Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李易璇 – 讓專業的人做專業的事 ｜Major美學

Art Can
更新時間：09:00 2026-06-28 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-28 HKT

一個成功的舞台製作，不僅來自台上的表演者，更仰賴幕後默默努力的一群英雄。職業不等於專業，兩者不應混淆。以舞台管理為例，專業不只在於對藝術形式、劇院機械、燈光音響及演員特性的認知與技巧，更重要的是態度——對製作近乎執着的認真。

我很幸運，在香港演藝學院修讀舞台管理期間，遇上許多無私的老師。他們不僅傳授知識，更以身作則，讓我深刻體會到他們對舞台專業的尊重。入學第三年，遇上恩師鮑皓昭，她以行動讓我明白：要專業，態度才是根本。

守時，是最基本的操守，劇院裝台綵排分秒必爭，真正的死線是大幕升起的一刻；準備充足，資料準確，從製作清單到安全檢查，都是團隊安心的基石；嚴謹，是核心，每個細節都關乎成敗——佈景尺寸一旦出錯，會直接影響進度與預算；而精緻的佈景與戲服，不僅提升演員信心，也令觀眾賞心悅目，使美學更完整；面對突發狀況，冷靜是解藥，鮑老師的處變不驚，讓我學會在混亂中保持清晰，甚至尋找更具創意的解決方法；最重要的是尊重——尊重團隊和觀眾，因為舞台是一門關於人的藝術。以上六項原則，構成舞台管理的規範。

具有這種態度的人，才配稱為專業；而專業的事情，必須由專業的人完成，否則只不過是攪了一場活動，而非打造藝術精品。

這篇文章，是我送給鮑老師的生日禮物。願她所傳承的舞台專業精神，繼續啟發更多人，在不同地域和世代中延續、發光。

文：李易璇（香港芭蕾舞團行政總監）
 

最Hit
傅穎自爆得罪TVB真相 為指控羅子溢家暴道歉屬被迫：我冇做錯 稱與Cookies成員不是朋友
傅穎自爆得罪TVB真相 為指控羅子溢家暴道歉屬被迫：我冇做錯 稱與Cookies成員不是朋友
影視圈
16小時前
梁朝偉失去自理能力？唔識換燈膽、與工人溝通靠老婆 劉嘉玲：我都想燈膽壞咗，老公去換
梁朝偉失去自理能力？唔識換燈膽、與工人溝通靠老婆 劉嘉玲：我都想燈膽壞咗，老公去換
影視圈
13小時前
台灣暴雨意外沖出彰化「保鮮紙木乃伊」 女死者失蹤半年3男落網
台灣暴雨意外沖出彰化「保鮮紙木乃伊」 女死者失蹤半年3男落網
即時中國
16小時前
因AI搶飯碗，30歲「霸總」演員許鵬無戲可拍，返鄉擺攤賣菜。
00:39
AI短劇衝擊｜30歲「霸總」許鵬無戲可拍返鄉擺攤賣菜 曾一天拍戲16小時
即時中國
2小時前
世界盃2026│4分第3名肯定出線 5隊鎖定席位南韓危危乎 詳解最佳第3名形勢
世界盃2026│4分第3名肯定出線 5隊鎖定席位南韓危危乎 詳解最佳第3名形勢
足球世界
19小時前
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 機師死亡另13人傷
01:13
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 機師死亡另13人傷
即時中國
17小時前
奇案解密︱遼寧藝苑歌舞廳大火致233人屍疊屍 17歲少年點煙報紙塞梳化釀災
奇案解密︱遼寧藝苑歌舞廳大火致233人屍疊屍 17歲少年點煙報紙塞梳化釀災
即時中國
2小時前
劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星  劉兆恩一特質深得姑媽歡心  「世界級筍盤」或繼承十億遺產
劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星  劉兆恩一特質深得姑媽歡心  「世界級筍盤」或繼承十億遺產
影視圈
2026-06-27 10:00 HKT
專揀影相做運動市民落手 偷信用卡大額簽帳涉款200萬元 盜竊集團4骨幹被捕
突發
11小時前
黎姿胞弟黎嬰坐輪椅現身紅館睇演出 現身場外遭人貼臉狂拍 網民鬧爆拍攝者冇教養
黎姿胞弟黎嬰坐輪椅現身紅館睇演出 現身場外遭人貼臉狂拍 網民鬧爆拍攝者冇教養
影視圈
13小時前