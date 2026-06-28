李易璇 – 讓專業的人做專業的事 ｜Major美學

一個成功的舞台製作，不僅來自台上的表演者，更仰賴幕後默默努力的一群英雄。職業不等於專業，兩者不應混淆。以舞台管理為例，專業不只在於對藝術形式、劇院機械、燈光音響及演員特性的認知與技巧，更重要的是態度——對製作近乎執着的認真。

我很幸運，在香港演藝學院修讀舞台管理期間，遇上許多無私的老師。他們不僅傳授知識，更以身作則，讓我深刻體會到他們對舞台專業的尊重。入學第三年，遇上恩師鮑皓昭，她以行動讓我明白：要專業，態度才是根本。

守時，是最基本的操守，劇院裝台綵排分秒必爭，真正的死線是大幕升起的一刻；準備充足，資料準確，從製作清單到安全檢查，都是團隊安心的基石；嚴謹，是核心，每個細節都關乎成敗——佈景尺寸一旦出錯，會直接影響進度與預算；而精緻的佈景與戲服，不僅提升演員信心，也令觀眾賞心悅目，使美學更完整；面對突發狀況，冷靜是解藥，鮑老師的處變不驚，讓我學會在混亂中保持清晰，甚至尋找更具創意的解決方法；最重要的是尊重——尊重團隊和觀眾，因為舞台是一門關於人的藝術。以上六項原則，構成舞台管理的規範。

具有這種態度的人，才配稱為專業；而專業的事情，必須由專業的人完成，否則只不過是攪了一場活動，而非打造藝術精品。

這篇文章，是我送給鮑老師的生日禮物。願她所傳承的舞台專業精神，繼續啟發更多人，在不同地域和世代中延續、發光。

文：李易璇（香港芭蕾舞團行政總監）

