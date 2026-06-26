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李夢 – 紐約大都會藝術博物館肖像展《生活的面孔》 當我望你的臉｜夢遊世界

Art Can
更新時間：09:00 2026-06-26 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-26 HKT

正在美國紐約大都會藝術博物館舉辦的肖像展「生活的面孔」，集結館藏近80件珍品，包括馬蒂斯、畢加索、馬格里特、米羅等名作，回溯1900至1960年代的人們如何觀看並描摹「面孔」。

馬蒂斯為年輕水手創作的肖像畫。
馬蒂斯為年輕水手創作的肖像畫。

傳統古典肖像，幾乎是皇室貴族的專利。步入二十世紀，攝影術普及、工業化突飛猛進與心理學思潮興起，重塑藝術創作語境。現代藝術家掙脫傳統寫實桎梏，將肖像視作自我表達的媒介，不再執著於是否端莊得體，而是讓肖像擺脫儀式化框架，成為記錄日常的載體。

展廳中的肖像畫形式多元、各有旨趣：畢加索打破透視邏輯，以幾何切面重構人物情緒；馬格里特糅合寫實與怪誕，借肖像探討表象與身份的悖論；米羅畫中的符號與色彩，為人像增添童真詩意。一眾作品中，最讓我印象深刻的是馬蒂斯為一位不知名年輕水手創作的肖像。

畫中的少年來自鄉村，鬆弛慵懶的倚在座椅上。馬蒂斯以利落線條塑形，搭配熱烈平塗色彩，用經典野獸派色彩語言描述畫中人本真的、不加修飾的情緒。徬彿這水手不是來自遙遠的法國，而就是鄰家不修邊幅的少年。

與百年前相比，今天愈發是「看臉」的時代。只是如今的我們太注重完美無瑕的「顏值」，而少了對於日常、對於多元的包容和共情。

文：李夢
 

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