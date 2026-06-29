LUXE STYLE｜Richard Mille RM HJ-02高級珠寶腕錶 裝飾藝術完美融入奢華工藝

Richard Mille本身就是奢華的代名詞，品牌於2020年首推RM HJ-01腕錶，將高級珠寶工藝融入專屬風格的腕錶系列之中，以之作為首個篇章，六年後的今天（2026年），第二篇章的RM HJ-02腕錶正式登場，據悉新作甫曝光，已極速引起品牌擁躉的熱捧，部分錶款已迅即售出，可見品牌的非凡魅力。

RM HJ-02｜Art Deco設計呈現彩寶璀璨

新系列的設計主要從Art Deco裝飾藝術及幾何風格啟發創作靈感，重點利用粉紅、紫色、藍色及綠色四大色系，配合精選的高質彩色寶石及鑽石，拼砌出非常精緻的錶體布局。

全新RM HJ-02花了逾三年研發，當中包括錶殼、錶扣，以至機芯，全面鑲嵌寶石，就連機芯搭橋等細節都可見鋪鑲寶石，極致奢華。新錶款延續了品牌標誌性酒桶形錶殼，基於整體的鏤空設計，可盡見內部巧妙展現出建築美學的豐富層次、不對稱或漸變寶石配色、弧線及直線條交錯等的細節結構，帶來具有深度的吸引力。每枚腕錶都鑲嵌1,399顆珍貴寶石與裝飾石材，品牌採用了三大技術，包括雪花鑲嵌、粒鑲、包邊鑲交錯運用，並搭配紅寶石、藍寶石、鑽石、祖母綠與帕拉伊巴碧璽，另還有孔雀石、綠玉髓、綠松石、珍珠母貝等繽紛閃爍的寶石，拼湊出精心鋪排的層次與立體感，任何角度都可欣賞到絢麗如萬花筒的奇妙美麗視效。

新系列腕錶的寶石鑲嵌採用了具代表性的三大技術，包括雪花鑲嵌、粒鑲、包邊鑲交錯運用。

每枚腕錶都鑲嵌了1,399顆珍貴寶石與裝飾石材。

RM HJ-02的最大挑戰在於寶石的重量，須以極細緻的工程計算作出材料及鑲製時的配置平衡。

RM HJ-02｜妙控配重平衡及耐震結構

值得留意的，還有此腕錶亦突破了物理限制的「配重平衡」，在傳統製錶中，陀飛輪是非常脆弱且極度追求輕量化的複雜結構，任何微小的重量失衡都會影響走時的精準度。RM HJ-02挑戰的地方在於寶石的重量，1,399顆寶石本身的重量，加上固定寶石所需的金屬鑲爪與基座，均會增加整體的負載。此外，如何在密鑲上千顆寶石的同時，依然可確保腕錶在日常佩戴時引起震動，寶石既不會鬆脫，機芯亦運作精準，這方面正需要求極高的結構工程計算，是以品牌無論在珠寶的切割、配對及鑲嵌，以至機芯的製作等各方面，皆花上大量的時間心力作出極其細緻的研發。每枚腕錶的製作工時約需近700小時，相當於約88個工作天。

早已成為品牌形象代表人物的楊紫瓊，特別參與新系列的宣傳片演出。

每一枚RM HJ-02腕錶都是獨一無二的孤品，從設計到製作，每個環節都盡顯品牌超水準的極致追求，尤具收藏價值。

RM HJ-02｜全球僅12枚的獨一無二珍品

RM HJ-02腕錶系列共帶來12枚，每款皆屬獨一無二的時計作品，分別以粉紅、紫、藍、綠四大色系設計。新錶皆搭載品牌全新自家研製的CRMT2自動上鏈陀飛輪機芯。鏤空機芯與錶殼、錶盤同步開發，使機械結構與珠寶元素從設計之初已融為一體。機芯採用鑲嵌寶石的白金底板與橋板，表面經微噴砂、倒角及鍍銠處理。此系列腕錶搭配全新創製的鱷魚壓紋橡膠錶帶。

為配合這系列璀璨耀眼的時計傑作正式登場，品牌特別邀來代表人物楊紫瓊，聯同一群裝扮高貴瑰麗的模特兒，一起拍攝一輯展現繽紛歡樂氛圍的宣傳片，凸顯新作設計的耀目與燦爛。

文：Maisie Lau 圖：品牌提供