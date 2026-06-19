陳祖泳 – 法國七欖奧運金牌教練的致勝哲學｜圍爐談藝

在高水平運動中，勝負往往只在一線之間：你可能是奧運金牌得主，卻可能因一次失球、一次判決、一刻狀態波動而落後。現今的競技，比的不只是體能與技術，更考驗心理素質、情蒐團隊、對手分析，所有環節都必須完美對齊，才能站上頒獎台頂端。

正是在這樣的背景下，在2026年香港七欖賽開打之前，我與法國男子七人欖球隊前主教練傑羅姆・戴雷（Jérôme Daret）進行了一場對談。他曾在2024年巴黎奧運帶領法國奪下史上首面男子七人欖球金牌，如今交棒給貝努瓦・巴比（Benoît Baby），自己轉任總經理，統籌國家隊與青年梯隊。

巴黎奧運已成過去，目標鎖定2028洛杉磯奧運。教練團換血，球員世代交替。戴雷認為，要維持長期高水平，必須「引入一點不穩定期」，短期成績可能下滑，但這是為了在最重要的賽事達到巔峰。回看法國隊今年在香港的第八名，或許正是這條必經之路上的其中一站。

「睡眠是人體最主要的恢復方式。睡不好，就無法表現。」戴雷直言。法國七人欖球隊把睡眠視為訓練。賽前數周，球員開始累積「睡眠資本」，飛抵新時區後同步生理時鐘，調整用餐與作息。大賽前一晚，冥想、戰術小睡、打牌皆可。關鍵不是消除緊張，而是建立個人化的應對流程。

戴雷認為，自信不是天賦，而是砌出來的。「我們先把年輕球員放在簡單情境中，讓他一次又一次成功。」每一塊小成功的磚頭，堆疊成信念。當球員知道自己的強項，遇挫時便能站穩，這就是韌性。

這次對談最令人印象深刻的是：看似輕鬆的成就，背後皆是縝密的思考。

作者：陳祖泳

