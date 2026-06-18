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窩心感動 韓式二人音樂劇演讀｜流水帳

Art Can
更新時間：15:00 2026-06-18 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-18 HKT

本地讀劇演出停不了，7A班戲劇組於6月26日至28日假上環文娛中心，演出在韓國上演逾三百場的二人音樂劇《有真與有真》粵語讀劇版本。翻譯及導演一休，早已聽聞《有真與有真》在當地有多受歡迎，他有朋友甚至看了五十次，為了欣賞不同「卡司」迸發不同火花。兩、三年前，他終於有機會進場，當時全院滿座，其中一幕甚觸動，「所有觀眾一起落淚！」

二人音樂劇

兩個人演音樂劇，固然不容易，該戲沒有佈景轉換，錄像運用克制，兩位演員從頭到尾只穿校服，被一休形容為典型「大學路」演出的《有真與有真》，可說是低成本、高質素音樂劇的示範作。《有真與有真》沒有「歐巴」，演員、樂手都是女生，但當地演出仍以女觀眾為主，「是中學生的共同情懷，不只講青少年成長，還有兩代人的和解。」十四、五首歌也是精心編排，有輕有重，有獨唱有合唱，只是兩位女演員，已做出很大的音樂和情感變化，就算旋律重複，不同人唱出不同角度，「儘管經歷相同的事，所受的痛楚也不一樣。」

《有真與有真》改編自韓國銷量突破三十萬的李琴同名小說，探討兒童性侵議題，看似沉重，但一休強調，性侵是背景，整套戲是關於和解，重點是陪伴，「觀眾離開劇場，一定感到窩心溫暖。」他續說，面對女兒被性侵，不少父母假裝不知道，甚至隱瞞其事，特別是亞洲家庭，「說是為了小朋友好，最好他們忘記。」故事裏也有文化差異，「譬如韓國人覺得，還是不去提告好了，就當沒事發生，千萬不要讓人知道，否則長大後怎麼嫁得出？」所以這套戲不能本土化，必須有韓國背景，故事才成立，為了讓香港觀眾更易理解，他有時會「畫公仔畫出腸」。

劇場姊妹花

在韓國，同名同姓不算罕見，兩位主角有着一樣的姓名，在童年時也有不堪回首的遭遇，但因為原生家庭不同，她們的生命軌跡也不一樣，性格迥異，「父母有沒有說一句『這不是你的錯』，對她們的影響巨大。」二人直到中學時重遇，再次走在一起，補足、完整彼此。兩位有真，由黃雪燁和謝冰盈主演，一休形容是「Dream Cast」，歌唱了得又靚女，而且她們經常在舞台上做孖女，好像《陪着你走》、《假音雙姝》，「『大有真』不讀書、戀愛腦、大聲說話，『小有真』勤奮好學，兩位演員也是如此個性。」

擁有不少填詞經驗的一休，苦笑說《有真與有真》是最困難的一次，足足填了幾個月，因為要把大量資訊、對話填進歌詞裏，「其中有段旋律，重複出現三次，但三段歌詞完全不同。」雖是演讀，但他表示很接近正式演出，演員穿上韓國校服，也有現場樂手，最大分別是演員拿着劇本，也沒有很多台位和完整布景，重要的Stage Direction則以投影呈現。他又說，故事情緒十分濃郁，演員甚至要提醒自己，不要過分投入個人情感，否則可能會按捺不住，哽咽起來，唱不了下去。

「二人音樂劇，會不會悶？其實重點是故事講得好不好、戲演得好不好，跟人數無關。不是有大量的換衫、轉景，也不是要搞笑，才不沉悶。要相信戲可以好看。」

文：黃子翔     圖： 班戲劇組、黃子翔

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