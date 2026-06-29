Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

LUXE STYLE｜Richard Mille RM HJ-02高級珠寶腕錶 裝飾藝術完美融入奢華工藝

Art Can
更新時間：15:10 2026-06-29 HKT
發佈時間：15:10 2026-06-29 HKT

Richard Mille本身就是奢華的代名詞，品牌於2020年首推RM HJ-01腕錶，將高級珠寶工藝融入專屬風格的腕錶系列之中，以之作為首個篇章，六年後的今天（2026年），第二篇章的RM HJ-02腕錶正式登場，據悉新作甫曝光，已極速引起品牌擁躉的熱捧，部分錶款已迅即售出，可見品牌的非凡魅力。

RM HJ-02｜Art Deco設計呈現彩寶璀璨

新系列的設計主要從Art Deco裝飾藝術及幾何風格啟發創作靈感，重點利用粉紅、紫色、藍色及綠色四大色系，配合精選的高質彩色寶石及鑽石，拼砌出非常精緻的錶體布局。
全新RM HJ-02花了逾三年研發，當中包括錶殼、錶扣，以至機芯，全面鑲嵌寶石，就連機芯搭橋等細節都可見鋪鑲寶石，極致奢華。新錶款延續了品牌標誌性酒桶形錶殼，基於整體的鏤空設計，可盡見內部巧妙展現出建築美學的豐富層次、不對稱或漸變寶石配色、弧線及直線條交錯等的細節結構，帶來具有深度的吸引力。每枚腕錶都鑲嵌1,399顆珍貴寶石與裝飾石材，品牌採用了三大技術，包括雪花鑲嵌、粒鑲、包邊鑲交錯運用，並搭配紅寶石、藍寶石、鑽石、祖母綠與帕拉伊巴碧璽，另還有孔雀石、綠玉髓、綠松石、珍珠母貝等繽紛閃爍的寶石，拼湊出精心鋪排的層次與立體感，任何角度都可欣賞到絢麗如萬花筒的奇妙美麗視效。

新系列腕錶的寶石鑲嵌採用了具代表性的三大技術，包括雪花鑲嵌、粒鑲、包邊鑲交錯運用。
新系列腕錶的寶石鑲嵌採用了具代表性的三大技術，包括雪花鑲嵌、粒鑲、包邊鑲交錯運用。
每枚腕錶都鑲嵌了1,399顆珍貴寶石與裝飾石材。
每枚腕錶都鑲嵌了1,399顆珍貴寶石與裝飾石材。
RM HJ-02的最大挑戰在於寶石的重量，須以極細緻的工程計算作出材料及鑲製時的配置平衡。
RM HJ-02的最大挑戰在於寶石的重量，須以極細緻的工程計算作出材料及鑲製時的配置平衡。

RM HJ-02｜妙控配重平衡及耐震結構

值得留意的，還有此腕錶亦突破了物理限制的「配重平衡」，在傳統製錶中，陀飛輪是非常脆弱且極度追求輕量化的複雜結構，任何微小的重量失衡都會影響走時的精準度。RM HJ-02挑戰的地方在於寶石的重量，1,399顆寶石本身的重量，加上固定寶石所需的金屬鑲爪與基座，均會增加整體的負載。此外，如何在密鑲上千顆寶石的同時，依然可確保腕錶在日常佩戴時引起震動，寶石既不會鬆脫，機芯亦運作精準，這方面正需要求極高的結構工程計算，是以品牌無論在珠寶的切割、配對及鑲嵌，以至機芯的製作等各方面，皆花上大量的時間心力作出極其細緻的研發。每枚腕錶的製作工時約需近700小時，相當於約88個工作天。

早已成為品牌形象代表人物的楊紫瓊，特別參與新系列的宣傳片演出。
早已成為品牌形象代表人物的楊紫瓊，特別參與新系列的宣傳片演出。
每一枚RM HJ-02腕錶都是獨一無二的孤品，從設計到製作，每個環節都盡顯品牌超水準的極致追求，尤具收藏價值。
每一枚RM HJ-02腕錶都是獨一無二的孤品，從設計到製作，每個環節都盡顯品牌超水準的極致追求，尤具收藏價值。

RM HJ-02｜全球僅12枚的獨一無二珍品

RM HJ-02腕錶系列共帶來12枚，每款皆屬獨一無二的時計作品，分別以粉紅、紫、藍、綠四大色系設計。新錶皆搭載品牌全新自家研製的CRMT2自動上鏈陀飛輪機芯。鏤空機芯與錶殼、錶盤同步開發，使機械結構與珠寶元素從設計之初已融為一體。機芯採用鑲嵌寶石的白金底板與橋板，表面經微噴砂、倒角及鍍銠處理。此系列腕錶搭配全新創製的鱷魚壓紋橡膠錶帶。
為配合這系列璀璨耀眼的時計傑作正式登場，品牌特別邀來代表人物楊紫瓊，聯同一群裝扮高貴瑰麗的模特兒，一起拍攝一輯展現繽紛歡樂氛圍的宣傳片，凸顯新作設計的耀目與燦爛。

文：Maisie Lau   圖：品牌提供

最Hit
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
影視圈
6小時前
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
即時中國
8小時前
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
影視圈
18小時前
公屋加租丨消息：政府建議加租2.04% 強調加幅屬租戶可負擔的水平
00:40
公屋加租丨消息：政府建議加租2.04% 若通過今年10月1日生效
社會
1小時前
01:29
何文田地盤挖泥機翻側 墮鐵通壓斃一男工 另有一人受傷送院
突發
5小時前
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
影視圈
2026-06-28 14:30 HKT
世界盃2026｜一文睇清32強至決賽32場賽事 開波時間及電視直播資料
足球世界
2026-06-28 13:41 HKT
世界盃2026︱南韓出局引公憤 主教練洪明甫收「死亡威脅」宣佈辭職
世界盃2026︱南韓出局引公憤 主教練洪明甫收「死亡威脅」宣佈辭職
即時國際
4小時前
九龍城小巴車禍｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
00:48
九龍城奪命小巴｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
突發
20小時前