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LUXE STYLE │Montblanc Masters of Art最新系列名筆 向藝術大師Henri Matisse致敬

Art Can
更新時間：11:00 2026-07-02 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-02 HKT

在這個數碼年代，人人手握電子裝置，接收的資訊瞬息萬變。雖然如此，仍有人願意停下腳步，細細品味工藝超卓的書寫工具。一枝份量舉足輕重的名筆，不僅是書寫的媒介，也是身份與品味的象徵。Montblanc Masters of Art系列正是以精湛工藝向世界藝術大師致敬，從梵高、克林姆到雷諾瓦，皆以筆尖延續藝術家的靈魂。全新系列迎來新主角——21世紀深具影響力的藝術家亨利．馬蒂斯（Henri Matisse，1869–1954）。馬蒂斯是現代藝術的革命性先驅，以大膽色彩、鮮明形狀與極簡構圖，重新定義20世紀的美學視覺語言。他的創作橫跨繪畫、雕塑與剪紙，作品洋溢喜悅與玩味，彷彿將生命的律動化為色彩的舞蹈。從野獸派時期炫目的畫布，到晚年別具開創意味的「剪紙水粉畫」（gouaches découpées），都致力將形式萃取至最純粹的境界。

全新限量系列 色彩律動

Montblanc Masters of Art Homage to Henri Matisse系列共有5款作品，全都深受馬蒂斯雕塑與剪紙藝術作品啟發。限量版4810枝的筆夾以白色亮漆覆蓋，靈感源自
1953年的《小麥束》，流線型設計勾勒出植物的律動美。限量版96枝則以《舞蹈 II》為靈感，鮮明的藍色與綠松石色亮漆交織，青銅舞者環繞筆帽與筆身，彷彿永恆的舞蹈在指尖旋轉。至於限量版161枝就以《大溪地之窗》為題，筆蓋以燻黑純銀雕刻重現窗外的細節，筆身選用可可波羅木，飾以幾何圖案，展現異域的詩意。要數系列中的巔峰之作，定必是限量版8枝，靈感來自《紫色睡袍與銀蓮花》（1937），筆蓋與筆身均以Au 750純白金打造，飾以手工琺瑯，重現條紋睡袍與繁茂花束的華麗姿態，筆身下半部與筆尾更以立體鐫刻呼應畫作中的阿拉伯式花飾，每枝售價高達1,658,000港元，堪稱可握於掌心的藝術珍寶。這些筆不僅是書寫工具，更是凝固的畫布，是馬蒂斯色彩與形狀的延伸。當墨水流淌於紙上，彷彿舞者在舞台上旋轉、花朵在光影中綻放、藝術在指尖重生。

文：E. Lam  圖：品牌提供

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