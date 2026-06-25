沉浸食肆街景 畫中漫遊 藝術互動 牽動社區情懷

天橋，本是連結空間的通道； 然經巧思點化，卻能化身為文化與情感的紐帶，在日常人流中編織城市敘事。荃灣被譽為「天空之城」， 是一處商業、住宅、休閒與旅遊交 錯的多元社區。於此，公共天橋承載的不僅是頻繁的步履與往來，更是都市感官互動與情感共生的舞 台。

華懋集團作為「『嚐．遊荃灣』 美食文化長廊」的支持機構，選擇 以天橋為媒介，將藝術輕巧地植入居民每日必經的公共場域。這種 「輕介入」的手法，相較於刻意闢建 展覽空間，更能觸動人心——因為它在最自然的生活節奏中，讓藝 術與社區悄然相遇。這正是華懋以 「社區營造」（Placemaking）推動地區發展的核心信念：讓城市空間不僅具備功能性，更成為文化交流與美學體驗的沃土。

天橋與美食 凝聚情感

華懋集團特邀本地得獎插畫師 Pearl Law，以天橋牆身為畫布， 將日常通道幻化為色彩斑斕的藝術長廊。「民以食為天」，食物是最普世的共同語言，最能引發跨世代的 共鳴。此次創作巧妙串聯荃灣兩大特色——天橋與美食——讓藝術在日常步履間，拉近不同年齡與背景的距離。

插畫中可見茶餐廳的煙火氣息、街頭小吃的熱鬧喧嘩、懷舊小食的溫暖餘韻，穿梭於荃灣人耳熟能詳的街景與地標之間。藝術家以生活化的敘事手法，讓途人自然而然產生情感連結。鮮明的色調與精緻的構圖，為習以為常的風景注入驚喜與活力。

原本僅供匆匆過路的通道， 如今成為一處可駐足、可欣賞、 可分享的公共空間，成功製造話題，也為社區日常添上一抹文化的暖意。長廊分為四段，以荃灣大會堂為終點，途經西樓角路、大河道、路德圍、眾安街、香車街、海壩街及鱟地坊。每一段插畫皆呼應所屬街區的特色美食與地標， 讓市民沿途細賞畫作的同時，彷彿踏入天馬行空的想像之境，為熟悉的城市日常注入無限幻想。

這條長廊不僅提供共享的公共藝術空間，更體現政府、商界 與社區的協同力量，攜手推動地方發展。是次合辦單位包括荃灣各界協會、荃灣商會、香港工商總會荃灣分會及香港荃灣工商業聯合會；荃灣區議會及荃灣民政事務處則擔任協辦機構。華懋集團作為支持機構，主責行人天橋裝飾的構思、設計及安裝，貫徹其以社區營造推動地區發展的宗旨。這不僅是一次藝術介入，更是一場社區共創的文化實驗，讓日常的步伐與城市的美學在天橋上交織。

華懋承諾 與荃灣同行

荃灣人對華懋絕不陌生。正如集團企業傳訊總監胡秀汶所言：「華懋扎根荃灣，多年來與區內居民及商戶建立了密切的夥伴關係。我們持續舉辦的各類活動，讓大眾累積對荃灣的情感與回憶，以至歸屬感，正正源於我們對荃灣的承諾。」她續說：「未來，華懋將繼續與地區夥伴攜手合作，善用自有空間與資源，推動地區經濟及文化發 展，提升荃灣的吸引力，讓居民、商戶及整個社區共同受惠。」

回顧過往，華懋在荃灣舉辦的活動，皆以貼近市民日常生活為主題，並以運動與美食作為切入點——如去年的華懋荃運會、今年初的華懋匹克球挑戰盃，以及近日匯聚荃灣人氣美食的華懋荃味道美食嘉年華。這些活動不僅讓區內居民積極參與，也吸引區外訪客到訪，促進互動交流，為荃灣的文化與經濟注入活力。

今次的美食文化長廊更進一步強化藝術互動體驗，華懋官方Facebook及IG將於7月中推出「打卡送禮」活動，在長廊打卡後即有機會換取精美禮物一份，為計劃增添趣味，提升市民的參與感。這不僅是公共藝術的展現，更是華懋與荃灣攜手共建的承諾——讓社區的日常，在文化與美學的交織下，綻放無限可能。