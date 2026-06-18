中電慶祝125周年 變電站繪香港情 迎綠色低碳願景

隨着時光流轉，城市不斷蛻變更新。昔日啟德機場的舊址，如今已華麗轉身，成為集文化、體育、旅遊於一身的嶄新地標，更是一片綠意盎然、宜居宜樂的活力社區。適逢中電成立125周年，中電特意將承啟道變電站的外牆，化作一幅巨型畫布，重現九龍城及啟德昔日的生活面貌，同時寄託引領城市邁向可持續發展的願景。中電更邀請年輕人和當區市民攜手參與，共同為社區添上活力與色彩，讓電力建設與城市發展並肩同行。

位於中電啟德總部旁的承啟道變電站，如今已披上藝術新裝。它不僅肩負着為區內提供可靠度達99.999%達世界級水準的供電重任，更化身成為承載集體回憶、傳揚減碳訊息的公共藝術空間。過去一個月，中電誠邀九龍城區幾所保良局中學的學生及社會各界人士，一同揮筆彩繪這幅壁畫，以實際行動拉近與社區的距離。

細覽這幅色彩繽紛、充滿童趣的畫作，可以看見昔日獅子山下港人的生活面貌，街上店舖林立，欣欣向榮；中電的工人亦默默鋪設電纜，將電力送進每家每戶，亮照社區。畫作另一側，則是今天啟德高樓聳立的現代城貌，包括近年落成的啟德體育園和中電總部，並且延伸出對未來的低碳願景——太陽能電車穿梭於道路上行駛，無人機在低空靈活運送貨物，遠郊的風力發電機組更迎風轉動。從舊日時光走向未來遠景，中電始終為城市注入源源動力。

中電變電站新氣象集體創作藝術壁畫 環保社區共融風景線

為慶祝125周年，中電特別選擇美化位於啟德新總部附近的承啟道變電站，並廣邀區內居民和社會各界人士攜手創作壁畫，為社區注入活力與色彩。而這幅別具意義的壁畫，重現了九龍城及啟德今昔面貌：在啟德機場服務社會的日子裏，九龍城區是不少市民聚居和營生的地方，雖然這個機場已於1998年關閉，完成歷史任務，但原址如今蛻變成本港重要的新發展區之一，繼續支持城市生生不息。

藝術家以趣味卡通為畫作的表現方式，無論圖中人物還是建築物都十分討喜。其中，九龍城區舊日面貌的部分，藝術家使用了黃色和白色作為主色調，既呼應該區重要地標——獅子山，亦是中電位於亞皆老街舊總部的外牆顏色。在鬧市上空飛翔的客機，則選用了中電旗幟的標誌性藍色點綴機身。不要以為飛機下方沒有跑道，藝術家將變電站本身的建築設計融入畫作，中間灰黑色部分便自然變成了一條跑道，毋須另外繪製，整個概念充滿巧思。

九龍城區現代面貌的部分則煥然一新，市內高樓大廈林立，當下的全新標誌性建築包括啟德體育園和中電新總部亦在其中，還有太陽能巴士在公路上行駛、運送貨物的無人機在低空默默「工作」，以及座落山丘間的風力發電機組等，構成一幅綠色能源蓬勃發展的未來藍圖。

藝術家團隊使用了虛擬實境（VR）技術把這幅作品的草稿完美畫在牆上。他們戴起VR眼鏡，畫作便瞬間呈現眼前，只需握着畫筆，按照畫面一筆一筆地在牆壁上畫下線條，隨後參與繪畫的市民，便能夠輕鬆地照着稿線塗上相對應的油漆顏色。

有份參與畫壁畫的保良局第一張永慶中學學生姚芷喬本身亦住九龍城區，她坦言，在壁畫裏面看見很多平日熟悉的景物，例如霓虹燈、士多和當舖等。她認為，九龍城區有很多地方都值得大家探訪，當中九龍寨城公園本身景色優美，亦保存了昔日九龍寨城的遺址，可以讓大家對香港這段歷史有更多認識。

另一位來自保良局顏寶鈴書院的學生林玲兒（Niyara）表示，她曾在爸爸口中知道啟德以前曾經有一個機場，如今已經變成一個環境平靜舒適，高廈林立的新區；而九龍城則是一個擁有豐富文化特色的地方。對於壁畫呈現出過去、現在與未來的社區面貌，並用上繽紛色彩，Niyara相信，這將令承啟道變電站成為當區一個新景點，「大家不會再像之前一樣，只是路過一面平淡的牆壁，而是會停下來欣賞、拍照。」若日後再次經過這裏，她也會想起自己有份在牆上畫畫，留下過美好的回憶。

中電自2022年起推出變電站美化計劃，透過壁畫創作宣揚節能低碳和環保訊息。計劃與地區民政事務處攜手合作，邀請本地設計學院學生、非牟利機構及藝術家，糅合社區地標、歷史文化和環保元素創作，並由當區居民、少數族裔家庭、長者和青年與中電義工一同合作完成美化，至今已有11個變電站在社區中搖身一變，成為街上一道漂亮的風景。

文：蕭咏詩 圖：汪旭峰