馮敏如 - 如影。隨影│隱藏在小巷的寶石：Khan el-Khalili燈飾與鏡頭魔法

埃及的舊市集，特別是開羅的汗·艾爾-哈利利（Khan elKhalili），對攝影愛好者而言總是充滿驚喜與靈感。狹窄的街道宛如深邃峽谷，擠滿川流不息的人潮，空氣中瀰漫着濃郁的香料、焚香與烤栗子的氣味。兩旁林立擁有數百年歷史的古老店舖，木製招牌斑駁褪色，鐵藝窗花與馬什拉比耶格柵透出昏黃暖光，讓人彷彿瞬間穿越時空，置身於奧圖曼帝國時期的埃及。趁着大埃及博物館（Grand Egyptian Museum）於2025年11月正式全館開幕的熱潮，我在今年農曆新年假期帶隊前往埃及拍攝，在這個節慶時段造訪汗·艾爾-哈利利，體驗更添節日氣息的市集風情。

在市集深處，我特意走進一間已有百年以上歷史的傳統咖啡店。這間店的裝潢極富中東風情：牆壁與天花板覆滿精緻的鏡面馬賽克，反射出無數光點；木雕屏風與柱子刻滿繁複的花卉與幾何圖案，散發出歲月沉澱的溫潤光澤。長條形的椅背沙發鋪着手工編織的彩色織毯與坐墊，觸感柔軟，色彩濃烈卻不失協調，處處展現濃厚的地方特色。我點了一杯經典的中東咖啡，入口類似土耳其咖啡，表面浮着一層細膩泡沫，杯底沉澱着濃厚的咖啡渣，喝起來苦中帶香，餘韻悠長。服務生同時端來一杯清水解

膩，以及一小碟烤花生與瓜子，全都盛放在一個閃亮的銅盤上，簡單卻充滿儀式感。坐在那裏，聽着周圍客人用阿拉伯語低聲交談，偶爾傳來水煙管咕嚕咕嚕的聲音，一縷輕煙起，飄逸似夢影，時間彷彿慢了下來。

Sony A1 Kase 150mm 反射鏡頭，以埃及標誌性的圖坦卡門像為焦點，配合色彩豐富的馬賽克燈甜甜圈散景。

繼續在市集裏拍照時，我特意拐進一條小巷，尋找一間專賣燈飾的店舖，店內懸掛着各式各樣的中東風格吊燈與枱燈，色彩繽紛的玻璃馬賽克燈最為搶眼，與土耳其常見的馬賽克燈極為相似，光線穿透時灑下五彩斑斕的光影，宛如流動的寶石。而鄰國突尼西亞的牛皮燈，造型較為樸實，皮革經過鏤空雕刻，燈光透出溫暖的橘黃色調，少了些華麗，卻多了一份沉穩的質感。這些燈飾不僅是商品，更像是活生生的藝術品，映照出伊斯蘭世界對光影與圖案的獨特美學。

拍攝過程中，我主要使用Leica Q3，這台相機一直是我的街拍首選：全幅感光元件配上六千萬像素帶來極高畫質，固定28mm鏡頭逼使我更專注構圖，而快速的自動對焦與靜音快門，讓我在擁擠人群中也能捕捉瞬間不被打擾。這次我還特別帶上Sony A1，搭配Kase最新推出的150mm的自動對焦折反鏡（也稱波波鏡或甜甜圈鏡）。這種鏡頭因特殊的光學設計，會在散景中產生一圈圈的環狀光斑，創造出夢幻而獨特的背景虛化效果，恰好配搭色彩斑斕的馬賽克燈。傳統鏡頭的奶油散景固然柔美，但波波

鏡帶來的「甜甜圈」光圈卻為照片增添幾分復古與超現實的趣味。在燈飾店內，我用它拍攝那些閃爍的吊燈，背景的虛化光斑與前景的彩色玻璃相互呼應，畫面呈現出不同於Leica的另一種詩意。

在汗·艾爾-哈利利的每一次按下快門，都像在與歷史對話。這裡不僅是購物天堂，更是感官與視覺的盛宴。無論是百年咖啡店的靜謐時光，還是小巷裡燈火通明的驚喜發現，都讓人深刻感受到埃及舊市集永不褪色的魅力。對攝影人來說，這裡永遠有拍不完的故事，等著你用鏡頭去書寫。



文、圖：馮敏如

