邦瀚斯舉行奧斯卡影后Diane Keaton珍藏拍賣 經典造型及電影劇本搶焦點

縱橫影壇逾半個世紀的已故奧斯卡金像獎影后戴安姬頓（Diane Keaton/1946至2025），憑藉《安妮荷爾》（Annie Hall/1977）、《教父》三部曲（Godfather）及《玩轉男人心》（Something's Gotta Give）等經典演出，成功塑造銀幕上新女性形象。她涉獵的範疇包羅電影、設計、時尚及文學等多個領域，亦曾兩度登上《紐約時報》暢銷書榜，著作涵蓋回憶錄及視覺文化研究。多才多藝的她收藏品也多元化，從中可領會其個人美學與生活品味。邦瀚斯「戴安姬頓：傳奇偶像的時尚美學」系列包括四場專題拍賣，早前於紐約及洛杉磯分別以現場及網拍形式進行，兩地亦有舉行預展，展出部分拍品包括Diane收藏的美國現當代美術及攝影作品、家具及室內設計工藝品、標誌性經典時尚單品，以及私人物件與演藝紀念品等，統統別具個性。

標誌性服飾 回顧個性形象

邦瀚斯「戴安姬頓：傳奇偶像的時尚美學」系列包括四場專題拍賣，涵蓋已故奧斯卡金像獎影后戴安姬頓（Diane Keaton）不同範疇的收藏品。

洛杉磯也有為是次專題拍賣設展覽， 展出Diane多個宅邸的家具、室內設計物件及裝飾工藝品。

之前於紐約舉行的拍賣預展，可見不少Diane的經典時尚單品。

其中紐約現場拍賣匯聚逾50件珍藏拍品，較為矚目的是Gucci亮片西裝連貝雷帽，之前她曾在一次於洛杉磯郡立美術館（Los AngelesCounty Museum of Art）舉行的晚宴上穿着。另Ralph Lauren兩件式千鳥格西裝配大衣，是她出席2020年奧斯卡頒獎典禮時的造型，其後亦曾穿着登上其著作《Fashion First》（2024）封面。同場的一系列美國現當代美術及電影紀念品亦吸引藏家注目，包括她鍾情的加州與美國西部《山谷之光》（Light in the Valley/1992年）。說到拍場中別具文化意義的拍品，莫過於由Woody Allen執導的1977年電影《安妮荷爾》原版未命名電影劇本，這傳奇作亦奠定了Diane的文化地位，此劇本最終以逾40萬美元成交。

另外三場「戴安姬頓珍藏」則以網上拍賣形式舉行，包括「衣韻永恆」、「自在美學」及「光影剪輯的人生」三個主題，分別聚焦其最具代表性的個人衣櫥、家具及室內裝飾工藝品，以及個人藝術創作如攝影、拼貼畫及精選藏書。「衣韻永恆」中的Ralph Lauren Purple Label黑色燕尾服與長褲，她於2022年穿上出席亨廷頓藝術收藏和植物園（Huntington Museum and Gardens）舉行的Ralph Lauren 2023年春季時裝展。另曾在電影《愛情標尾會》（And So It Goes）中亮相的波點裙配腰帶，則是她於2008年出席紐約國際攝影中心第24屆「Infinity Awards」頒獎典禮時穿着。

蒙特雷（Monterey） 鐵繩架舊染色木長椅，附有折叠式側几及條紋坐墊，估價1,000至1,500美元。（截稿前未有成交）

蒙特雷（Monterey）鐵件裝飾、繩編與彩繪工藝西班牙綠染色Buckaroo躺椅及腳凳，成交價17,920美元。

《教父》三部曲劇照（估價由200至2,000美元不等，截稿前未有成交）。

由20張戴安姬頓黑白自拍照拼合而成的攝影作品，成交價14,080美元。

「自在美學」主要拍品是逾150件來自Diane Keaton多個宅邸的家具、室內設計物件及裝飾工藝品，其中蒙特雷（Monterey）鐵架染色木長椅及鐵繩架舊染色木長椅，附折疊式側几及條紋坐墊，展現古典格調。至於「光影剪輯的人生」以主人翁的攝影作品及藝術創作為主，當中包括黑白照片及畫像，引領藏家走進其思想世界。另多件演藝珍藏及私人藏品包括戴安姬頓多部電影代表作的劇本和製作資料，亦為今次網拍製造話題，熟悉的電影名字有《呷醋外父》（Father of the Bride/1991）、《教父》三部曲等。

文：E. Lam 圖：邦瀚斯提供