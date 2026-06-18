LUXE STYLE │ 米蘭設計周看家居潮流 從圓弧線到多巴胺色彩 探索五大家居新主流

米蘭設計周（Milano Design Week）是全球每年的設計界盛事，期間舉行的米蘭家具展（Salone del Mobile.Milano）更就是當中重點項目，是掌握及預告未來居室與家具主流大趨勢的指標。總括2026年米蘭家具展，大致可精點出五大設計新趨勢：圓弧線條、「多巴胺」色彩、石及木材、致敬Art Deco（裝飾藝術），以及由時裝天橋走入居室，統統鮮明而突出。頗為震撼眼球的，有Louis Vuitton以限定設計為核心的Objets Nomades系列，全新作中以珍罕皮革鑲嵌工藝製作的Cabinet Kaléidoscope，前衛外形與視覺感觀，為空間注入夢幻水綠色，此儲物櫃更由逾五百片來自品牌皮革庫存的珍稀皮革拼湊而成，全球僅此一件。

五大設計新趨勢

一、柔和圓弧線條

Louis Vuitton的Objets Nomades系列中以珍罕皮革鑲嵌工藝製作的Cabinet Kaléidoscope。

Louis Vuitton Objets Nomades系列的繭形Cocoon Dichroic吊椅。

B&B Italia全新Abaco扶手椅線條流麗， 沒有尖銳的接合位。

延續Peekaboo手袋圓弧邊緣設計元素的 Fendi Casa Peekachill扶手椅。

今年米蘭家具展中的大部分設計少了前幾年流行的尖銳幾何，反而多見了圓弧、蓬鬆及感覺更具包覆性的線條。家具如椅子、餐桌、儲物櫃等採用流麗弧線，更貼近家的感覺。Louis Vuitton的焦點Objets Nomades系列另一矚目新作，是出自Estudio Campana與Géraldine Gonzalez合作打造的全新Cocoon Dichroic吊椅，繭形設計加上人手切割的幻彩葉片，極具未來感，坐於其中感覺如「情緒避難所（Cocooning Space）」。另B&B Italia全新Abaco扶手椅，同樣採用溫柔飽滿的圓潤廓形，椅腳線條與皮革座面、背靠及扶手自然接合，視覺及觸感上均予人舒適悠然之感。

二、大熱多巴胺色彩

在時尚界流行了好一陣子的Quiet Luxury（極簡主義），雖不止於過時，但高飽和度的「多巴胺色彩」似乎明顯成為設計師的寵兒，除有刺激眼球的彩調，焦糖色、綠色或大地色等充滿能量的暖色，都是熱門選擇。Hermès在Fuorisalone展覽空間大膽運用招牌的「愛馬仕橙（Hermès Orange）」及搶眼的大地暖色調，就連全新家具配件及毯子，都找到鮮明的橙調。其中手工精緻的圓柱形貯物籃，透孔Epsom小牛皮綴以釘線皮革貼飾，繽紛的圓點組成低調的品牌「H」字構圖。另Piano木盒綴色彩皮革鑲飾，展現幾何魅力。Aventure茄士咩披毯的漸變色，配合柔軟面料，感覺溫暖。Fendi Casa全新NakiSumo咖啡桌用上Canary Yellow黃色調，另有其他亮麗顏色，設計集裝飾品、桌子功能於一身。

三、Art Deco藝術重塑

Louis Vuitton復 刻梳妝台。

Armani Casa Baloon Chair。

結合Neo Deco語言的Armani Casa Borgonuovo遊戲桌。

Armani Casa今回以「本源」為題，當中主打的Baloon座椅正啟發自1930年代的Art Deco，融合復古與現代感。另一張Borgonuovo遊戲桌則以精緻工藝結合Neo Deco語言，採用拋光黃銅、幾何結構與低調奢華的材質製成。要數Louis Vuitton今年的代表系列定必是「Collection Hommage Pierre Legrain」。Pierre Legrain（1888-1929）是1920至1930年代裝飾、書籍裝訂和插畫領域的傳奇人物，LV家族第三代傳人Gaston-Louis Vuitton於1921年委託他設計品牌首件家具，是一張外形簡潔的梳妝枱。今年家具展帶來復刻新作，換上包裹Nomade皮革的亮漆木材製作。

四、石與木材曝光率高

Stadium d'Hermès大理石餐桌，融入幾 何圖案元素。

Fendi Casa Macula 木製屏風，可細心留意經典FF標誌造型鉸鏈。

Fendi Casa從珠寶鏈節取靈感的Chain木製儲物櫃。

全新家具設計可見大量選用石材及木材，偶爾配以幾何圖案，成功柔化整體視效。石材主要是大理石，而木材就有橡木、胡桃木、梣木等。Stadium d'Hermès餐桌運用多色大理石細工鑲嵌（Marquetry）工藝，配以幾何撞色桌腳，即使全石材製作，卻出奇地添上一份輕盈感。Fendi Casa的Macula屏風則將互扣的木材與金屬拼合，特色在於經典的FF標誌造型鉸鏈。品牌的Chain儲物櫃靈感源自珠寶的鏈節，將不同木材組合設計，包括橡木及胡桃木等，木色營造出深淺調，增加層次及立體感。

五、時裝品牌象徵元素

Louis Vuitton的 Flower Crown餐 具系列，人手鍍 金的花朵浮雕沿餐碟邊緣綻放。

LV Studio與木片鑲嵌工藝專家合製的Damier格紋木盒。

Fendi Casa這款布藝座椅套，都可以找到品牌招牌的Pequin條紋圖案。

國際級時裝品牌一直都是家具展的常客，更順理成章把時裝設計上的象徵元素放諸於家居系列上，令居室更見摩登。如Fendi Casa的Chain櫥櫃以深淺色相間木材打造的版本，是向品牌經典的Pequin條紋圖案致敬。今年LV Studio與木片鑲嵌工藝專家Jean Brieuc Atelier聯手打造的Damier格紋盒子，又或新登場的Flower Crown餐具系列，都以品牌招牌圖案Damier及Monogram花卉圖案為重點。

文：E. Lam 圖：品牌提供

