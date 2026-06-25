香港演藝學院X賽馬會觸動生命 舞蹈感悟藝術力量

走進由南豐紡織舊廠房改建的「CHAT六廠」，陽光穿透巨幅玻璃窗，灑落在室內一眾「柏友」（柏金遜症患者）身上。他們或圍圈而坐，或並肩而立，在教學藝術家們的引領下，隨着音樂的流動肆意地舞動着身體。偶爾緩步徐行、擺動雙手；也會閉上眼睛、捂上耳朵，感受自己的聲音；當聽到「擁抱自己」的引導時，所有人用力交叉環抱自己，感受着肢體的溫度，隨後睜開眼對着旁人「比心」、手拉手圍圈繼續舞動。縱使動作不盡完美，但緊扣的雙手猶如無形的紐帶，將彼此的心緊緊相連。

賽馬會「觸動」舞蹈計劃由香港演藝學院舞蹈學院主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助，旨在為柏金遜症患者及照顧者等人士而設，於不同藝術空間提供定期舞蹈體驗，正如香港演藝學院校長陳頌瑛教授所言，「我們不是將舞蹈視為一種功能性的醫療工具；相反，我們是透過參與純粹的藝術創作過程，自然地迎來身心的蛻變與療癒。」

在此‧共舞 「觸動」生命的改變無限可能

談及柏金遜症時，大眾腦海往往會浮現醫院、康復儀器、以物理治療步驟等。然而，由香港演藝學院舞蹈學院主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的「觸動」舞蹈計劃，卻開闢一條迥然不同的治癒之路。這條路是以藝術和創意為起點，帶領柏金遜症患者及照顧者，在自由舞動中重新尋回生命的無窮可能。

舞蹈計劃緣起

「觸動」舞蹈計劃的緣起，要追溯到2016年。現項目顧問及香港演藝學院校長陳頌瑛教授，在一次機緣巧合下，得知義大利小城巴薩諾德爾格拉帕有一套「Dance Well」舞蹈計劃，並在當地的藝術節上，欣賞由柏金遜症患者呈獻的一場水準極高的舞台演出，自此埋下了一顆種子，「計劃就留在心裏一段時間。」陳頌瑛一直深信藝術可以加強人與人之間的聯繫，於是她與相識多年的現任藝術總監劉天明一拍即合，在賽馬會慈善信託基金的支持下，正式將這個項目引進香港。她強調，「計劃並不只是工具，你要覺得這個項目是真正幫助到患者及家屬、改變社會的使命 ，這個項目才會有效。」

計劃獨特之處

「觸動」舞蹈計劃的最獨特之處，在於它打破傳統醫療的角色切入，課堂並不在醫院或尋常的活動中心舉行，而是搬到香港各個藝術空間中，讓「柏友」們身處藝術氛圍中，一起舞動。陳頌瑛解釋，柏金遜症患者往往容易陷入自我隔離與悲觀的情緒中，當帶他們來到藝術館、博物館，「周遭是美的環境，可以將他們從自困的環境中抽離。」

多位受過專業培訓的「教學藝術家」，會融合自身舞蹈風格、當地環境，以及藝術展覽元素，創造適合參與者的課程內容，並利用創意即席帶領「柏友」們舞動身體。課堂中沒有對錯之分，也沒有規定特定動作，劉天明強調，課堂中沒有人是需要被可憐的「病人」，每個人都是平等的「舞者」，「他們能夠自我賦權，不只是被動的接收者，反而是能夠給予、表達的人。」

打破相處界限

人與人之間，往往築有一道無形的高牆，對於柏金遜症患者亦然，亦更難打破。但當他們投入跳舞時，隔閡便消散於舞影之中。對於身體僵硬的「柏友」來說，舞蹈中與旁人的牽手與擁抱，是一種實實在在的接觸，

「舞蹈有一個特點，透過動作與身體接觸，無需語言也能實際感受。」對於長期承受巨大壓力的照顧者而言，舞蹈也是他們的「避風港」，「他們也會有一個放電的機會，放鬆一下。」陳頌瑛如是道。

計劃也為「柏友」們建立一條全新的連結紐帶，劉天明留意到有「柏友」會在下課後相約到酒樓飲茶，也有沒抽中課堂的學員，自發「夾錢」租場請教學藝術家繼續教跳舞。他感嘆道：「很多時候我們以為自己是專業人士在幫病人，但其實最能激勵病人的，是病人自己，而計劃正正為他們創造出這個場合。」計劃至今已踏入第四年，

「觸動」舞蹈計劃也將對象正式擴展至更大的長者社群。二人寄望，未來能將這股由生命力凝聚的藝術能量帶進校園，讓年輕一代在看見長者與病友舞動生命的同時，體會到人生的希望與情緒價值。在現今人際關係漸趨疏離的時代，

「觸動」舞蹈計劃證明，藝術能打破階級、年齡與疾病的界限，為人與人之間帶來緊密連繫，用舞蹈觸動彼此心靈。

文：葉泳心

圖：葉偉豪、Winnie Yeung@visual voices