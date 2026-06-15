馮程淑儀─WESTK留聲機│「一帶一路」文明的交匯

上周，行政長官李家超率領代表團訪問中亞兩國。期間，香港故宮文化博物館與烏茲別克斯坦國家歷史博物館簽訂合作備忘錄，是西九文化區（西九）首次與中亞國家簽訂合作備忘錄，擴展了西九的全球合作網絡，讓香港與中亞建立起文化交流的橋樑。今次兩館合作範圍廣泛，涵蓋研究、展覽、教育及人才培訓，雙方已落實於2028年底合辦展覽，讓兩地觀眾可以欣賞雙方的珍藏。

烏茲別克斯坦位處中亞心臟地帶，是古代絲綢之路的核心紐帶，亦是當今外資開拓中亞市場的戰略樞紐，千百年來見證着中國與歐亞大陸的貿易和文化往來。建於1876年的烏茲別克斯坦國家歷史博物館，擁有逾30萬件珍貴館藏，是認識中亞文明以及絲綢之路文化的重要寶庫。我們期盼透過兩館的合作，將源遠流長的中亞文明呈獻給香港觀眾，譜寫兩地文化交流的新篇章。

然而，想了解絲綢之路文化的觀眾不用等到2028年，今年年底香港故宮文化博物館將會舉辦特別展覽「雲光萬里──絲綢之路的文化交流與佛教藝術」（暫名），展出約150件來自法國吉美國立亞洲藝術博物館以及內地重要博物館的絲路藝術瑰寶，帶領觀眾踏上一段橫跨亞洲的旅程，由阿富汗到中國，並延伸至朝鮮半島與日本，穿梭於1世紀至10世紀之間，探索亞洲佛教藝術傳統如何在過去一千多年透過交流、遷徙與連結蘊化而生。

香港故宮文化博物館一直致力促進世界文明之間的交流對話，上星期揭幕的全新專題展覽「香港賽馬會呈獻系列：紫禁城看世界——中外文化交流與互鑒」，以元、明、清三代600多年的輝煌歷史為脈絡，正是對「文明因交流而多彩、文明因互鑒而豐富」這理念最生動的詮釋。展覽展出130多件文物，以故宮博物院珍藏為核心，亦有來自「一帶一路」國家卡塔爾的珍品。其中，策展團隊將一件故宮博物院館藏青花瓷「花澆」與多哈伊斯蘭藝術博物館的黃銅罐並列展示。這兩件產自15世紀的器物，雖材質迥異，外觀卻高度相似，青花瓷的造型正是仿照中亞及西亞的金屬器皿。當年鄭和下西洋時，這些中國製造的精美瓷器化身為外交國禮，被送到伊斯蘭世界，深受當地民眾喜愛。

另一方面，明代隆慶年間（1567-1572年），來自南亞與東南亞的物產由福建漳州月港輸入中國，當中包括暹羅（今泰國）及占城（今越南中部）的檀香木、緬甸翡翠等。這些異域材質經匠人之手化成宮廷家具、文玩與珠寶，見證着大航海時代的傳奇。想不到400多年後的今天，這些象徵着中外文化交流的文物，能夠在香港重遇，實在意義非凡。

這一系列展覽與合作，不僅印證香港作為中外文化藝術交流中心的獨特地位，亦彰顯了西九文化區與日俱增的國際文化影響力。我們搭建的國際文化舞台，讓跨越數個世紀的世界文明開展對話，為推動香港與中亞地區的人文交流，以及促進「一帶一路」國家民心相通作出貢獻。

文：馮程淑儀（西九CEO，自2009年起與文化藝術行政結緣。借報章一角，與讀者娓娓道來精彩紛陳的西九故事，希望留下動人的藝文點滴。）