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勞力士「蠔式傳奇」全球首展登陸上海 製錶界先驅百年盛事

Art Can
更新時間：09:00 2026-06-18 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-18 HKT

今年的錶壇大事記，定必少不了Rolex Oyster 100周年這一椿。勞力士（Rolex）於6月10日至28日，選址上海西岸穹頂藝術中心（West Bund Dome）舉行全球首展的「蠔式傳奇」（Oyster Story）專題展覽，藉以慶祝蠔式腕錶問世百年。日前品牌特別為是次展覽舉行盛大的開幕派對，一眾品牌高層包括勞力士公司傳訊與形象總監阿諾·博特斯（Arnaud Boetsch）、勞力士（上海）有限公司總經理聶敦明（Thomas Neff）、勞力士公司商務總監Stefano Notari、勞力士大中華區行政總裁馬思明（Maxim Lamarre），還有多位品牌代言人，包括中國傳奇網球手李娜、導演賈樟柯，以及保加利亞女高音歌唱家Sonya Yoncheva，均有出席，Sonya Yoncheva更擔任現場表演嘉賓。

Rolex Oyster Story｜始自1926年

足以為鐘錶設計帶來跨世代深遠影響的蠔式腕錶，威水史要從20世紀初說起，當時勞力士創辦人漢斯·威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）預見腕上時計將成為現代人生活的必需品，然而當時的腕錶都非常容易受到水氣與灰塵的侵襲而損壞。為了保護機芯，他研發出一種全密封的錶殼，運用專利技術將外圈、底蓋與錶冠旋入並鎖緊於中層錶殼，徹底隔絕外界雜質，藉以達至防水防塵效果。這款腕錶因結構密封得有如「蠔殼」一樣滴水不漏，因而取名「Oyster」（蠔式），時為1926年。翌年，英國女泳手梅賽德絲·吉莉斯（Mercedes Gleitze）佩戴了這款蠔式腕錶橫渡英吉利海峽，經過十多個小時的海水洗禮，腕錶依然精準運作，完美見證其超卓的防水性能，因而震驚世界錶壇，將之視作製錶技術的創舉，同時為現代製錶業的發展寫下革新篇章。吉莉斯亦成為了首位勞力士代言人。
這一百年以來，蠔式腕錶已發展出多元設計與功能的腕錶系列，憑藉卓越的防護性能與精準度，為一眾熱愛挑戰極限的運動員及探險家提供最理想的時計選擇。當中包括專為深海探險與專業潛水員創製的Submariner與Sea-Dweller；配備極高抗震與防磁性能，確保在嚴寒或極端氣候下依然走時精準的Explorer；為賽車手測速或飛行員跨時區需求而設計的Cosmograph Daytona與GMTMaster，當然亦少不了可迎合不同日常場合佩戴的Oyster Perpetual系列等，而每個系列亦不斷推陳出新，在蠔式腕錶基礎上注入創新的技術與細節，讓經典持續地強大，走向更遠的未來。

蠔式傳奇｜沉浸式展覽穿越世紀光輝

極具意義的百年誌慶，勞力士特別選擇了中國上海作為「蠔式傳奇」全球首展之地。是次展覽，會場劃分為多個主題空間，分別利用典藏敘事、影像等不同形式引領參觀者走進品牌的恆動不息世界。位於展場中央的「蠔式展廳」，共設兩大樓層，地面一層主要由品牌歷史開始說故事，展品包括勞力士品牌發展及蠔式腕錶誕生的歷史圖片、官方認證文件、草圖紀錄等。繼而進入蠔式腕錶專
區，當中展示蠔式腕錶的演變，可見一眾來自不同領域、各具代表性的腕錶珍品，如1927年英國女泳手Mercedes Glietze橫渡英吉利海峽時佩戴的首款Oyster腕錶、第一代深潛型特別版實驗腕錶，以至Submariner、Explorer、Daytona、Yacht-Master、GMT-Master等經典錶款的元祖與最新設計，另又展出由收藏家特別借出的私人腕錶。設於樓上的展區，則展示了100位跟品牌關係密切的名人肖像，以及他們曾佩戴的勞力士腕錶。
展場右邊的「超卓展廳」，重點展出腕錶製作背後的設計草圖、原裝組件、結構細節等資料及實物，讓參觀者了解一枚蠔式腕錶的誕生過程，另又可透過沉浸式體驗，探索光學原子鐘的奧秘。「放映廳」則循環播放蠔式腕錶歷史的影片。至於展場左邊的「閱覽區」，可讓參觀者盡情閱覽當中陳列的多樣化刊物，主題包羅製錶工藝、體育、藝術，以至地球環境保護等，大家正可從不同角度了解勞力士的品牌世界。難得一遇的錶壇盛事，有機會到訪上海，可別錯過。

INFO

勞力士「蠔式傳奇」展覽
日期： 即日至2026年6月28日
時間： 10:00am至7:30pm（工作日最後入場時間6:30pm）；10:00am至10:00pm（周末最後入場時間9:00pm）
地點： 上海市徐匯區龍騰大道2300號西岸穹頂藝術中心
入場： 免費對外開放
預約： oyster-story-shanghai.rolex.com
 

文：Maisie Lau   圖：Maisie（部分）、品牌提供
 

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