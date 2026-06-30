LUXE STYLE｜Patek Philippe Rare Handcrafts 2026 獨一無二珍稀工藝作品展

「錶王」Patek Philippe（百達翡麗）早前在中環置地為新開設的專門店，同場舉行特別展覽，展品當中正包括專程從瑞士總部運抵香港展出的一系列Rare Handcrafts（珍稀工藝）作品。其實每年在日內瓦舉行的Watches and Wonders錶展期間，總會在位於市中心羅納大街（Rue du Rhône）上的Patek Philippe Salons舉辦Rare Handcrafts展覽，而今年的展覽之中，就展出了共65件全球僅此一件的弧品及多枚限量作品，當中正採用了大明火琺瑯、手工雕刻及細工鑲嵌等源自傳統，卻又不斷改良優化的精妙工藝。

Rare Handcrafts 呈現多樣工藝技術

按Rare Handcrafts的字面所言，就是珍稀的手工藝技術，這可不單止在於卓越的製錶及時計技術，更包含種種源遠流長的傳統人手裝飾工藝，例如當中單是琺瑯技術就分別有大明火琺瑯、掐絲琺瑯、內填琺瑯、微繪琺瑯、灰色琺瑯、透明琺瑯、畫琺瑯、浮雕琺瑯等等。此外，當然還有手工雕刻、金銀絲細工、細木鑲嵌，以及寶石鑲嵌等多樣化的裝飾工藝。逾百年來，品牌一直都有將不同珍稀工藝融入時計作品，項目涵蓋懷錶、腕錶、座鐘等。經過時代更迭，越來越多作品都會以「混合工藝」的形式潤飾，例如掐絲琺瑯加上金片鑲嵌琺瑯，又或是微繪琺瑯與人手雕刻作出精細的工藝組合等等。

每年的展品都豐富而吸引，這亦有賴於品牌的設計師及不同領域工藝師攜手協定以獨特的主題創製出新的作品。今年的65件展品，包羅了23個拱頂枱鐘、10枚袋錶和32枚Calatrava與Golden Ellipse腕錶，而2026年的作品主題，便是從世界各大洲的文化與地貌啟發靈感而創作，其中更有取材自大自然的野生動物、鳥類、火山、骷髏等，又有文化特色元素如節日的繽紛片段等等，云云匠心之作當中，還有品牌的首枚現代機械人偶腕錶—編號5249R-001，這枚時計的創作靈感來自拉封丹（La Fontaine）筆下寓言名著《烏鴉與狐狸》。此外，編號22000M-001 的「金剛鸚鵡」大明火掐絲琺瑯拱頂枱鐘，以微繪琺瑯裝飾呈現一群色彩絢麗的金剛鸚鵡在亞馬遜雨林深處嬉戲的曼妙姿態，色彩繽紛，同時鑲嵌寶石，更顯貴氣。

文：Maisie Lau 圖：Maisie （部分）、百達翡麗提供