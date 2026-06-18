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LUXE STYLE │ 米蘭設計周看家居潮流 從圓弧線到多巴胺色彩 探索五大家居新主流

Art Can
更新時間：17:00 2026-06-18 HKT
發佈時間：17:00 2026-06-18 HKT

米蘭設計周（Milano Design Week）是全球每年的設計界盛事，期間舉行的米蘭家具展（Salone del Mobile.Milano）更就是當中重點項目，是掌握及預告未來居室與家具主流大趨勢的指標。總括2026年米蘭家具展，大致可精點出五大設計新趨勢：圓弧線條、「多巴胺」色彩、石及木材、致敬Art Deco（裝飾藝術），以及由時裝天橋走入居室，統統鮮明而突出。頗為震撼眼球的，有Louis Vuitton以限定設計為核心的Objets Nomades系列，全新作中以珍罕皮革鑲嵌工藝製作的Cabinet Kaléidoscope，前衛外形與視覺感觀，為空間注入夢幻水綠色，此儲物櫃更由逾五百片來自品牌皮革庫存的珍稀皮革拼湊而成，全球僅此一件。

五大設計新趨勢

一、柔和圓弧線條

Louis Vuitton的Objets Nomades系列中以珍罕皮革鑲嵌工藝製作的Cabinet Kaléidoscope。
Louis Vuitton的Objets Nomades系列中以珍罕皮革鑲嵌工藝製作的Cabinet Kaléidoscope。
Louis Vuitton Objets Nomades系列的繭形Cocoon Dichroic吊椅。
Louis Vuitton Objets Nomades系列的繭形Cocoon Dichroic吊椅。
B&B Italia全新Abaco扶手椅線條流麗， 沒有尖銳的接合位。
B&B Italia全新Abaco扶手椅線條流麗， 沒有尖銳的接合位。
延續Peekaboo手袋圓弧邊緣設計元素的 Fendi Casa Peekachill扶手椅。
延續Peekaboo手袋圓弧邊緣設計元素的 Fendi Casa Peekachill扶手椅。

今年米蘭家具展中的大部分設計少了前幾年流行的尖銳幾何，反而多見了圓弧、蓬鬆及感覺更具包覆性的線條。家具如椅子、餐桌、儲物櫃等採用流麗弧線，更貼近家的感覺。Louis Vuitton的焦點Objets Nomades系列另一矚目新作，是出自Estudio Campana與Géraldine Gonzalez合作打造的全新Cocoon Dichroic吊椅，繭形設計加上人手切割的幻彩葉片，極具未來感，坐於其中感覺如「情緒避難所（Cocooning Space）」。另B&B Italia全新Abaco扶手椅，同樣採用溫柔飽滿的圓潤廓形，椅腳線條與皮革座面、背靠及扶手自然接合，視覺及觸感上均予人舒適悠然之感。

二、大熱多巴胺色彩

在時尚界流行了好一陣子的Quiet Luxury（極簡主義），雖不止於過時，但高飽和度的「多巴胺色彩」似乎明顯成為設計師的寵兒，除有刺激眼球的彩調，焦糖色、綠色或大地色等充滿能量的暖色，都是熱門選擇。Hermès在Fuorisalone展覽空間大膽運用招牌的「愛馬仕橙（Hermès Orange）」及搶眼的大地暖色調，就連全新家具配件及毯子，都找到鮮明的橙調。其中手工精緻的圓柱形貯物籃，透孔Epsom小牛皮綴以釘線皮革貼飾，繽紛的圓點組成低調的品牌「H」字構圖。另Piano木盒綴色彩皮革鑲飾，展現幾何魅力。Aventure茄士咩披毯的漸變色，配合柔軟面料，感覺溫暖。Fendi Casa全新NakiSumo咖啡桌用上Canary Yellow黃色調，另有其他亮麗顏色，設計集裝飾品、桌子功能於一身。

三、Art Deco藝術重塑

Louis Vuitton復 刻梳妝台。
Louis Vuitton復 刻梳妝台。
Armani Casa Baloon Chair。
Armani Casa Baloon Chair。
結合Neo Deco語言的Armani Casa Borgonuovo遊戲桌。
結合Neo Deco語言的Armani Casa Borgonuovo遊戲桌。

Armani Casa今回以「本源」為題，當中主打的Baloon座椅正啟發自1930年代的Art Deco，融合復古與現代感。另一張Borgonuovo遊戲桌則以精緻工藝結合Neo Deco語言，採用拋光黃銅、幾何結構與低調奢華的材質製成。要數Louis Vuitton今年的代表系列定必是「Collection Hommage Pierre Legrain」。Pierre Legrain（1888-1929）是1920至1930年代裝飾、書籍裝訂和插畫領域的傳奇人物，LV家族第三代傳人Gaston-Louis Vuitton於1921年委託他設計品牌首件家具，是一張外形簡潔的梳妝枱。今年家具展帶來復刻新作，換上包裹Nomade皮革的亮漆木材製作。

四、石與木材曝光率高

Stadium d'Hermès大理石餐桌，融入幾 何圖案元素。
Stadium d'Hermès大理石餐桌，融入幾 何圖案元素。
Fendi Casa Macula 木製屏風，可細心留意經典FF標誌造型鉸鏈。
Fendi Casa Macula 木製屏風，可細心留意經典FF標誌造型鉸鏈。
Fendi Casa從珠寶鏈節取靈感的Chain木製儲物櫃。
Fendi Casa從珠寶鏈節取靈感的Chain木製儲物櫃。

全新家具設計可見大量選用石材及木材，偶爾配以幾何圖案，成功柔化整體視效。石材主要是大理石，而木材就有橡木、胡桃木、梣木等。Stadium d'Hermès餐桌運用多色大理石細工鑲嵌（Marquetry）工藝，配以幾何撞色桌腳，即使全石材製作，卻出奇地添上一份輕盈感。Fendi Casa的Macula屏風則將互扣的木材與金屬拼合，特色在於經典的FF標誌造型鉸鏈。品牌的Chain儲物櫃靈感源自珠寶的鏈節，將不同木材組合設計，包括橡木及胡桃木等，木色營造出深淺調，增加層次及立體感。

五、時裝品牌象徵元素

Louis Vuitton的 Flower Crown餐 具系列，人手鍍 金的花朵浮雕沿餐碟邊緣綻放。
Louis Vuitton的 Flower Crown餐 具系列，人手鍍 金的花朵浮雕沿餐碟邊緣綻放。
LV Studio與木片鑲嵌工藝專家合製的Damier格紋木盒。
LV Studio與木片鑲嵌工藝專家合製的Damier格紋木盒。
Fendi Casa這款布藝座椅套，都可以找到品牌招牌的Pequin條紋圖案。
Fendi Casa這款布藝座椅套，都可以找到品牌招牌的Pequin條紋圖案。

國際級時裝品牌一直都是家具展的常客，更順理成章把時裝設計上的象徵元素放諸於家居系列上，令居室更見摩登。如Fendi Casa的Chain櫥櫃以深淺色相間木材打造的版本，是向品牌經典的Pequin條紋圖案致敬。今年LV Studio與木片鑲嵌工藝專家Jean Brieuc Atelier聯手打造的Damier格紋盒子，又或新登場的Flower Crown餐具系列，都以品牌招牌圖案Damier及Monogram花卉圖案為重點。

文：E. Lam  圖：品牌提供
 

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