LUXE STYLE｜日內瓦《鐘錶與奇蹟》V - Baume & Mercier/ Hublot/ Piaget/Oris 為經典原型注入現代風格

今年部分品牌新作的設計，不約而同集中為經典型號推出全新的現代版錶款，例如伯爵新推的Piaget Polo Signature，便展現出更顯濃厚的1970年代末的復古氣息；Hublot就全面革新鏤空Big Bang計時型號的設計，並為新作冠以Big Bang Reloaded的新名字；還有Oris那枚重現1960年代風格的Star Edition，以及盛傳明年未必再參加錶展的Baume & Mercier，特別為向1973年首款同名作品致敬的新版Riviera 73。

每年錶展的主會場都會舉辦不同主題的特別展覽，今年的「Wake Up」展覽就透過不同年代的響鬧裝置及時計展品，呈現由只靠雞啼的時代，發展到新世代報時鐘面世的悠長歷史。

「Wake Up」展覽不單止可欣賞不同年代的響鬧時計展品，更可聆聽各種響鬧媒體的聲音。

為向品牌於1973年首推的經典Riviera腕錶致敬，名士今年推出了Riviera 73系列新作品，其設計正融合1970年代的復古韻味與現代的運動時尚感。39mm的新錶，搭配十二邊形緞面拋光不鏽鋼錶殼，襯上飾以波紋圖案的白色蛋白石錶盤，12點及6點的時標採用羅馬數字設計。錶底蓋刻有「73」字樣。此腕錶搭載石英機芯，除了全鋼款（Riviera 10845），另備藍色錶盤配藍色皮革錶帶型號（Riviera 10846）。

Baume & Mercier Riviera 73，錶殼：39mm 不鏽鋼 / 機芯：石英 / 售價：$13,000（皮帶）。

Baume & Mercier Riviera 73，錶殼：39mm 不鏽鋼 / 機芯：石英 / 售價：$14,900（鏈帶）。

Baume & Mercier Riviera 73的錶底蓋刻有「73」字樣。

Baume & Mercier｜Joia de Baume & Mercier 10850

女裝錶市場不斷擴大，古典味濃的小尺寸設計再加上鑲鑽細節，更吸引走優雅高貴路線的女士。這款Joia 10850的28mm圓形錶殼，錶圈鑲嵌40顆鑽石，銀色緞面錶盤飾以十字交叉紋飾及羅馬數字時標，錶冠鑲嵌黑瑪瑙。腕錶搭載Ronda 751石英機芯。飾有壓紋扁平鏈節的錶帶，配備便利式更換系統。

Joia de Baume & Mercier 10850，錶殼：28mm 不鏽鋼 / 機芯：Ronda 751石英 / 售價：$31,500。

Joia de Baume & Mercier 10850，設計具備古典貴氣風格。

Hublot｜Big Bang Reload Usain Bolt Ceramic Carbon

Hublot除了推出耳目一新的Big Bang Reload鏤空飛返計時腕錶，還首次推出保特限量版。新錶以這位世界飛人的國家牙買加的代表顏色設計，配上象徵其標誌性姿勢的閃電形金色計時秒針，7點位時刻以倒轉「5」字代替，倒轉看6至8點位時刻，便呈現出他在2009年所創下的「9.58秒」100米世界紀錄，金色錶圈環的6點位更刻有其座右銘「Anthing is Possibel, Don't Think Limits」，底蓋就以他童年時的訓練場地泥土製成閃電圖案，腕錶內外充滿保特元素，誠意滿分。

Hublot Big Bang Reload Usain Bolt Ceramic Carbon，錶殼：44mm陶瓷及碳纖維錶圈 / 機芯：HUB1280 UNICO自動 / 售價：$211,800。

金色錶圈環的6點位更刻有其座右銘「Anthing is Possibel, Don't Think Limits」。

Hublot｜Big Bang Reloaded Blue Ceramic

2025年是品牌最受歡迎的Big Bang系列面世20周年，Hublot近兩年間積極更新此系列設計，以之迎接未來的20年。繼去年將設計回歸原點的Big Bang Original，今年輪到換上風格更見時尚，並冠以全新Big Bang Reloaded之名的Big Bang Unico鏤空飛返計時腕錶登場。色彩鮮艷的藍色陶瓷版本，錶盤的鏤空亦注重凸顯機芯設計，計時指針和分鐘刻度均點綴橙色細節，另又加入彰顯飛返計時功能的Flyback字樣。6點位導柱輪和8點位雙振盪離合器皆以彩色顯示，日期視窗由3點位移至4點半位置，60分鐘累計盤更見保持完整，計時顯示更清晰易讀。

Hublot Big Bang Reloaded Blue Ceramic，錶殼：44mm 藍色陶瓷 / 機芯：HUB1280 UNICO自動 / 售價：$177,800。

Piaget｜Polo Signature Date

若要選近年最成功的復刻錶款，Piaget Polo 79肯定榜上有名，不論是2024年為慶祝品牌150周年而推出的黃金版、去年追加的白金版，或是今年初驚艷的Two-Tone黃金白金版，都能夠完美將Piaget Polo最原本的形態忠實重現。Piaget亦很了解大家的喜好，所以今年推出錶盤同樣擁有原版標誌性圓模橫紋的全新Piaget Polo Signature。新系列除了錶盤的圓模橫紋，與現有Piaget Polo Date在細節上稍有不同，最明顯是時刻延伸至錶盤邊緣，Piaget品牌標誌更大更明顯，錶盤外圍的分鐘刻度亦取消了阿拉伯數字。

Piaget Polo Signature Date，錶殼：42mm不鏽鋼 / 機芯：1110P自動 / 售價： $102,000（膠帶）。

Piaget Polo Signature Date，錶殼：42mm不鏽鋼 / 機芯：1110P自動 / 售價：$118,000（鏈帶）。

Piaget｜Polo 79

不要以為Piaget推出了Piaget Polo 79的黃金、白金、黃金加白金Two-Tone版後便告結束，這款復刻腕錶其實還有很大的發展潛力，品牌今年便為腕錶新增採用寶石錶盤的版本。新版本的藍白色紋理鮮明的錶盤是以珍貴的方納石經過精心切割而成，使之紋理就算被圓模橫紋分隔，依然呈現連貫的視覺效果。

Piaget Polo 79，錶殼：38mm白金 / 機芯：1200P1自動 / 售價：待詢。

Piaget Polo 79，機芯：1200P1自動。

Oris｜Oris Star特別版

Oris於1966年推出首款槓桿式擒縱機芯腕錶，將之命名為Oris Star。今年是這款經典之作面世60周年，品牌帶來了Oris Star特別版，藉以向原作致敬。新錶採用35mm桶形不鏽鋼錶殼、壓克力鏡面，配以復古細節設計。圓形灰色錶盤，搭配乾淨利落的時標與中央三針，3點位設日期視窗，極簡設計卻別具層次美，凸顯上世紀60年代的復古優雅格調。此錶搭載733-1自動上鏈機芯。

Oris Star特別版，錶殼：35mm不鏽鋼 / 機芯：733-1自動 / 售價：$17,800。

Oris Star特別版，搭載733-1自動上鏈機芯。

Oris｜Artelier Complication

今年Oris為品牌旗艦的Artelier系列推出全新的Artelier Complication雙時區月相腕錶。這款新錶是由年僅24歲的新世代腕錶設計師Lean負責創作，風格結合現代感與典雅味道，纖薄又具層次感。39.5mm不鏽鋼錶殼，提供棕啡、藍色及灰白三款磨砂粒面錶盤選擇。錶盤中央的磨砂粒面質感，跟呈弧度的平滑外圈展現出具對比的質感。月相視窗設於12點位，6點位是第二時區24小時時間盤。此錶款搭載782自動上鏈機芯。各色均備有不鏽鋼鏈帶及皮革錶帶款式。

Oris Artelier Complication，錶殼：39.5mm不鏽鋼 / 機芯：782自動 / 售價： $23,800（鏈帶）。

Oris Artelier Complication，錶殼：39.5mm不鏽鋼 / 機芯：782自動 / 售價： $23,800（鏈帶）。

Oris Artelier Complication，錶殼：39.5mm不鏽鋼 / 機芯：782自動 / 售價：$21,800（皮帶）。



文：Gavin Ho & Maisie Lau 圖：大會及品牌提供