客過夜，還是為本地朋友提供新去處，「我們希望透過這八晚的活動，讓不同年齡層與國籍的賓客，獲得不同體驗，之後心滿意足地離開。」這個仲夏夜，昂坪360用創意與活力，寫下了屬於二十歲的熱情澎湃。

文化載體象徵 說好香港故事

昂坪360與不同品牌聯乘的主題纜車，是二十周年慶典的另一個亮點。全線108架纜車換上主題新裝，其中24架夥拍24個本地及國際知名品牌，將各品牌的特色元素融入車廂設計，每個品牌背後都是香港故事的一部分；其餘超過80架纜車則披上霓虹燈主題圖案。

James認為，香港品牌是構成香港文化的重要部分，希望這次聯乘能強化賓客地道的「香港體驗」，「賓客透過24架主題纜車，尤其是海外旅客，能更加認識香港，將香港文化帶給旅客。」他強調，昂坪360陪伴香港走過二十年，但香港還有許多值得致敬的品牌，甚至歷史更為悠久，「希望透過這次機會，讓大家記得昂坪360纜車是一個文化載體。」為了讓旅客將這份回憶帶回家，昂坪360推出多款二十周年限定紀念商品，包括纜車肩上公仔、祝福鼓肩上公仔、纜車造型爆谷桶等。當中，昂坪360最具代表性的纜車與昂坪市集的祝福鼓，化身為萌感十足的時尚配件，讓每位旅客離開時不僅帶着歡樂，還能保存這趟旅程的獨特印記。

James相信，將霓虹燈、麻將、冰室、港鐵等，這些充滿香港特色的元素，轉化為打卡裝置，能吸引來自不同市場的旅客到訪。昂坪360策劃的這些慶典活動，既是與賓客共慶二十周年，也藉此機會向世界展現香港文化底蘊。二十歲的昂坪360，正以文化載體之姿，持續書寫這座城市的動人篇章。

文：龍芷莹 圖：昂坪360